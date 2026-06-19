Prakiraan Pertandingan Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Pertandingan Bosnia dan Herzegovina melawan Qatar akan dimulai pada 24 Juni 2026 pukul 19.00 GMT dan 14.00 EST.

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Bosnia dan Herzegovina vs Qatar: Konteks Pertandingan

Pertandingan yang akan datang di kawasan Pacific Northwest ini memiliki implikasi yang sangat besar, karena kedua negara dari Grup B ini berusaha bangkit dari kekalahan telak yang mereka alami pada Matchday 2. Setelah putaran kedua yang brutal yang mengguncang dinamika grup — dengan Bosnia dan Herzegovina menelan kekalahan 4-1 dari Swiss di Los Angeles dan Qatar menderita kekalahan telak 6-0 yang bersejarah di tangan tuan rumah bersama Kanada di Vancouver — margin kesalahan di Seattle Stadium (Lumen Field) telah menyusut drastis. Kedua tim bertolak ke pantai dengan kesadaran bahwa pemulihan psikologis dan penanganan krisis skorsing yang parah akibat pertandingan-pertandingan intens tersebut akan sepenuhnya menentukan arah ambisi mereka di babak gugur.

Pelatih kepala Bosnia dan Herzegovina, Sergej Barbarez, harus segera menata kembali timnya yang runtuh di bawah tekanan lawan-lawan Eropa pada babak kedua. Barbarez akan terpaksa menyesuaikan skema pertahanannya setelah kartu merah yang fatal pada menit ke-80 yang diterima bek tengah Tarik Muharemović, sehingga ia harus sangat mengandalkan keahlian taktis yang masih dimiliki Sead Kolašinac dan kapten Edin Džeko untuk menyesuaikan strategi, mengatur tempo, dan menembus pertahanan lawan. Di seberang mereka ada Qatar — yang menghadapi krisis pemilihan skuad total setelah dua pemainnya, bek Homam Ahmed dan gelandang Assim Madibo, menerima kartu merah langsung dalam kekalahan telak mereka. Tim Maroons memiliki pola permainan yang gigih, yang terbukti efektif saat mereka meraih hasil imbang 1-1 yang sulit diraih melawan Swiss pada Matchday 1.

Diselenggarakan di Seattle Stadium yang canggih, pertandingan ini akan menjadi pertarungan catur yang rumit penuh penyesuaian taktis dan susunan pemain darurat. Tak satu pun tim bisa membiarkan terjadi kelemahan pertahanan lagi, sehingga komunikasi di lini tengah dan kemampuan transisi cepat menjadi elemen penentu. Qatar akan memandang pertandingan ini sebagai platform ideal untuk membuktikan diri dan menegaskan status mereka sebagai penantang di babak gugur, sementara Bosnia memasuki lapangan dengan semangat veteran, serangan balik yang dinamis, dan ketajaman klinis untuk menghukum setiap kesalahan struktural. Dengan kemungkinan klasemen grup mulai mengkristal, betapa krusialnya menjaga harapan lolos ke Babak 32 Besar akan mendominasi pendekatan taktis sejak peluit pertama dibunyikan.

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Bagaimana performa kedua tim pada Matchday 2?

Swiss 4-1 Bosnia dan Herzegovina

Skuad asuhan Sergej Barbarez mengalami keruntuhan besar di babak kedua di Los Angeles, dan akhirnya menelan kekalahan telak 4-1 dari tim Swiss yang sangat tajam. Tim Bosnia menunjukkan pertahanan yang sangat disiplin selama babak pertama yang berlangsung sengit, berhasil menggagalkan serangan Swiss, dan mengimbangi lawan-lawan Eropa mereka langkah demi langkah hingga memasuki jeda dengan skor imbang tanpa gol.

Namun, ketangguhan tim itu sirna setelah jeda. Swiss memecah kebuntuan pada menit ke-74 melalui Johan Manzambi. Tantangan yang dihadapi Bosnia menjadi tak teratasi pada menit ke-80 ketika bek tengah Tarik Muharemović mendapat kartu merah langsung. Kekurangan jumlah pemain ini dihukum tanpa ampun saat Rubén Vargas menggandakan keunggulan sebelum Manzambi melengkapi brace-nya. Meskipun Ermin Mahmić, yang masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, mencetak gol hiburan bersejarah di masa tambahan waktu, Granit Xhaka menutup skor dengan tendangan penalti pada menit ke-97. Kekalahan telak ini membuat Barbarez harus memperbaiki celah pertahanan yang serius menjelang Matchday 3.

