Prakiraan Pertandingan Brasil vs Haiti di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Pertandingan Brasil vs Haiti akan dimulai pada 19 Juni 2026 pukul 20.30 EST.

Konteks pertandingan Brasil vs Haiti

Haiti, tim yang berada di peringkat ke-82 dunia, akan berhadapan dengan kekuatan Brasil, juara lima kali. Haiti kalah tipis 1-0 dalam pertandingan pembuka mereka melawan Skotlandia, sementara Brasil harus berjuang keras untuk meraih hasil imbang 1-1 melawan tim Maroko yang mengesankan. Mereka juga harus berterima kasih kepada Alisson dari Liverpool atas dua penyelamatan gemilangnya di menit-menit akhir, yang menyelamatkan satu poin bagi Selecao. Carlo Ancelotti memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan setelah penampilan tersebut, di mana Maroko berulang kali mengekspos kelemahan timnya yang sudah menua.

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Pemain kunci dan pelatih Brasil

Pelatih kepala Carlo Ancelotti telah menyusun skuad 26 pemain yang dipenuhi bintang, dengan inti utama yang terdiri dari para juara Eropa. Topik utama menjelang laga pembuka adalah Neymar Jr., yang kembalinya ke panggung Piala Dunia setelah absen dua setengah tahun di level internasional terganggu oleh cedera otot ringan yang dialaminya saat membela Santos. Ancelotti telah memastikan bahwa staf medis menangani pemulihannya secara individual, memastikan ia tetap bersama skuad meskipun mungkin dilindungi untuk tahap-tahap akhir turnamen.

Dengan Neymar yang dikelola dengan hati-hati, kunci serangan sepenuhnya diserahkan kepada bintang Real Madrid Vinicius Junior dan penyerang sayap Barcelona yang sedang dalam performa terbaiknya, Raphinha. Ancelotti secara terbuka memuji Raphinha sebagai aset terbaik dunia dalam menyerang ruang dalam, menandakan ia akan menempatkannya dalam peran gelandang serang yang fleksibel. Di lini pertahanan, finalis Liga Champions Marquinhos mengenakan ban kapten, berpasangan dengan bek tengah Arsenal Gabriel Magalhães untuk mengamankan pertahanan tengah.

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Pemain kunci dan pelatih Haiti

Pemain kunci Haiti adalah Johny Placide, bek veteran andalan mereka; gelandang dinamis Jean-Ricner Bellegarde merupakan salah satu pemain menonjol dari Wolves yang terdegradasi dari Premier League musim lalu, serta bintang Sunderland Wilson Isidor, yang menjadi ancaman serangan utama dengan kecepatan, pergerakan, dan kualitas teknisnya. Perhatikan juga sayap berusia 24 tahun kelahiran Prancis, Ruben Providence, seorang pemain dengan bakat dan kemampuan dalam situasi satu lawan satu, yang memulai kariernya di PSG dan Roma sebelum menetap di Belanda. Sejak mengambil alih jabatan pada Juni 2024, pelatih Haiti Sébastien Migné telah memimpin kebangkitan sepak bola yang luar biasa. Migné belum pernah menginjakkan kaki di negara tersebut karena kerusuhan politik yang parah, tetapi ia berhasil menanamkan rasa persatuan, keyakinan, dan disiplin ke dalam skuadnya.

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Skuad Brasil yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio).

Bek: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibanez (Al-Ahli), Ederson (Atalanta), Marquinhos (Paris St-Germain), Gabriel (Arsenal), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg).

Gelandang: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo).

Penyerang: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Vinicius Junior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth).

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Skuad 26 pemain Haiti

Penjaga gawang: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (FC Cosmos Koblenz).

Bek: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys Berne).

Gelandang: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Pierre Woodenski (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov).

Penyerang: Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela), Lenny Joseph (Ferencvaros).

Berita tim & skuad

Carlo Ancelotti belum mengonfirmasi susunan pemain kemungkinan untuk Brasil menjelang pertandingan ini, dan tidak ada cedera atau skorsing yang secara resmi dilaporkan. Kekhawatiran utama terkait Neymar, yang sedang mengalami cedera otot dan berisiko besar absen sepanjang fase grup. Pembaruan mengenai ketersediaannya diharapkan mendekati waktu kick-off.

Untuk Haiti, Sébastien Migné juga belum mengonfirmasi starting XI, dan saat ini tidak ada data cedera atau skorsing yang tersedia. Informasi lebih lanjut mengenai skuad akan ditambahkan setelah dikonfirmasi menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Brasil menghadapi pertandingan ini dengan catatan performa terkini yang campur aduk, yakni dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Maroko pada laga pembuka Piala Dunia tanggal 13 Juni. Sebelumnya, mereka mengalahkan Mesir 2-1 dan menghancurkan Panama 6-2 dalam laga persahabatan prakompetisi. Satu-satunya kekalahan mereka dalam rentang waktu ini terjadi saat melawan Prancis, yang mengalahkan mereka 2-1 pada bulan Maret. Dalam lima pertandingan tersebut, Brasil mencetak 13 gol dan kebobolan enam gol.

Haiti hanya memenangkan satu dari lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Skotlandia dalam laga pembuka fase grup Piala Dunia pada 14 Juni. Mereka juga kalah 2-1 dari Peru dalam laga persahabatan, meskipun mereka mencatat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Selandia Baru pada awal Juni. Hasil imbang melawan Islandia dan kekalahan dari Tunisia melengkapi performa terbaru mereka, sehingga mereka mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Rekor Head-to-Head

BRA Last 2 matches HAI 2 Menang 0 Seri 0 Menang Brazil 7 - 1 Haiti

Haiti 0 - 6 Brazil 13 Gol tercipta 1 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 2/2 Kedua tim mencetak gol 1/2

Kedua tim telah bertemu dua kali dalam sejarah yang tercatat, dan Brasil mendominasi kedua pertemuan tersebut. Pertemuan terakhir terjadi di Copa America pada 8 Juni 2016, di mana Brasil menang telak 7-1. Sebelumnya, pertandingan persahabatan pada Agustus 2004 berakhir dengan skor 6-0 untuk Brasil. Dalam dua pertandingan tersebut, Brasil mencetak 13 gol dan hanya kebobolan satu gol.

Klasemen

Di Grup C Piala Dunia FIFA 2026, baik Brasil maupun Haiti saat ini berada di posisi ketiga klasemen menjelang pertandingan hari kedua.