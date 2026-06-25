Prakiraan Pertandingan Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

World Cup - Final Stage Los Angeles Stadium

Pertandingan Afrika Selatan melawan Kanada di babak 32 besar Piala Dunia akan dimulai pada 28 Juni 2026 pukul 15.00 EST dan 20.00 GMT.

Afrika Selatan akan berhadapan dengan Kanada dalam laga sistem gugur yang bersejarah

Bafana Bafana berhasil lolos ke babak gugur Piala Dunia FIFA putra untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Mereka akan menghadapi tuan rumah bersama Kanada di Los Angeles untuk memperebutkan hak lolos ke babak 16 besar.

Bagaimana Bafana dan Kanada bisa sampai di sini

Kanada, salah satu tuan rumah, menjalani perjalanan yang jauh lebih mulus menuju babak 32 besar, mengumpulkan empat poin dari dua pertandingan pembuka mereka, yaitu hasil imbang 1-1 melawan Bosnia dan Herzegovina serta kemenangan telak 6-0 atas Qatar, yang diwarnai dengan hat-trick dari bintang Juventus, Jonathan David. Namun, kemenangan terakhir itu harus dibayar mahal, karena gelandang Sassuolo, Ismael Kone, mengalami patah kaki. Kekalahan 2-1 dari Swiss pada pertandingan terakhir Grup B ternyata tidak berpengaruh pada hasil akhir.

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Absennya pemain-pemain kunci bisa berakibat fatal bagi Kanada

Pelatih Kanada, Jesse Marsch, yang sebelumnya pernah membela Leeds United, tidak dapat mengandalkan kualitas dan pengalaman bintang utama mereka, bek kiri Bayern Munich Alphonso Davies, yang baru saja kembali dari cedera panjang dalam laga semifinal Liga Champions yang menegangkan melawan PSG pada bulan April. Kambuhnya cedera tersebut membuat 'Phonzy' belum bermain satu menit pun di Piala Dunia.

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Perjalanan yang penuh lika-liku bagi tim Bafana yang terus berkembang

Perjalanan Afrika Selatan menuju penampilan pertama mereka di babak gugur Piala Dunia bisa dibilang seperti naik rollercoaster. Kekalahan telak 2-0 pada hari pembukaan melawan Meksiko diperparah oleh kartu merah yang diterima gelandang Themba Zwane dan Sphephelo Sithole. Pelatih Hugo Broos melakukan tiga pergantian dalam susunan timnya, dan hal itu membawa perbaikan yang nyata saat mereka meraih hasil imbang 1-1 yang patut diapresiasi melawan Republik Ceko berkat gol penalti dari Teboho Mokoena. Namun, pemain Sundowns itu mendapat kartu kuning, yang membuatnya absen dalam laga penentu Afrika Selatan melawan Korea Selatan.

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Kemenangan atas Korea Selatan adalah satu-satunya peluang Afrika Selatan untuk lolos, dan mereka berhasil melakukannya di Estadio Monterrey yang riuh, di mana suasana semakin memanas seiring beredarnya kabar tentang gol-gol Meksiko dalam kemenangan 3-0 atas Republik Ceko.

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Bafana menampilkan pertahanan yang gigih dan brilian, mampu mengatasi segala serangan yang dilancarkan Korea Selatan serta terlihat berbahaya dalam serangan balik sepanjang pertandingan. Thapelo Maseko menjadi pahlawan kemenangan berkat golnya pada menit ke-63. Sebenarnya, pemain Sundowns yang musim lalu dipinjamkan ke AEL Limassol ini bisa saja mencetak hat-trick. Bintang Orlando Pirates, Relebohile Mofokeng, menarik perhatian berkat pemikiran cepat, pengambilan keputusan yang tepat, umpan-umpan penetratif, dan gerakan lari yang langsung ke gawang. Peran Maseko sebagai sayap terbalik di sisi kanan terbukti menjadi duri yang terus-menerus mengganggu pertahanan Korea Selatan.

