Prakiraan Pertandingan Ghana vs Panama di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Pertandingan Ghana vs Panama akan dimulai pada 18 Juni 2026 pukul 19.00 EST dan 23.00 GMT.

Ghana vs Panama: Konteks Pertandingan

Ghana akan memulai Grup L dengan pertandingan melawan Panama. Prestasi terbaik Black Stars di Piala Dunia adalah lolos ke perempat final pada 2010 di Afrika Selatan, yang berakhir dengan cara yang memilukan di tangan Uruguay, yang akhirnya mengalahkan mereka melalui adu penalti. Tanya saja Luis Suarez tentang hal itu. Mereka tersingkir di babak grup pada dua penampilan terakhir mereka pada 2014 dan 2022. Ghana belum pernah menang dan belum pernah mencatatkan clean sheet dalam tujuh pertandingan terakhir mereka.

Panama akan tampil untuk kedua kalinya di panggung terbesar ini, setelah debut mereka di Rusia delapan tahun lalu. Mereka akan memburu kemenangan pertama mereka di Piala Dunia selama turnamen di Amerika ini. Panama juga belum pernah mencatatkan clean sheet dalam tujuh pertandingan terakhir mereka.

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Siapa saja pemain kunci Ghana, dan siapa pelatih mereka?

Jordan Ayew dari Leicester City bertindak sebagai kapten dan pemimpin taktis tim, memimpin serangan dengan pengalaman yang kaya. Thomas Partey dari Villarreal tetap menjadi poros tengah tim, memberikan stabilitas dan kontrol yang esensial dari tengah lapangan. Antoine Semenyo dari Manchester City adalah ancaman serangan yang menonjol, saat ini diakui sebagai salah satu sayap paling dinamis di dunia sepak bola. Iñaki Williams dari Athletic Bilbao menjadi titik fokus utama di sepertiga akhir lapangan, menawarkan kecepatan mematikan dan kekuatan fisik bagi barisan penyerang. Alexander Djiku dari Spartak Moscow menjadi pilar utama pertahanan, dikenal karena ketenangan dan kekuatan udaranya. Kamaldeen Sulemana dari Atalanta adalah sumber kreativitas yang memukau, terkenal karena kemampuannya merobek pertahanan lawan dengan kecepatan dan gaya dribelnya. Pelatih veteran asal Portugal, Queiroz, ditunjuk dengan kontrak jangka pendek pada bulan April untuk memimpin tim melewati lika-liku Piala Dunia.

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Siapa saja pemain kunci Panama, dan siapa pelatih mereka?

Gelandang Pumas, Adalberto "Coco" Carrasquilla, akan menjadi kunci dalam mengatur tempo permainan bagi tim Panama yang gemar menguasai bola. Bek kanan Marseille, Michael Amir Murillo, juga akan membawa pengalaman berharga di level tertinggi ke dalam tim. Mereka dilatih oleh Thomas Christiansen. Ahli taktik kelahiran Denmark ini, yang sempat tinggal sebentar di Panama saat kecil, mengambil alih Los Canaleros pada Juli 2020 dan telah berhasil membawa negara tersebut ke penampilan Piala Dunia kedua mereka sepanjang sejarah.

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Skuad Ghana yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak SC), Lawrence Ati-Zigi (St Gallen), Joseph Anang (St Patrick's Athletic).

Bek: Baba Abdul Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nice), Elisha Owusu (Auxerre), Derrick Luckassen (Pafos).

Gelandang: Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Etienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City).

Penyerang: Kamaldeen Sulemana (Atalanta), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City).

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Skuad 26 pemain Panama

Penjaga gawang: Orlando Mosquera (Al-Fayha FC), Luis Mejía (Club Nacional), César Samudio (CD Marathon)

Bek: César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Beşiktaş), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa), Andrés Andrade (LASK), Edgardo Fariña (FC Pari Nizhniy Novgorod), José Córdoba (Norwich City), Eric Davis (CD Plaza Amador), Jiovani Ramos (Academia Puerto Cabello), Roderick Miller (Turan Tovuz)

Gelandang: Aníbal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (UNAM Pumas), Carlos Harvey (Minnesota United FC), Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona), José Luis Rodríguez (FC Juárez), Cesar Yanis (CD Cobresal), Yoel Bárcenas (Mazatlán FC), Alberto Quintero (CD Plaza Amador), Azarías Londoño (CD Universidad Católica).