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Kanada 6-0 Qatar

Tim Maroons mengalami malam mimpi buruk yang benar-benar bersejarah di Vancouver, hancur berantakan di bawah tekanan hebat hingga harus menelan kekalahan telak 6-0 di tangan tuan rumah bersama Kanada. Qatar sudah menghadapi perjuangan berat sejak awal ketika Cyle Larin membuka skor pada menit ke-16, disusul tak lama kemudian oleh penyelesaian klinis dari Jonathan David.

Segala harapan untuk bangkit secara taktis sirna pada menit ke-33 ketika bek Homam Ahmed diusir dari lapangan dengan kartu merah langsung. David kembali mencetak gol menjelang akhir babak pertama, dan pertandingan berubah menjadi kekacauan total di awal babak kedua ketika gelandang Assim Madibo menerima kartu merah kedua bagi Qatar pada menit ke-53. Dengan hanya tersisa sembilan pemain, formasi pertahanan rendah Maroons benar-benar kewalahan. Nathan Saliba mencetak gol keempat, gol bunuh diri yang tidak disengaja dari Mohammed Manai menambah penderitaan, dan David melengkapi hat-trick bersejarahnya di akhir waktu tambahan. Qatar kini harus melakukan pemulihan psikologis yang belum pernah terjadi sebelumnya menjelang perjalanan mereka ke Seattle.

Penyesuaian taktis apa yang harus dilakukan oleh kedua manajer?

Bosnia dan Herzegovina (Sergej Barbarez)

Sergej Barbarez tidak perlu meninggalkan fondasi struktural berani yang memungkinkan timnya secara historis membuat tuan rumah turnamen Kanada frustrasi selama hasil imbang 1-1 pada laga pembuka. Pergerakan vertikal, ketangguhan kolektif, dan kepemimpinan para pemain berpengalaman yang tertanam dalam skuad membuktikan bahwa Bosnia dan Herzegovina memiliki alat dasar yang diperlukan untuk memperebutkan poin di panggung global.

Namun, Barbarez harus tanpa ampun memperbaiki kelemahan pertahanan dan keruntuhan di babak kedua yang membuat timnya menyerah sepenuhnya setelah jeda melawan Swiss. Tugas ini semakin rumit akibat kartu merah langsung yang fatal pada menit ke-80 yang diterima bek tengah Tarik Muharemović. Penyesuaian taktis utama Barbarez harus berfokus pada restrukturisasi total barisan pertahanannya, memastikan duet bek tengah darurat tersebut segera membangun chemistry dengan Sead Kolašinac. Lini tengah harus menjadi perisai pertahanan yang jauh lebih kompak, mengantisipasi transisi vertikal yang cepat, dan menutup ruang-ruang lateral untuk mencegah lini depan Qatar mengekspos barisan belakang yang baru diubah.

Qatar (Julen Lopetegui)

Julen Lopetegui tidak perlu sepenuhnya membongkar skema pragmatis yang tangguh, yang membuat timnya berhasil menggagalkan tim Swiss yang sangat diunggulkan dan meraih hasil imbang 1-1 pada Matchday 1. Organisasi struktural yang kompak tersebut tetap menjadi aset paling andal mereka jika dieksekusi dengan sempurna, namun pertandingan terakhir fase grup menuntut perubahan taktis besar-besaran menyusul bencana disiplin yang parah saat melawan Kanada.

Dihadapkan pada krisis susunan pemain yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah bek Homam Ahmed dan gelandang Assim Madibo mendapat kartu merah langsung, tetap bermain secara statis atau mengandalkan peran posisi standar hanya akan mengundang bencana seketika. Penyesuaian utama Lopetegui harus berfokus pada menstabilkan skuad yang sangat kekurangan pemain dengan menggunakan blok pertahanan rendah yang sangat kompak. Tanpa pemain kunci di lini tengah dan pertahanan, Qatar harus mundur ke dalam formasi pertahanan yang sempit dan sangat disiplin untuk menutup jalur-jalur serangan di tengah. Saat merebut penguasaan bola, mereka harus melewati tekanan balik Bosnia dengan kecepatan vertikal yang instan, sepenuhnya mengandalkan ancaman isolasi individu dan kecepatan langsung Akram Afif untuk memaksimalkan peluang transisi yang langka sebelum serangan mereka terhenti.

