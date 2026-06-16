Prakiraan Pertandingan Belanda vs Swedia di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Pertandingan Belanda vs Swedia akan dimulai pada 20 Juni 2026 pukul 13.00 EST dan 17.00 GMT.

Konteks pertandingan Belanda vs Swedia

Belanda bermain imbang 2-2 dengan Jepang dalam pertandingan pembuka yang seru, di mana mereka dua kali memimpin, namun akhirnya disamakan. Swedia terlalu tangguh bagi tim Afrika Utara Tunisia, dan menang telak 5-1. Bintang Brighton Yasin Ayari mencetak dua gol, sementara rekan-rekannya di Liga Premier, Viktor Gyokeres dan Alexander Isak, juga mencetak gol.

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Pemain kunci dan pelatih Belanda

Kapten Virgil van Dijk tetap menjadi pilar pertahanan Belanda. Dengan pengalaman yang sangat kaya, pemain berusia 34 tahun ini akan memimpin skuad muda yang menjanjikan.

Belanda memiliki kelimpahan di posisi bek kanan dengan Denzel Dumfries dari Inter Milan dan Jeremie Frimpong dari Liverpool bersaing untuk posisi tersebut, sementara Jurrien Timber dari Arsenal mundur dari skuad karena cedera.

Di lini tengah, segalanya bergantung pada metronom FC Barcelona, Frenkie de Jong. Tugas pelatih berusia 63 tahun, Ronald Koeman, adalah membawa salah satu tim yang sering gagal di Piala Dunia ini meraih gelar juara pertamanya.

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Pemain kunci dan pelatih Swedia

Manajer Swedia, Graham Potter, memiliki kemewahan untuk memilih dari skuad yang kuat dan sangat termotivasi yang terdiri dari 26 pemain setelah misi penyelamatan yang panik namun pada akhirnya berhasil di babak play-off Eropa. Suasana di kamp di Meksiko sangat positif, dengan transisi taktis di bawah pelatih asal Inggris mereka tampaknya telah selesai. Dorongan terbesar bagi Blågult adalah kondisi kesehatan yang prima dari duo penyerang mematikan mereka, artinya pasangan penyerang paling ditakuti di Eropa siap dilepaskan di panggung global.

Viktor Gyökeres dipastikan akan memimpin lini depan setelah aksi heroiknya di babak kualifikasi, dengan Alexander Isak menjadi mitranya di lini depan yang dinamis dan menekan tinggi. Keduanya mencetak gol dalam kemenangan 5-1 atas Tunisia. Di lini belakang, kehadiran Victor Lindelöf yang menjulang tinggi akan mengatur pertahanan bersama Carl Starfelt.

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Skuad 26 pemain Belanda

Penjaga gawang: Bart Verbruggen (Brighton), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland)

Bek: Nathan Ake (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter Milan), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

Gelandang: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Noah Lang (Galatasaray), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Marseille), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)

Penyerang: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Donyell Malen (AS Roma), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax)

Skuad Swedia yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County).

Bek: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Herman Johansson (FC Dallas), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelof (Aston Villa), Erik Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund).

Gelandang: Taha Ali (Malmo), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlstrom (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union St-Gilloise).

Penyerang: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyokeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic).

Berita tim & skuad

Ronald Koeman memimpin tim Belanda tanpa adanya laporan cedera atau skorsing yang pasti menjelang pertandingan. Susunan pemain awal yang kemungkinan besar belum dikonfirmasi pada tahap ini, dan pembaruan lebih lanjut diharapkan menjelang kick-off.

Skuad Swedia asuhan Graham Potter juga tidak memiliki pemain yang dipastikan absen, dengan tidak ada cedera atau skorsing yang dilaporkan dalam informasi yang tersedia. Susunan pemain yang diproyeksikan belum dirilis, dan berita tim akan diperbarui seiring berjalannya waktu.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Belanda mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan pertandingan terakhir mereka adalah hasil imbang 2-2 melawan Jepang pada laga pembuka Piala Dunia pada 14 Juni. Mereka mengalahkan Uzbekistan 2-1 dalam pertandingan persahabatan awal bulan ini, namun kalah 1-0 dari Aljazair beberapa hari sebelumnya. Dalam lima pertandingan terakhirnya, Belanda telah mencetak tujuh gol dan kebobolan enam gol, sebuah catatan yang mencerminkan tim yang mampu mencetak gol tetapi rentan terhadap kelengahan di lini pertahanan.

Swedia datang dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan telak 5-1 atas Tunisia dalam laga pembuka Piala Dunia pada 15 Juni, sebuah penampilan yang memperlihatkan kedalaman lini serang mereka. Mereka juga memenangkan dua pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia, mengalahkan Polandia 3-2 dan Ukraina 1-3. Swedia telah mencetak 14 gol dalam lima pertandingan tersebut, meskipun kekalahan 3-1 dari Norwegia dalam pertandingan persahabatan awal bulan ini menjadi pengingat bahwa mereka tidaklah tanpa kelemahan.

Rekor Head-to-Head

Pertemuan terakhir antara kedua tim terjadi pada Oktober 2017, ketika Belanda mengalahkan Swedia 2-0 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Dari lima pertemuan terakhir yang tercatat, Belanda memiliki rekor keseluruhan yang lebih baik, dengan memenangkan tiga dari pertandingan tersebut. Rekor head-to-head ini juga mencakup kemenangan Belanda 4-1 pada Oktober 2010 dan kemenangan 3-1 dalam pertandingan persahabatan tahun 2008, meskipun Swedia berhasil meraih kemenangan 3-2 dalam pertandingan kualifikasi Euro pada Oktober 2011.

Klasemen

Di Grup F, Swedia saat ini berada di puncak klasemen, sementara Belanda berada di posisi ketiga menjelang putaran kedua pertandingan ini.