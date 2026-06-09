Pertandingan Arab Saudi vs Uruguay akan dimulai pada 15 Juni 2026 pukul 18.00 EST dan 22.00 GMT.

Arab Saudi vs Uruguay: Konteks Pertandingan

Tim Saudi Arabia memberikan kejutan pada hari pertandingan pembuka Piala Dunia 2022 dengan mengalahkan Argentina yang akhirnya menjadi juara. OPTA hanya memberi mereka peluang 0,05% untuk memenangkan Piala Dunia 2026, tetapi itu tidak berarti kejutan lain di kemudian hari tidak mungkin terjadi. Perjalanan Uruguay menuju putaran final sama sekali tidak mulus, dengan Albiceleste finis di peringkat keempat dalam kualifikasi CONMEBOL. Apa yang bisa kita harapkan saat kedua tim ini bertemu di Miami?

Siapa pelatih dan pemain kunci Arab Saudi?

Kapten veteran Salem Al-Dawsari adalah penentu kemenangan dalam kemenangan terkenal atas Argentina pada 2022. Pemain yang dua kali meraih gelar Pemain Terbaik Asia ini tetap menjadi poros tim ini dengan kualitas teknisnya di sisi kiri. Gelandang Al Qadsiah berusia 22 tahun, Musab Al-Juwayr, akan menjadi pengatur permainan di lini tengah. Bek kanan Lens, Saud Abdulhamid, adalah satu-satunya pemain dalam skuad Arab Saudi yang bermain untuk klub di luar negaranya.

Siapa pelatih dan pemain kunci Uruguay?

Pelatih Marcelo Bielsa menerapkan sistem 4-3-3 khasnya yang berintensitas tinggi dan berfokus pada tekanan agresif. Pendekatan ini membuat Uruguay mencatat 147 penguasaan bola yang direbut selama siklus kualifikasi—26 lebih banyak daripada negara lain di Amerika Selatan.

Dengan Luis Suárez dan Edinson Cavani yang telah pensiun dari sepak bola internasional, sistem Bielsa sangat bergantung pada para pekerja keras di lini tengah. Pemain Real Madrid, Fede Valverde, adalah potongan kunci dalam puzzle ini, bersama Manuel Ugarte dari Man United dan playmaker elegan Spurs, Rodrigo Bentancur. Uruguay akan berusaha menyulitkan lawan dengan duet berpengalaman Ronald Araújo dan José María Giménez yang memimpin barisan belakang.

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Skuad 26 pemain Arab Saudi

Penjaga gawang: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah).

Bek: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens, dipinjamkan dari Roma), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr).

Gelandang: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr).

Penyerang: Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr).

Perjalanan Arab Saudi Menuju Piala Dunia

Terpilih di Grup C yang sangat ketat bersama dua negara raksasa, Jepang dan Australia, Arab Saudi finis di posisi ketiga dengan 13 poin (3 kemenangan, 4 hasil imbang, 3 kekalahan), dan nyaris gagal merebut dua tiket otomatis ke putaran final. Penyerang Feras Al-Buraikan memainkan peran krusial, menjadi pencetak gol terbanyak tim di babak kualifikasi dengan lima gol. Tergusur ke babak playoff, Arab Saudi mampu bangkit di Grup B. Setelah meraih kemenangan tandang krusial 3–2 atas Indonesia, mereka secara resmi memastikan tempat di Piala Dunia pada 14 Oktober 2025, berkat hasil imbang tanpa gol yang dramatis melawan Irak di Jeddah.

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Skuad 26 pemain Uruguay

Penjaga gawang: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Galatasaray), Santiago Mele (Junior FC).

Bek: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcelona), Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Santiago Bueno (Wolves), Sebastian Caceres (Club America), Mathias Olivera (Napoli), Joaquin Piquerez (Palmeiras), Matias Vina (Flamengo).

Gelandang: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martinez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Agustin Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Atletico San Luis), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolas de la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (SC Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araujo (Sporting CP), Brian Rodriguez (Club America).

Penyerang: Rodrigo Aguirre (Club America), Federico Vinas (Real Oviedo), Darwin Nunez (Al Hilal).

Perjalanan Uruguay Menuju Piala Dunia

Kampanye ini dimulai dengan kemenangan telak atas Brasil dan juara dunia Argentina pada akhir 2023. Namun, skuad ini gagal mencetak gol dalam delapan dari 12 pertandingan kualifikasi terakhir mereka, sehingga hanya berhasil menempati posisi keempat dalam kualifikasi CONMEBOL.

Berita tim & skuad

Arab Saudi dilatih oleh Georgios Donis untuk turnamen ini. Belum ada laporan cedera atau skorsing yang dikonfirmasi untuk skuad ini, dan susunan pemain starter yang kemungkinan besar belum dirilis pada tahap ini. Pembaruan lebih lanjut akan ditambahkan menjelang kick-off

Uruguay akan bertanding di bawah asuhan Marcelo Bielsa, pelatih yang telah mengubah La Celeste menjadi tim yang bermain dengan tempo tinggi dan disiplin secara taktis. Sama seperti Arab Saudi, belum ada informasi mengenai cedera atau skorsing yang tersedia saat ini, dan susunan pemain yang diproyeksikan belum dikonfirmasi. Silakan periksa kembali untuk mendapatkan berita terbaru mengenai skuad menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Arab Saudi tiba di turnamen ini dengan catatan performa terkini yang campur aduk, dengan dua kemenangan dan tiga kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terakhir mereka adalah kemenangan 3-0 atas Puerto Riko pada 5 Juni, meskipun hasil tersebut diraih saat menghadapi lawan yang tidak terlalu tangguh. Sebelumnya, mereka kalah 2-1 dari Ekuador dan 2-1 dari Serbia dalam laga persahabatan, serta menelan kekalahan telak 4-0 dari Mesir pada bulan Maret. Hasil imbang tanpa gol dengan UEA di Piala Arab FIFA melengkapi lima pertandingan terakhir mereka di mana mereka mencetak lima gol dan kebobolan sembilan gol.

Performa terbaru Uruguay menunjukkan gambaran yang lebih stabil. Tim asuhan Bielsa tak terkalahkan dalam empat dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan hasil imbang 0-0 melawan Aljazair dan 1-1 melawan Inggris dalam dua laga persahabatan terakhir. Satu-satunya kekalahan mereka dalam periode ini adalah kekalahan 5-1 dari AS pada November 2025, hasil yang menonjol sebagai penyimpangan. Hasil imbang tanpa gol melawan Meksiko dan kemenangan 2-1 atas Uzbekistan melengkapi gambaran tersebut. Dalam lima pertandingan, Uruguay telah mencetak tiga gol dan kebobolan enam gol, meskipun soliditas pertahanan mereka jelas meningkat dalam pertandingan-pertandingan terakhir.

Rekor Head-to-Head

Pertemuan terakhir antara kedua tim terjadi di Piala Dunia FIFA 2018, di mana Uruguay mengalahkan Arab Saudi 1-0. Sebelumnya, kedua negara bermain imbang 1-1 dalam laga persahabatan pada Oktober 2014, dengan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Satu-satunya pertemuan tercatat lainnya berakhir dengan kemenangan 3-2 untuk Arab Saudi dalam laga persahabatan pada Maret 2002. Dari tiga pertemuan tersebut, Uruguay menang sekali, Arab Saudi sekali, dan satu pertandingan berakhir imbang.

Klasemen

Di Grup H, Arab Saudi saat ini berada di posisi kedua, sedangkan Uruguay berada di posisi keempat.