Prakiraan Pertandingan Afrika Selatan vs Republik Korea di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Pertandingan Afrika Selatan melawan Republik Korea akan dimulai pada 25 Juni 2026 pukul 21.00 EST.

Kontekstual pertandingan dan wawasan hari pertama

Perjalanan Afrika Selatan dimulai dengan cara yang sangat buruk setelah kalah 2-0 dari Meksiko, di mana mereka juga kehilangan dua pemain akibat kartu merah. Mereka menunjukkan perbaikan pada pertandingan kedua dengan hasil imbang 1-1 melawan Republik Ceko, dengan mencoret Lyle Foster dari starting XI. Oswin Appollis tampil gemilang melawan Republik Ceko dan kemungkinan besar akan mempertahankan posisinya, namun gelandang pengatur ritme Teboho Mokoena diskors akibat akumulasi kartu kuning. Ini menjadi pukulan bagi manajer Hugo Broos. Persyaratannya bagi Bafana sederhana: mengalahkan Korea Selatan pada Kamis, 25 Juni, dan lolos ke babak 32 besar. Jika kalah atau imbang, perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 akan berakhir.

Korea Selatan akan menghadapi laga tersebut dengan mengetahui bahwa mereka setidaknya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan lolos ke babak berikutnya setelah kekalahan 1-0 dari Meksiko. Kita akan disuguhi pertandingan yang seru.

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Pemain kunci dan pelatih Afrika Selatan

Segalanya bergantung pada Teboho Mokoena, pengatur tempo lini tengah Mamelodi Sundowns. Absennya dia saat melawan Korea Selatan akan sangat terasa, sehingga manajer Hugo Broos kemungkinan akan memanggil kembali Yaya Sithole setelah dia menjalani skorsing saat melawan Ceko.

Bek yang berkarier di AS, Mbekezeli Mbokazi, baru berusia 20 tahun namun sudah diproyeksikan sebagai kapten masa depan Bafana. Penyerang Burnley, Lyle Foster, akan memimpin lini depan dengan tekanan tanpa henti, pergerakan di sayap, dan kerja sama yang cerdas, meskipun ia dicadangkan dalam hasil imbang 1-1 melawan Ceko demi kinerja gigih Oswin Appollis. Ada desakan besar agar bintang Orlando Pirates berusia 21 tahun, Relebohile Mofokeng, diturunkan sebagai starter untuk negaranya, namun masih harus dilihat apakah Broos yang enggan mengambil risiko akan melakukannya.

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Susunan Pemain Bafana XI yang Kemungkinan

Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Adams, Sithole; Maseko, Mofokeng, Appollis.

Pemain kunci dan pelatih Korea Selatan

Skuad Korea Selatan yang beranggotakan 26 pemain untuk Piala Dunia FIFA 2026 dipimpin oleh ikon generasi Son Heung-min, bintang Bayern Munich Kim Min-jae, dan playmaker PSG Lee Kang-in. Di bawah asuhan Hong Myung-bo, Taeguk Warriors sangat mengandalkan inti pemain yang berkarier di Eropa ini untuk menyeimbangkan soliditas pertahanan dengan kecepatan serangan.

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Susunan Pemain Korea Selatan yang Kemungkinan Diturunkan

Kim; Lee, Kim Lee; Kim, Hwang, Paik, Seol; Lee, Lee; Son.

Skuad 26 pemain Afrika Selatan

Penjaga gawang: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Bek: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (semuanya dari Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (keduanya dari Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Gelandang: Teboho Mokoena, Jayden Adams (keduanya dari Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela).

Penyerang: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (semuanya dari Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners, Themba Zwane (keduanya dari Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol).

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Skuad 26 pemain Korea Selatan

Penjaga gawang: Jo Hyeon-woo (Ulsan), Kim Seung-gyu (FC Tokyo), Song Bum-keun (Jeonbuk).

Bek: Kim Moon-hwan (Daejeon), Kim Min-jae (Bayern Munich), Kim Tae-hyon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang), Seol Young-woo (Red Star Belgrade), Jens Castrop (Borussia Monchengladbach), Lee Ki-hyuk (Gangwon), Lee Tae-seok (Austria Wien), Lee Han-beom (Midtjylland), Cho Wi-je (Jeonbuk).

Gelandang: Kim Jin-gyu (Jeonbuk), Bae Jun-ho (Stoke City), Paik Seung-ho (Birmingham), Yang Hyun-jun (Celtic), Eom Ji-sung (Swansea), Lee Kang-in (Paris St-Germain), Lee Dong-gyeong (Ulsan), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang In-beom (Feyenoord), Hwang Hee-chan (Wolves).

Penyerang: Son Heung-min (LAFC), Oh Hyeon-gyu (Besiktas), Cho Gue-sung (Midtjylland).

Berita tim & susunan pemain

Pelatih kepala Afrika Selatan, Hugo Broos, belum mengonfirmasi susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan untuk pertandingan ini, dan saat ini tidak ada informasi mengenai cedera atau skorsing yang tercantum untuk Bafana Bafana. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off.

Manajer Korea Selatan, Myung-Bo Hong, juga belum mengonfirmasi adanya masalah cedera atau skorsing pada tahap ini, dan susunan pemain yang kemungkinan diturunkan belum diumumkan. Berita tim lebih lanjut akan disampaikan begitu tersedia menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Afrika Selatan telah meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-0 dari Meksiko dalam laga pembuka Piala Dunia pada 11 Juni. Mereka juga bermain imbang 0-0 dengan Nikaragua dalam laga persahabatan pada Mei dan berakhir imbang 1-1 dengan Panama pada Maret. Satu-satunya kemenangan mereka dalam rentetan pertandingan ini diraih saat mengalahkan Jamaika dengan skor 1-0 pada 6 Juni. Afrika Selatan mencetak dua gol dan kebobolan tiga gol dalam lima pertandingan terakhir mereka.

Korea Selatan datang dalam performa yang lebih tajam, dengan memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terakhir mereka adalah kemenangan comeback 2-1 atas Ceko pada 12 Juni, dan mereka juga mengalahkan Trinidad dan Tobago 5-0 pada 31 Mei. Dua kekalahan mereka dalam periode ini — kekalahan 1-0 dari Austria dan kekalahan 4-0 dari Pantai Gading — keduanya terjadi dalam laga persahabatan pada bulan Maret. Taegeuk Warriors mencetak delapan gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor Head-to-Head

Tidak ada data head-to-head antara Afrika Selatan dan Korea Selatan yang tersedia dalam dataset saat ini. Artikel ini akan diperbarui dengan informasi pertemuan historis ketika data tersebut tersedia.

Klasemen

Di Grup A, Korea Selatan saat ini berada di posisi kedua, sedangkan Afrika Selatan berada di posisi keempat menjelang putaran terakhir pertandingan.