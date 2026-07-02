Prakiraan Pertandingan Brasil vs Norwegia di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

World Cup - Final Stage New York/New Jersey Stadium

Pertandingan Brasil vs Norwegia akan dimulai pada 5 Juli 2026 pukul 16.00 EST dan 21.00 GMT.

Juara lima kali ini bertekad mengakhiri puasa gelar selama 24 tahun

Bagaimana Brasil dan Norwegia bisa sampai di sini

Tak pernah ada momen yang membosankan bersama Brasil. Juara lima kali ini belum pernah meraih gelar sejak 2002, namun di bawah asuhan Carlo Ancelotti, mereka memberi diri mereka kesempatan. Meskipun terkadang terlihat rentan saat menghadapi Jepang, Selecao berhasil menyelesaikan tugasnya berkat gol bintang Arsenal, Gabriel Martinelli, pada menit ke-95 yang memastikan kemenangan 2-1 dan tiket ke babak 16 besar. Hal ini terjadi setelah kemenangan telak 3-0 atas Haiti dan Skotlandia serta hasil imbang 1-1 dengan Maroko pada Matchday 1, namun ujian yang lebih berat menanti sang legenda Ancelotti dan anak asuhnya. Pelatih asal Italia ini mengandalkan kelompok inti yang sangat berpengalaman di lini pertahanan dan tengah, dengan harapan kualitas individu yang luar biasa dapat membawa mereka meraih kemenangan di sepertiga akhir lapangan. Tokoh karismatik Vini Jr mencetak gol di ketiga pertandingan grup dan akan menjadi kunci bagi peluang mereka untuk melaju hingga akhir turnamen.

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Norwegia telah menghadirkan hiburan di Piala Dunia dalam berbagai aspek. Ribuan pendukung mereka telah menampilkan energi dan semangat yang luar biasa melalui nyanyian-nyanyian yang memukau. Di lapangan, empat pertandingan Norwegia telah menghasilkan 18 gol. Pelatih Ståle Solbakken mengistirahatkan beberapa pemain kunci dalam kekalahan 4-1 dari Prancis, tetapi mereka kembali bermain dalam kemenangan 2-1 atas Pantai Gading di babak 32 besar, berkat tendangan melengkung yang menakjubkan dari Antonio Nusa dan kemudian gol penentu kemenangan Erling Haaland pada menit ke-86.

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Dilema Neymar

Sebagai sosok yang kontroversial di Brasil, penyerang Santos berusia 34 tahun, Neymar, tetap dimasukkan ke dalam skuad meskipun masih ada kekhawatiran terkait kebugarannya. Mantan pemain Barcelona ini sama sekali tidak diturunkan saat melawan Jepang dan hanya bermain selama 14 menit di turnamen ini, sebagai pemain pengganti saat melawan Skotlandia. Bintang Real Madrid, Endrick, yang berada di ujung spektrum usia yang berlawanan, mendapat waktu bermain sekitar setengah jam saat melawan Haiti dan tampil sebentar di akhir pertandingan melawan Skotlandia. Menariknya, ia bermain penuh di babak kedua saat melawan Jepang, yang mungkin menandakan meningkatnya kepercayaan Ancelotti terhadap pemain berusia 19 tahun tersebut. Bintang Bournemouth, Rayan, yang juga berusia 19 tahun, diperkirakan akan menjadi starter di posisi penyerang sayap. Dengan absennya Lucas Paqueta, Endrick juga berpotensi diturunkan sejak awal.

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Statistik Haaland sungguh luar biasa

Mesin gol Man City, Erling Haaland, akan sangat bersemangat untuk menambah jumlah golnya yang sejauh ini sudah mencapai lima gol di Piala Dunia. Playmaker Arsenal, Martin Ødegaard, akan menjadi sumber umpan utamanya. Striker berusia 25 tahun ini telah mencetak 112 gol di Liga Premier dalam 132 penampilan di liga domestik yang bisa dibilang paling sulit di dunia, sementara ia memiliki lebih banyak gol (60) daripada penampilannya (53) bersama timnas Norwegia.