Apa kabar terbaru tim menjelang Matchday 3?

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Berita tim Bosnia dan Herzegovina

Tantangan utama Sergej Barbarez menjelang perjalanan ke Pacific Northwest adalah membangun kembali tulang punggung pertahanannya secara total sambil mengelola pemulihan psikologis timnya. Setelah kekalahan telak 4-1 pada Matchday 2 melawan Swiss di Los Angeles, topik utama yang dibicarakan seputar skuad ini adalah kekosongan kritis di lini belakang. Bek tengah Tarik Muharemović sama sekali tidak bisa diturunkan setelah menerima kartu merah langsung.

Bosnia akan berusaha menyeimbangkan pertahanan mereka dalam kerangka permainan khas mereka. Dalam ketidakhadiran paksa Muharemović, pemimpin veteran Sead Kolašinac dan rekan bek tengahnya, Nikola Katić, harus memikul tanggung jawab struktural yang sangat besar untuk menstabilkan barisan pertahanan yang melindungi kiper Nikola Vasilj. Bek kanan Amar Dedić diperkirakan akan mempertahankan posisinya meskipun telah menerima kartu kuning saat melawan Swiss. Di lini tengah, Benjamin Tahirović dan Ivan Šunjić akan berusaha mempertahankan peran starter mereka untuk menghadirkan konsentrasi fisik di sepertiga tengah lapangan.

Di lini depan, kapten ikonik Edin Džeko akan dengan percaya diri mempertahankan posisinya untuk memimpin barisan penyerang. Džeko, yang diganti tak lama setelah menerima kartu kuning pada Matchday 2, akan menjadi titik fokus serangan bersama Ermedin Demirović dan pemain sayap muda Kerim Alajbegović. Namun, pencetak gol pada Matchday 2, Ermin Mahmić, sedang berjuang keras untuk mendapatkan peran yang lebih menonjol setelah golnya di menit-menit akhir sebagai pemain pengganti terbukti menjadi titik terang yang langka.

Berita tim Qatar

Julen Lopetegui menghadapi teka-teki taktis dan logistik yang semakin rumit saat ia mempersiapkan timnya untuk skenario di mana kemenangan mutlak harus diraih. Topik utama seputar Maroons adalah krisis pemilihan pemain yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah kekalahan 6-0 yang kacau balau dari tuan rumah bersama Kanada, yang mengakibatkan dampak skorsing ganda yang menghancurkan. Qatar akan benar-benar kehilangan tulang punggung timnya, tanpa bek kunci Homam Ahmed dan jangkar lini tengah Assim Madibo setelah keduanya menerima kartu merah langsung.

Struktur darurat yang dibangun Lopetegui akan menuntut perubahan taktis yang intensif. Di lini pertahanan, bek tengah Chancel Mbemba dan Sikou Kapuadi akan menjadi tembok inti yang berusaha menahan tekanan fisik Bosnia. Bek sayap kiri Arthur Masuaku, yang menampilkan performa luar biasa dengan keterlibatan gol penting di awal turnamen, harus sangat mengendalikan naluri menyerangnya bersama bek sayap kanan Aaron Wan-Bissaka untuk melindungi kiper Lionel Mpasi agar tidak terlalu terekspos.

Dilema utama terletak pada mengisi posisi gelandang bertahan yang kosong akibat absennya Madibo. Gelandang Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe, dan Ngal'ayel Mukau harus meningkatkan intensitas pergerakan vertikal dan pelacakan pertahanan mereka untuk mencegah Bosnia mendikte tempo permainan. Di lini depan, beban mencetak gol sepenuhnya berada di pundak Yoane Wissa dan penyerang veteran Cédric Bakambu, dengan Lopetegui mengandalkan lini depan ini untuk menyuntikkan kecepatan tinggi dan memaksimalkan peluang transisi langka saat melakukan serangan balik.

