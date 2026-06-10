World Cup - Grp. J Kansas City Stadium

Pertandingan Argentina vs Aljazair akan dimulai pada 16 Juni 2026 pukul 21.00 EST atau 17 Juni pukul 01.00 GMT.

Argentina vs Aljazair: Messi Bertemu Mahrez

Lionel Messi akan bermain di Piala Dunia keenamnya sebagai kapten tim juara bertahan Argentina di turnamen 2026. Di hari pembukaan, mereka akan menghadapi Aljazair yang dipimpin oleh Riyad Mahrez. Apa yang bisa kita harapkan dari pertandingan di Kansas City ini?

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Siapa pelatih dan pemain kunci Argentina?

Lionel Scaloni, yang membawa La Albiceleste meraih gelar juara Piala Dunia pada 2022, berambisi menjadi manajer pertama yang memenangkan gelar tersebut secara berturut-turut sejak Vittorio Pozzo pada 1938, yang mencatatkan prestasi luar biasa tersebut bersama Italia.

Dengan 26 penampilan, Messi memegang rekor saat ini sebagai pemain dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia - dan akan bergabung dengan penyerang Portugal Cristiano Ronaldo, 41 tahun, sebagai satu-satunya pemain pria yang tampil di edisi keenam ajang sepak bola terbesar ini. Ada nuansa Inggris yang kental dalam skuad ini dengan masuknya gelandang Liverpool Alexis Mac Allister, gelandang Chelsea Enzo Fernandez, kiper Aston Villa Emi Martinez, bek Spurs Cristian Romero, dan bek Man United Lisandro Martinez. Di lini depan, sang juara memiliki daya serang yang mematikan dalam bentuk Julian Alvarez dan Lautaro Martinez dari Inter untuk beroperasi di depan Messi, yang saat ini telah mencatatkan 198 penampilan untuk Argentina tercintanya.

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Siapa pelatih dan pemain kunci Aljazair?

Riyad Mahrez, pemain veteran berusia 35 tahun yang sebelumnya bermain untuk Leicester City dan Manchester City, kini bermain untuk klub Saudi Al Ahli.

Mantan gelandang pengatur serangan Spurs, Nabil Bentaleb, dipanggil kembali oleh pelatih Vladimir Petkovic setelah tujuh bulan absen, sementara ada juga tempat untuk mantan pemain Lyon, Houssem Aouar, dan bintang Marseille kelahiran Prancis, Amine Gouiri.

Pengalaman terbaru pelatih asal Bosnia, Petkovic, mencakup masa kerjanya bersama Lazio, Tim Nasional Swiss, dan Bordeaux.

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Skuad Piala Dunia Argentina yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Juan Musso (Atletico Madrid), Geronimo Rulli (Marseille), Emiliano Martinez (Aston Villa).

Bek: Leonardo Balerdi (Marseille), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atletico Madrid).

Gelandang: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea).

Penyerang: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Paz (Como), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Inter Milan).

Perjalanan Argentina Menuju Piala Dunia

Salah satu hal penting dalam kampanye kualifikasi dan perubahan identitas sang juara bertahan sejak memenangkan turnamen pada 2022 adalah rotasi gelandang Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, dan Rodrigo de Paul untuk menciptakan sistem yang lebih lancar. Argentina hanya kebobolan 10 gol dalam 18 pertandingan kualifikasi CONMEBOL, yang membantu mereka menduduki posisi teratas di fase yang terkenal sulit ini. Hal ini sebagian besar berkat kerja konsisten kiper Emi 'Dibu' Martinez.





Skuad Piala Dunia Aljazair yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil (Stade Nyonnaise), Luca Zidane (Granada)

Bek: Achraf Abada (USM Alger), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Zinedine Belaid (JS Kabylie), Rafik Belghali (Verona), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys Bern), Aissa Mandi (Lille), Mohamed Amine Tougai (Esperance)

Gelandang: Houssem Aouar (Al-Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (Twente)

Penyerang: Mohamed Amine Amoura (Wolfsburg), Nadir Benbouali (Gyori ETO), Adil Boulbina (Al-Duhail), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marseille), Riyad Mahrez (Al-Ahli), Anis Hadj Moussa (Feyenoord).