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Erling kembali berhadapan dengan salah satu rival utamanya

Jika ada satu orang yang sangat menikmati pertarungan melawan Erling Haaland, itu adalah bek tengah Arsenal, Gabriel Magalhaes. Keduanya telah menjalani beberapa pertarungan sengit dalam beberapa musim terakhir di Liga Premier saat Man City dan Arsenal saling bersaing ketat di puncak klasemen Inggris. Dapat dipastikan mereka akan kembali saling berhadapan di Piala Dunia. Ini adalah persaingan yang didorong oleh semangat kompetitif dan rasa saling menghormati, dan kami sangat senang menyaksikannya.

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Susunan Pemain Brasil yang Kemungkinan

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Endrick; Rayan, Cunha, Vini Jr.

Susunan Pemain Norwegia yang Kemungkinan Turun

Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Ødegaard, Berge, Berg; Sørloth, Haaland, Nusa.

Statistik penting Brasil vs Norwegia

Gol Gabriel Martinelli pada menit ke-95 melawan Jepang merupakan gol di waktu normal paling akhir dalam sejarah babak gugur Piala Dunia.

Bruno Guimarães memimpin turnamen ini dengan empat assist; hanya Pelé yang mencetak lebih banyak assist untuk Brasil dalam satu Piala Dunia.

Kemenangan 2-1 atas Jepang merupakan kali pertama Brasil berhasil membalikkan keadaan dan memenangkan pertandingan babak gugur Piala Dunia sejak 2002.

Kemenangan Norwegia 2-1 atas Pantai Gading merupakan kemenangan pertama mereka sepanjang sejarah di babak gugur Piala Dunia.

Martin Ødegaard telah memberikan assist dalam tiga pertandingan Piala Dunia berturut-turut, menjadi pemain pertama yang melakukannya sejak Dirk Kuyt pada 2010.

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Skuad Brasil yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio).

Bek: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al-Ahli), Ederson (Atalanta), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel (Arsenal), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg).

Gelandang: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo).

Penyerang: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Vinicius Junior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth).

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Skuad Norwegia yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

Bek: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking).

Gelandang: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

Penyerang: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

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Berita tim & susunan pemain

Carlo Ancelotti menghadapi masalah kebugaran yang cukup serius menjelang pertandingan ini. Lucas Paqueta terancam absen di sisa kampanye Piala Dunia Brasil setelah cedera yang dialaminya saat melawan Jepang dikonfirmasi, sehingga ketersediaannya sangat diragukan. Di sisi positif, Raphinha telah kembali berlatih, memberikan Ancelotti opsi di sayap. Susunan pemain starter yang kemungkinan besar belum dikonfirmasi pada tahap ini, dan pembaruan lebih lanjut diharapkan menjelang kick-off.

Untuk Norwegia, Staale Solbakken belum mengonfirmasi susunan pemain yang diproyeksikan. Tidak ada cedera atau skorsing yang secara resmi tercantum dalam data skuad, meskipun berita tim diperkirakan akan diperbarui menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

BRA Last 1 matches NOR 0 Menang 1 Seri 0 Menang Norway 1 - 1 Brazil 1 Gol tercipta 1 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Rekor head-to-head antara kedua negara ini sangat minim. Satu-satunya pertemuan yang tercatat dalam data yang tersedia adalah hasil imbang 1-1 dalam pertandingan persahabatan yang dimainkan pada Agustus 2006, ketika Norwegia menjamu Brasil. Hasil tunggal tersebut tidak memberikan konteks yang berarti untuk pertandingan sistem gugur Piala Dunia dua dekade kemudian.

Klasemen

Brasil finis di puncak Grup C, sementara Norwegia lolos sebagai runner-up di Grup I.