Pertandingan Kunci Bosnia dan Herzegovina vs Qatar

Akram Afif vs Sead Kolašinac

Setelah kekacauan disiplin dan kekalahan telak yang dialami Qatar pada Matchday 2, Akram Afif tetap menjadi titik fokus kreatif yang tak terbantahkan dan aset paling berbahaya dalam lini serang Julen Lopetegui yang sangat terpangkas. Dengan kesadaran ruang kelas dunia dan kecepatan langsung, Afif ditugaskan untuk memikul seluruh beban transisi bagi tim Maroons. Untuk memecah blok pertahanan Bosnia dan Herzegovina, peran Afif akan sangat penting; ia harus memanfaatkan akselerasi vertikalnya yang eksplosif dan trik individu yang tajam untuk menarik para bek keluar dari posisinya, mempercepat penguasaan bola saat melakukan serangan balik, dan memberikan umpan kepada pemain di lini tengah seperti Cédric Bakambu.

Tugas menghentikannya diemban oleh Sead Kolašinac yang sangat berpengalaman, jangkar pertahanan di lini belakang Bosnia. Dengan bek tengah muda Tarik Muharemović yang sama sekali tidak bisa diturunkan akibat kartu merah yang diterimanya pada Matchday 2, Kolašinac harus memikul tanggung jawab kepemimpinan yang sangat besar untuk menstabilkan blok tengah yang telah dirombak. Kolašinac harus mempertahankan konsentrasi posisi yang mutlak dan permainan fisik yang agresif, memastikan ia menggunakan kemampuan membaca permainan yang luar biasa untuk menutup ruang-ruang lateral, menetralisir jalur potong ke dalam Afif, dan mencegah Qatar mendapatkan momentum transisi sejak awal.

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Edin Džeko vs Chancel Mbemba

Sebagai jantung tim, pencetak gol terbanyak sepanjang masa, dan titik acuan veteran bagi tim Bosnia, kapten Edin Džeko ditugaskan untuk mengatur ritme serangan dan membongkar barisan pertahanan lawan. Džeko menjadi titik fokus utama secara fisik dan teknis, memanfaatkan permainan penahan bola yang legendaris serta dominasi udara untuk melewati tekanan tinggi dan mengorkestrasi serangan klinis di sepertiga akhir lapangan. Melawan blok pertahanan Qatar yang diperintahkan untuk bermain dalam, kemampuannya untuk masuk ke ruang-ruang kosong, berkolaborasi dengan gelandang yang masuk ke area serangan seperti Kerim Alajbegović, dan mencetak gol tanpa ampun di kotak penalti akan dengan mudah mengacaukan pertahanan lawan.

Bek andalan Qatar, Chancel Mbemba, akan berusaha menggagalkan ancaman lini depan legendaris tersebut. Mbemba ditugaskan untuk menjadi tumpuan di jantung barisan pertahanan darurat asuhan Lopetegui, memberikan perlindungan taktis yang vital menyusul skorsing rekan setimnya di lini belakang, Homam Ahmed. Disiplin pertahanan Mbemba saat tidak menguasai bola akan diuji habis-habisan di Seattle Stadium. Ia harus secara agresif mengatur posisinya untuk mempersempit ruang di tengah, menghalangi Džeko agar tidak punya waktu untuk berbalik dan menghadap gawang, serta melindungi area penalti agar tim Bosnia tidak sepenuhnya mendominasi kotak penalti dan memaksa Qatar bertahan dalam formasi pertahanan yang tidak berkelanjutan.

Bagaimana skenario Grup B saat ini?

Setelah putaran kedua pertandingan, Grup B telah menempatkan rintangan yang sangat berat bagi dua tim di posisi terbawah. Tuan rumah bersama Kanada memimpin klasemen dengan empat poin dan selisih gol +6, sementara Swiss mengikuti di posisi kedua dengan empat poin dan selisih gol +3. Hal ini membuat Bosnia dan Herzegovina (selisih gol −3) serta Qatar (selisih gol −6) terpuruk di dasar klasemen dengan masing-masing hanya mengoleksi satu poin.

Pertandingan Matchday 3 yang akan datang di Seattle Stadium ini menjadi titik krusial yang menentukan nasib kedua negara, di mana mereka berjuang mati-matian untuk mempertahankan peluang mereka di turnamen ini.

Jika Bosnia dan Herzegovina menang

Kemenangan telak bagi tim asuhan Sergej Barbarez akan mengangkat perolehan poin mereka menjadi empat, sehingga menempatkan mereka dalam persaingan yang kuat untuk mengamankan tiket ke Babak 32 Besar. Bergantung pada hasil pertandingan Kanada vs Swiss yang berlangsung bersamaan, kemenangan telak secara teoritis dapat memungkinkan Bosnia bersaing untuk memperebutkan dua posisi teratas yang lolos secara otomatis, jika hasil pertandingan yang sangat timpang tersebut sangat menguntungkan selisih gol mereka. Yang terpenting, dengan meraih empat poin, mereka akan memiliki peluang matematis yang sangat kuat untuk lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik, sementara Qatar akan tertahan di satu poin dan tim asuhan Julen Lopetegui akan tersingkir dari turnamen.

