Prakiraan Pertandingan Belanda vs Jepang di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Pertandingan Belanda vs Jepang akan dimulai pada 14 Juni 2026 pukul 21.00 GMT dan 16.00 EST.

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Belanda vs Jepang: Konteks Pertandingan

Pertandingan pembuka di Arlington memiliki arti yang sangat besar bagi dua tim yang bertekad untuk memulai dengan kuat di salah satu grup paling kompetitif di turnamen ini. Dengan ekspektasi yang semakin tinggi di tanah air, pelatih Belanda Ronald Koeman akan berusaha menunjukkan bahwa interpretasi modernnya terhadap total football Belanda dapat berhasil di panggung sepak bola terbesar. Menghalangi langkah mereka adalah tim Jepang yang disiplin dan tangguh di bawah asuhan Hajime Moriyasu, yang pendekatan taktisnya telah mengubah Samurai Blue menjadi tim yang kompak dan terampil secara teknis, mampu menghukum lawan melalui serangan balik. Dengan latar belakang Stadion Dallas yang mengesankan, dilengkapi fasilitas kelas dunia dan lingkungan indoor yang terkendali, pertandingan ini diprediksi menjadi salah satu laga unggulan di babak pembuka.

Dengan lawan tangguh Swedia dan Tunisia juga bersaing di Grup F, kedua tim tidak boleh tersandung di awal. Belanda akan memandang pertandingan ini sebagai kesempatan untuk memperkuat reputasi mereka di kalangan elit dunia, mendekati akhir dari dekade frustrasi setelah tiga kali finis sebagai runner-up, dan memamerkan kemajuan identitas taktis mereka yang terus berkembang. Sementara itu, Jepang datang dengan semangat untuk membuktikan bahwa generasi berbakat mereka mampu menantang kekuatan tradisional olahraga ini, meskipun harus menghadapi pukulan berat akibat penarikan diri mendadak sayap bintang Kaoru Mitoma karena cedera. Saat lampu-lampu di Texas bersinar terang, intensitas dan tekanan pertandingan pembuka Piala Dunia ini tidak akan bisa diabaikan, dengan disiplin taktis, manajemen skuad, dan kemampuan beradaptasi dengan peraturan pergantian pemain baru FIFA yang kemungkinan besar akan memainkan peran penting dalam menentukan siapa yang akan meraih kemenangan pembuka yang berharga.

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Jalan Menuju Piala Dunia FIFA 2026

Perjalanan Belanda menuju Amerika Utara

Belanda memastikan tiket mereka ke Piala Dunia 2026 berkat penampilan dominan dan tak terkalahkan di Grup G kualifikasi UEFA. Tim Oranje menunjukkan keunggulannya sejak putaran awal, dengan mudah menguasai grup yang juga dihuni oleh Polandia, Finlandia, Malta, dan Lituania. Di bawah arahan Ronald Koeman yang mantap, tim Belanda mengumpulkan 20 poin dari total 24 poin yang tersedia, menuntaskan kualifikasi dengan enam kemenangan dan dua hasil imbang.

Ciri khas perjalanan kualifikasi mereka adalah efisiensi serangan yang tanpa ampun, dipadukan dengan barisan pertahanan yang sangat kokoh yang hanya kebobolan empat gol dalam delapan pertandingan. Striker Memphis Depay memimpin lini depan dengan gemilang, menjadi pencetak gol terbanyak grup dengan delapan gol, sementara Cody Gakpo dan Donyell Malen masing-masing menyumbang empat gol. Momen penentu terjadi pada akhir rangkaian pertandingan musim gugur tahun 2025; meskipun bermain imbang 1-1 yang menegangkan melawan tim Polandia yang tangguh di Warsawa, Belanda kembali ke Amsterdam dan menghancurkan Lituania 4-0 di Johan Cruyff Arena, secara matematis merebut posisi teratas di grup untuk memastikan tiket langsung ke turnamen tersebut.

Kelas master kualifikasi Jepang

Berbeda jauh dengan perjuangan di grup-grup Eropa yang ketat, Samurai Biru memastikan tiket mereka melalui perjalanan yang sempurna dan penuh energi melalui siklus kualifikasi Asia yang melelahkan. Di bawah kepemimpinan jangka panjang dan teliti Hajime Moriyasu, Jepang awalnya melaju mulus melalui fase grup awal kualifikasi AFC, menguasai lawan-lawan regional dengan otoritas taktis penuh untuk mempertahankan rekor pertahanan yang tak terkalahkan.