Perjalanan Aljazair Menuju Piala Dunia

Setelah gagal lolos ke dua turnamen sebelumnya, Desert Foxes mendominasi grup kualifikasi mereka untuk memastikan tiket ke Amerika Utara, mengamankan penampilan pertama mereka di Piala Dunia sejak 2014.

Salah satu ciri khas mereka adalah permainan menyerang. Aljazair mencetak rata-rata 2,4 gol per pertandingan, didorong oleh penampilan gemilang penyerang Mohamed Amoura, yang mencetak 10 gol di babak kualifikasi.

Berita tim & skuad

Argentina dilatih oleh Lionel Scaloni, meskipun saat ini belum ada informasi resmi mengenai cedera atau skorsing untuk Albiceleste, dan susunan pemain starter yang kemungkinan besar belum diumumkan. Pembaruan akan ditambahkan mendekati kick-off seiring gambaran skuad menjadi lebih jelas.

Aljazair akan bertanding di bawah asuhan pelatih Vladimir Petkovic, dengan tidak ada data cedera atau skorsing yang dikonfirmasi untuk Desert Warriors saat ini. Susunan pemain yang diproyeksikan belum dirilis. Berita tim lebih lanjut akan diperbarui saat tersedia menjelang pertandingan pembuka Grup J.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Argentina tiba di Kansas City dalam performa yang luar biasa, dengan memenangkan kelima pertandingan terakhir mereka tanpa satu pun kekalahan. Pertandingan terakhir mereka adalah kemenangan 2-0 dalam laga persahabatan melawan Honduras pada 7 Juni, menyusul kemenangan telak 5-0 atas Zambia pada bulan Maret. Dalam lima pertandingan tersebut, La Albiceleste mencetak 15 gol dan hanya kebobolan satu gol, yang menunjukkan kekuatan serangan dan soliditas pertahanan mereka. Empat clean sheet berturut-turut dalam tiga pertandingan terakhir mereka sudah cukup menjelaskan semuanya.

Performa Aljazair belakangan ini lebih campur aduk, namun terdapat hasil yang akan menarik perhatian. Penampilan paling mengesankan mereka terjadi pada 3 Juni, saat mereka mengalahkan Belanda 1-0 dalam laga persahabatan — hasil yang menandakan kepercayaan diri yang nyata menjelang turnamen. Mereka juga mencatat kemenangan telak 7-0 atas Guatemala pada Maret. Namun, kekalahan 2-0 dari Nigeria di Piala Afrika pada Januari menjadi pengingat bahwa Aljazair bisa rentan saat menghadapi lawan yang bermain dengan intensitas tinggi. Dalam lima pertandingan terakhir mereka, mereka menang tiga kali, imbang satu kali, dan kalah satu kali.

Rekor Head-to-Head

ARG Last 1 matches ALG 1 Menang 0 Seri 0 Menang Argentina 4 - 3 Algeria 4 Gol tercipta 3 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Rekor head-to-head antara kedua negara ini sangat sedikit. Satu-satunya pertemuan sebelumnya tercatat pada 5 Juni 2007, dalam laga persahabatan, ketika Argentina mengalahkan Aljazair 4-3 dalam pertandingan yang sarat gol. Pertemuan tunggal tersebut menawarkan nilai prediktif yang terbatas, tetapi hal itu menegaskan bahwa Aljazair mampu mencetak gol melawan Albiceleste. Pertandingan Grup J pada Selasa ini akan menjadi pertemuan kompetitif atau persahabatan kedua antara kedua negara ini.

Klasemen

Di Grup J, Aljazair saat ini berada di puncak klasemen, sementara Argentina berada di posisi kedua menjelang pertandingan pembuka mereka.