Jika Qatar menang

Jika tim asuhan Julen Lopetegui berhasil membalikkan keadaan secara dramatis untuk merebut tiga poin, hal itu akan sepenuhnya menghidupkan kembali kampanye mereka dan mengangkat perolehan poin Maroons menjadi empat. Naik ke empat poin akan memberi Qatar kendali penuh atas nasib mereka di posisi ketiga, memberikan dasar yang layak untuk lolos melalui peringkat wild card ke babak gugur. Sebaliknya, hasil ini akan membekukan Bosnia dan Herzegovina di satu poin, memastikan tersingkirnya skuad asuhan Barbarez lebih awal dan mengakhiri perjalanan Piala Dunia mereka di babak grup.

Skenario hasil imbang

Hasil imbang di Seattle akan menjadi bencana matematis bagi kedua kubu, membuat Bosnia dan Herzegovina serta Qatar tetap terperosok di dasar klasemen dengan masing-masing hanya mengoleksi dua poin. Karena secara historis, perolehan dua poin sangat kecil kemungkinannya untuk memastikan lolos melalui sistem wild-card peringkat ketiga dalam format turnamen 48 tim, hasil imbang ini secara efektif akan mengeliminasi kedua negara tersebut sebelum Babak 32 Besar dimulai.

Berita tim & susunan pemain

Tim Bosnia dan Herzegovina dilatih oleh Sergej Barbarez. Berdasarkan data yang tersedia, belum ada laporan mengenai cedera atau skorsing, dan susunan pemain starter yang kemungkinan akan diturunkan belum diumumkan hingga saat ini. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off.

Qatar dipimpin oleh pelatih kepala Julen Lopetegui. Sama seperti lawannya, saat ini belum ada informasi mengenai cedera atau skorsing untuk pertandingan ini, dan susunan pemain yang diperkirakan belum dikonfirmasi. Berita terbaru mengenai tim akan menyusul menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Bosnia dan Herzegovina belum meraih kemenangan dalam empat dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan catatan dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan tanpa kekalahan selama periode tersebut berdasarkan data yang tersedia. Pertandingan terakhir mereka berakhir imbang 1-1 melawan Kanada di Piala Dunia pada 12 Juni, sementara mereka juga bermain imbang 1-1 dengan Panama dalam laga persahabatan pada 6 Juni. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, mereka bermain imbang 0-0 dengan Makedonia Utara dan meraih dua kemenangan melawan Italia dan Wales dalam kualifikasi Piala Dunia, keduanya berakhir 1-1 pada malam itu namun dihitung sebagai kemenangan. Bosnia mencetak empat gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan tersebut.

Lima hasil terakhir Qatar menunjukkan satu hasil imbang, dua kekalahan, dan satu hasil imbang dalam pertandingan kompetitif terbaru mereka. Mereka bermain imbang 1-1 dengan Swiss pada 13 Juni dalam laga pembuka Piala Dunia mereka, sementara pertandingan sebelumnya berakhir 0-0 melawan El Salvador dalam laga persahabatan pada 6 Juni. Sebelum itu, mereka kalah 1-0 dari Irlandia dan dikalahkan 3-0 oleh Tunisia di Piala Arab FIFA pada Desember 2025, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Suriah di kompetisi yang sama. Qatar mencetak dua gol dan kebobolan lima gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor Head-to-Head

BIH Last 1 matches QAT 0 Menang 1 Seri 0 Menang Bosnia and Herzegovina 1 - 1 Qatar 1 Gol tercipta 1 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Data rekor head-to-head antara kedua tim ini sangat terbatas. Satu-satunya pertemuan sebelumnya yang tercatat terjadi dalam laga persahabatan pada 10 Agustus 2010, ketika Bosnia dan Herzegovina serta Qatar bermain imbang 1-1. Hasil tunggal tersebut merupakan satu-satunya pertemuan antara kedua negara dalam sejarah terkini, sehingga menjadikan pertandingan fase grup Piala Dunia ini sebagai pertemuan langka antara kedua tim.

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