Penyerang: Ismael Díaz (Club Leon FC), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción), José Fajardo (CD Universidad Católica), Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa).

Perjalanan Ghana Menuju Piala Dunia

Enam belas tahun setelah penampilan tak terlupakan mereka hingga perempat final di Afrika Selatan, di mana mereka membawa Uruguay ke ambang kekalahan dengan cara yang ikonik dan memilukan, Ghana kembali ke panggung terbesar sepak bola dengan tekad untuk membuktikan diri. The Black Stars memasuki era baru yang menjanjikan, memadukan kepemimpinan veteran dari pemain andalan seperti kapten Jordan Ayew dengan generasi baru yang dinamis dan penuh energi. Bagi para penggemar Ghana yang penuh semangat, kampanye di Piala Dunia ini lebih dari sekadar penampilan; ini adalah puncak dari periode transisi besar-besaran yang bertujuan untuk merebut kembali status mereka sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola Afrika.

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Perjalanan Panama Menuju Piala Dunia

Panama menjalani kampanye yang sangat disiplin, melewati babak kualifikasi kedua dan terakhir tanpa terkalahkan untuk mengamankan tiket mereka ke Amerika Utara.

Di babak final, Panama memuncaki Grup A, menahan tekanan kompetitif dari Suriname dan Guatemala untuk memastikan kualifikasi langsung.

Panama awalnya memimpin Grup D pada babak kedua, dengan mudah memenangkan keempat pertandingannya melawan Nikaragua, Guyana, Montserrat, dan Belize, sementara hanya kebobolan satu gol.

Di babak final, pelatih kepala Christiansen sangat mengandalkan struktur pertahanan dan disiplin. Panama hanya kebobolan dua gol dalam enam pertandingan, menciptakan blok pertahanan yang sangat rapat dan rendah yang membuat frustrasi para penyerang lawan.

Berita tim & skuad

Pelatih kepala Ghana, Carlos Queiroz, belum mengonfirmasi susunan pemain starter yang kemungkinan akan diturunkan menjelang pertandingan pembuka Grup L, dan sejauh ini belum ada laporan resmi mengenai cedera atau skorsing yang menimpa para pemain Black Stars. Pembaruan informasi diperkirakan akan muncul menjelang kick-off saat skuad menyelesaikan persiapan di Toronto.

Pelatih Panama, Thomas Christiansen, juga belum mengumumkan sebelas pemain yang diproyeksikan, dengan tidak ada cedera atau skorsing yang dikonfirmasi dalam data skuad yang tersedia. Berita tim lebih lanjut akan ditambahkan saat tersedia menjelang pertandingan Rabu.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Ghana tiba di Toronto dengan hasil yang campur aduk. Dalam lima pertandingan terakhir, Black Stars mencatatkan satu hasil imbang dan empat kekalahan, kebobolan 11 gol dan mencetak empat gol. Pertandingan terakhir mereka berakhir imbang 1-1 melawan Wales pada 2 Juni, hasil yang setidaknya menghentikan rangkaian tiga kekalahan beruntun. Kekalahan tersebut termasuk kekalahan 2-0 dari Meksiko, kekalahan 2-1 dari Jerman, dan kekalahan telak 5-1 dari Austria pada Maret.

Performa Panama belakangan ini lebih bervariasi. Dalam lima pertandingan persiapan, Los Canaleros meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Pertandingan terakhir mereka berakhir imbang 1-1 melawan Bosnia dan Herzegovina pada 6 Juni, sementara kemenangan 4-2 atas Republik Dominika dua hari sebelumnya menunjukkan kemampuan menyerang mereka. Satu-satunya noda adalah kekalahan telak 6-2 dari Brasil pada 31 Mei, meskipun kemenangan atas Afrika Selatan pada bulan Maret — termasuk kemenangan tandang 1-2 — memberikan tim asuhan Christiansen fondasi yang positif menjelang turnamen ini.

Rekor Head-to-Head

Tidak ada catatan pertemuan sebelumnya antara Ghana dan Panama dalam data head-to-head yang tersedia, sehingga pertandingan Grup L pada hari Selasa ini menjadi pertemuan kompetitif pertama antara kedua negara tersebut.

Klasemen

Di Grup L, Ghana saat ini berada di posisi ketiga sementara Panama di posisi keempat, dengan kedua tim belum memainkan pertandingan pembuka mereka di Piala Dunia FIFA 2026.