Prakiraan Pertandingan Belgia vs Senegal di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

World Cup - Final Stage Seattle Stadium

Pertandingan Belgia vs Senegal akan dimulai pada 1 Juli 2026 pukul 16.00 EST dan 21.00 GMT.

Ulasan Pertandingan Babak 32 Besar Piala Dunia Belgia vs Senegal

Kemenangan yang tepat waktu pada Matchday 3 sudah cukup bagi Red Devils Belgia untuk mengamankan posisi teratas di Grup G. Senegal berhasil lolos ke babak gugur sebagai tim peringkat ketiga terbaik ke-8. Bisakah Singa Teranga melaju ke babak 16 besar?

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"Red Devils" yang kurang memuaskan bertemu "Singa Teranga"

Banyak yang telah dibicarakan tentang Generasi Emas Belgia. Kini hanya tersisa beberapa nama, terutama Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku. Tim Belgia telah menjanjikan banyak hal dalam turnamen-turnamen terakhir, namun pada akhirnya hanya memberikan harapan palsu. Mereka nyaris tersingkir pada hari terakhir, tetapi akhirnya menang telak 5-1 atas Selandia Baru, menjadi tim Eropa pertama sejak Inggris pada 1990 yang memenangkan grup Piala Dunia setelah gagal menang dalam dua pertandingan pertama. Hasil ini sangat disambut baik, berkat penampilan dominan, dengan bintang Arsenal, Leandro Trossard, yang menentukan jalannya pertandingan dengan mencetak dua gol pertama.

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Senegal yang awalnya lambat juga masih harus bekerja keras

Seperti Belgia, Senegal gagal memenangkan dua pertandingan pembuka mereka, setelah kalah dari Prancis dan Norwegia. Pada hari terakhir, mereka mengalahkan Irak yang bermain dengan 10 orang dengan skor 5-0, menjadi satu-satunya tim peringkat ketiga yang lolos dengan tiga poin. Anehnya, Sadio Mane tidak mencetak satu pun dari lima gol tersebut, tetapi bintang Villarreal, Papa Gueye, justru mencetak dua gol setelah masuk sebagai pemain pengganti. Pertandingan-pertandingan Senegal menghasilkan total 14 gol, hanya Norwegia yang mencetak lebih banyak (15), sehingga penonton di Seattle mungkin akan disuguhi pertunjukan yang menghibur. Namun, mereka tentu tidak akan senang menghadapi ujian lain melawan tim dari Eropa, karena mereka telah kalah dalam dua pertandingan sistem gugur Piala Dunia terakhir melawan lawan dari Eropa, yaitu Inggris dan Turki. Pelatih Pape Thiaw harus menjalani pertandingan ini tanpa kiper utama Edouard Mendy, yang mengalami cedera lutut.

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Susunan Pemain Belgia yang Kemungkinan Turun

Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere.

Susunan Pemain Senegal yang Kemungkinan

Diaw; Diatta, Seck, Niakhaté, Jakobs; Diarra, Gueye, Camara; Mbaye, Sarr, Mané.

Statistik penting Belgia vs Senegal

Setelah mencetak gol dan memberikan assist di babak sebelumnya, Romelu Lukaku kini memiliki kontribusi gol terbanyak di Piala Dunia dibandingkan pemain Belgia lainnya sejak 1966 (6 gol, 2 assist).

Pape Gueye dari Senegal berkontribusi dalam tiga dari lima gol timnya pada pertandingan terakhir fase grup (2 gol, 1 assist), sehingga ia hanya membutuhkan satu kontribusi gol lagi untuk menyamai rekor sepanjang masa pemain Senegal di Piala Dunia.

Lima dari enam pertandingan terakhir Senegal menghasilkan lebih dari 3,5 gol.

Senegal mencetak sepuluh dari 12 gol terakhir mereka setelah jeda babak pertama.

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Skuad 26 pemain Belgia

Penjaga gawang: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg).

Bek: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim de Cuyper (Brighton), Koni de Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt).

Gelandang: Kevin de Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona).

Penyerang: Charles de Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal).

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Skuad 26 pemain Senegal

Penjaga gawang: Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Nice), Mory Diaw (Le Havre).

Bek: Krepin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhate (Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Ismail Jakobs (Galatasaray).

Gelandang: Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern Munich).

Penyerang: Sadio Mane (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern Munich), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris St-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace).

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Berita tim & susunan pemain

Rudi Garcia belum mengonfirmasi susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan untuk Belgia menjelang pertandingan babak 32 besar ini, dan saat ini tidak ada pemain Red Devils yang terdaftar mengalami cedera atau skorsing. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off jika situasinya berubah.

Pelatih kepala Senegal, Pape Thiaw, juga belum mengumumkan susunan pemain yang diperkirakan akan diturunkan, dengan tidak ada laporan cedera atau skorsing yang mengkhawatirkan bagi "Singa Teranga" pada tahap ini. Berita tim lebih lanjut akan menyusul menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

Tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk pertemuan sebelumnya antara Belgia dan Senegal dalam catatan yang disediakan. Pertandingan babak 32 besar pada hari Selasa di Seattle Stadium akan dipantau seiring berjalannya pertandingan.

Klasemen

Belgia keluar sebagai juara Grup G, sedangkan Senegal lolos dari Grup I di posisi ketiga.