Evolusi sejati generasi Jepang ini terwujud selama kampanye putaran ketiga AFC yang diperluas. Di hadapan lapangan yang sangat kompetitif dan atmosfer tandang yang tidak bersahabat, Jepang menunjukkan fleksibilitas taktis yang luar biasa, beralih dengan mulus antara permainan pressing berintensitas tinggi dan serangan balik vertikal yang mematikan. Dipimpin oleh mesin kreatif para bintang mereka yang berbasis di Eropa, tim nasional Jepang menjalani rentetan pertandingan kualifikasi yang spektakuler dan tak terkalahkan. Tonggak sejarah mereka tercapai saat bertandang ke benua Eropa untuk menghadapi blok pertahanan yang gigih. Menunjukkan disiplin dan kesabaran kolektif yang luar biasa di bawah sorotan lokal yang intens, Jepang berhasil memecah pertahanan lawan di babak kedua, meraih kemenangan menentukan yang secara matematis memastikan posisi dua besar mereka di klasemen dan mengamankan penampilan kedelapan berturut-turut di ajang bergengsi dunia.

Berita tim Belanda vs Jepang

Berita tim Belanda

Pelatih kepala Belanda, Ronald Koeman, memiliki skuad 26 pemain yang hampir sepenuhnya fit untuk dipilih setelah menyelesaikan kampanye kualifikasi dominan di puncak Grup G Kualifikasi UEFA. Meskipun ada beberapa penyesuaian struktural selama jendela persiapan, skuad terlihat sangat solid di lapangan di Texas. Berita utama adalah kembalinya pencetak gol terbanyak sepanjang masa negara tersebut, Memphis Depay, yang sepenuhnya pulih dari cedera paha akhir musim bersama Corinthians untuk memimpin serangan.

Cody Gakpo dipastikan masuk dalam susunan pemain inti di sayap, sementara penyerang yang sedang dalam performa terbaiknya, Donyell Malen, diperkirakan akan bergabung dengannya setelah mencetak banyak gol di Italia. Kapten Virgil van Dijk akan menjadi andalan di lini pertahanan bersama Micky van de Ven, sementara Frenkie de Jong dari Barcelona sudah pulih sepenuhnya untuk memimpin lini tengah.

Getty Images

Berita tim Jepang

Tim Samurai Blue tiba di Arlington setelah menorehkan perjalanan yang meyakinkan dan tanpa kekalahan sepanjang babak kualifikasi AFC, serta berhasil melewati fase transisi dengan mulus untuk memastikan partisipasi mereka di turnamen ini untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut. Pelatih kepala Hajime Moriyasu telah menyelesaikan pemilihan 26 pemain terakhirnya dengan daftar pemain yang sangat dalam dan berbasis di Eropa. Meskipun skuad ini harus menghadapi kekecewaan karena kehilangan pemain sayap andalan Kaoru Mitoma yang absen karena cedera di menit-menit terakhir, kesinambungan taktis tetap terjaga di lapangan latihan.

Berita utama mengenai pemilihan pemain adalah masuknya penyerang remaja Kento Shiogai, yang berhasil memaksa masuk ke dalam pesawat terakhir menuju Amerika Utara setelah penampilan gemilangnya di Jerman. Meskipun Shiogai diperkirakan akan memulai pengalaman Piala Dunia-nya dari bangku cadangan, Wataru Endo dan Takefusa Kubo dipastikan menjadi tulang punggung mutlak dari sebelas pemain inti. Zion Suzuki akan menjadi penjaga gawang, sementara Ko Itakura dan Takehiro Tomiyasu menjadi andalan di lini belakang yang kokoh.

(C)Kenichi Arai

Profil manajer & filosofi taktis

Ronald Koeman (Belanda)

Getty Images

Sebagai legenda sejati dalam sejarah sepak bola Belanda, Ronald Koeman telah menjadi bagian tak terpisahkan dari legenda internasional sebagai bek pencetak gol yang membantu membawa Oranje meraih kejayaan Eropa pada 1988. Setelah kembali ke kursi kepelatihan tim nasional untuk periode kedua, Koeman telah mengawasi transisi generasi besar dengan cermat, berhasil menggabungkan pemimpin berpengalaman dengan gelombang talenta muda yang cemerlang.

Secara taktis, Koeman menerapkan filosofi yang sangat adaptif yang menghormati Total Football sambil memprioritaskan stabilitas pertahanan modern. Ia lebih menyukai formasi 4-3-3 yang fleksibel, yang secara mulus berubah menjadi 3-4-3 saat menguasai bola, memanfaatkan bek sayap yang teknis dan eksplosif untuk memperlebar lapangan secara horizontal. Koeman sepenuhnya menghindari siklus penguasaan bola yang lambat dan menyamping, menugaskan gelandang tengahnya untuk segera berbalik mencari umpan yang memecah barisan pertahanan. Tantangan taktis utamanya di Texas adalah memastikan garis pertahanan tinggi timnya tetap terlindungi dari tim-tim transisi elit yang berusaha melancarkan serangan balik mendadak dan cepat ke ruang kosong di belakang empat beknya.

Hajime Moriyasu (Jepang)

Getty Images

Hajime Moriyasu telah mapan sebagai ahli strategi turnamen besar, terkenal karena merancang kampanye yang mengalahkan tim-tim raksasa global. Ahli taktik yang teliti ini telah membangun kepercayaan struktural yang mendalam selama masa jabatan yang panjang dan bersejarah, mendapatkan pujian luas atas manajemen skuad yang luar biasa dan motivasi psikologis yang khas.

Moriyasu sepenuhnya menolak formula taktik kaku dan dapat diprediksi, lebih memilih formasi 4-2-3-1 yang sangat terorganisir yang bergantung pada disiplin kolektif, perangkap tekanan intensitas tinggi, dan serangan balik vertikal yang kilat. Sistemnya mengutamakan fleksibilitas taktik ekstrem, sering beralih ke blok tengah yang kompak untuk memblokir gelandang pengatur permainan lawan sebelum segera menyalurkan bola ke mesin kreatif teknis elitnya. Tujuan utama Moriyasu adalah mengoptimalkan formasi tim di bawah peraturan pergantian pemain yang baru dalam sepak bola, memastikan skuadnya dapat secara mulus merotasi intensitas mereka tanpa mengganggu sinkronisasi pertahanan.

Skuad Piala Dunia beranggotakan 26 pemain

Skuad Piala Dunia Belanda

Penjaga gawang: Bart Verbruggen, Mark Flekken, Robin Roefs

Bek: Virgil van Dijk, Nathan Aké, Denzel Dumfries, Micky van de Ven, Jurriën Timber, Jan Paul van Hecke, Jorrel Hato

Gelandang: Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Quinten Timber, Mats Wieffer, Guus Til

Penyerang: Memphis Depay, Cody Gakpo, Donyell Malen, Brian Brobbey, Wout Weghorst, Justin Kluivert, Noa Lang, Crysencio Summerville

Skuad Piala Dunia Jepang

Penjaga gawang: Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako, Zion Suzuki

Bek: Ko Itakura, Hiroki Ito, Yuto Nagatomo, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Junnosuke Suzuki, Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Tsuyoshi Watanabe

Gelandang: Ritsu Doan, Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Keito Nakamura, Kaishu Sano, Ao Tanaka

Penyerang: Keisuke Goto, Daizen Maeda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Yuito Suzuki, Ayase Ueda

Pertandingan kunci Belanda vs Jepang

Virgil van Dijk vs Koki Ogawa: Ini akan menjadi pertarungan kelas berat di kotak penalti. Ogawa, penyerang target NEC Nijmegen yang mencetak gol-gol krusial selama kualifikasi Jepang, unggul dalam posisi cerdas, duel udara fisik, dan permainan penahan bola yang tajam. Virgil van Dijk akan menjadi sasaran utama; bek tengah Liverpool yang tinggi ini harus memanfaatkan kecepatan pemulihan kelas dunia, kepemimpinan, dan dominasi udara elitnya untuk mencegah Ogawa menerima umpan bersih, terutama pada umpan silang berbahaya dan situasi bola mati.

Cody Gakpo vs Blok Pertahanan Jepang: Gakpo masuk ke turnamen ini sebagai talisman kreatif tak terbantahkan Belanda dan opsi serangan eksplosif di sayap. Ia akan memburu ruang kosong di sayap kiri untuk menusuk ke dalam dengan kaki kanan mematikan atau menerobos langsung ke kotak penalti. Namun, ia akan berhadapan dengan unit pertahanan Jepang yang sangat disiplin yang dipimpin oleh Ko Itakura dan Takehiro Tomiyasu. Dapatkah kecemerlangan individu dan dorongan fisik Gakpo membuka blok rendah Asia yang sangat sinkron dan kompak?

Frenkie de Jong vs Wataru Endo: Medan pertempuran taktis pamungkas di lini tengah. Endo adalah perisai pertahanan yang tak kenal lelah bagi Liverpool dan kapten Jepang, yang membawa stamina luar biasa, kemampuan merebut bola tanpa henti, dan ketahanan terhadap tekanan lawan yang luar biasa. Frenkie de Jong akan ditugaskan untuk mengatur tempo Oranje, memanfaatkan gerakan turun dan dribel yang memecah barisan pertahanan lawan yang menjadi ciri khasnya untuk menarik Endo keluar dari posisinya dan memicu transisi vertikal Belanda.

Berita tim & susunan pemain

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Formulir





Rekor Head-to-Head





Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Belanda vs Jepang hari ini

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