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Barisan pertahanan yang solid

Bek asal Amerika Serikat, Mbekezeli Mbokazi, baru berusia 20 tahun namun sudah diproyeksikan sebagai kapten Bafana di masa depan, sedangkan rekan duetnya di lini pertahanan tengah, Ime Okon, berusia 22 tahun. Bek sayap Khuliso Mudau dan Aubrey Modiba, serta kapten sekaligus kiper Ronwen Williams, telah tampil bersama dalam ketiga pertandingan sebagai unit lima pemain belakang. Gelandang jenius Mokoena diperkirakan akan kembali untuk melindungi barisan empat pemain belakang setelah menjalani skorsing, kemungkinan besar menggantikan Sphephelo Sithole.

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Kanada pun mengandalkan barisan pertahanan yang stabil di turnamen ini dengan formasi lima pemain belakang yang sama, yaitu kiper Maxime Crepeau, Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, dan Richie Laryea, yang selalu tampil bersama di setiap pertandingan.

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Susunan Pemain Kemungkinan Afrika Selatan vs Kanada

Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Mbatha; Maseko, Mofokeng, Appollis; Makgopa.

Susunan Pemain Kanada yang Kemungkinan Diturunkan vs Afrika Selatan

Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar; David, Oluwaseyi.

Skuad 26 pemain Afrika Selatan

Penjaga gawang: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Bek: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (semuanya dari Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (keduanya dari Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Gelandang: Teboho Mokoena, Jayden Adams (keduanya dari Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela).

Penyerang: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (semuanya dari Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners, Themba Zwane (keduanya dari Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol).

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Skuad Kanada yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Bek: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marseille), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nice), Alphonso Davies (Bayern Munich), Alfie Jones (Middlesbrough).

Gelandang: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto).

Penyerang: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

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Berita tim & susunan pemain

Hugo Broos belum mengonfirmasi susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan melawan Afrika Selatan, dan tidak ada cedera atau skorsing yang tercantum dalam data skuad saat ini. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off seiring tersedianya informasi lebih lanjut.

Jesse Marsch juga belum mengumumkan susunan pemain yang diperkirakan akan diturunkan untuk Kanada. Tidak ada cedera atau skorsing yang dikonfirmasi dalam data yang tersedia, meskipun kondisi kebugaran Alphonso Davies tetap menjadi faktor yang perlu dipantau. Bek sayap Bayern Munich ini sedang dalam proses pemulihan dari cedera jangka panjang dan diperkirakan akan dikelola dengan hati-hati dalam hal menit bermain.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Afrika Selatan tiba di pertandingan ini dengan catatan 1 kemenangan, 1 hasil imbang, 2 kekalahan, dan 1 gol kebobolan dalam lima pertandingan terakhir mereka, serta mengumpulkan empat poin dari tiga pertandingan Piala Dunia. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Korea Selatan pada 25 Juni, yang memastikan tempat mereka di babak gugur. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 dengan Ceko dan kalah 2-0 dari Meksiko dalam pertandingan pembuka Piala Dunia mereka. Dalam lima pertandingan tersebut, Afrika Selatan mencetak dua gol dan kebobolan tiga gol.

Lima pertandingan terakhir Kanada mencatatkan rekor 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Pertandingan terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Swiss pada 24 Juni, yang mengakhiri harapan mereka untuk tetap bertahan di turnamen ini. Sebelumnya, mereka mengalahkan Qatar 6-0 dan bermain imbang 1-1 dengan Bosnia dan Herzegovina di babak penyisihan grup. Kanada mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan terakhir mereka dan kebobolan empat gol, dengan hasil melawan Qatar tersebut cukup memengaruhi angka-angka serangan mereka.

Rekor Head-to-Head

RSA Last 1 matches CAN 1 Menang 0 Seri 0 Menang South Africa 2 - 0 Canada 2 Gol tercipta 0 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/1 Kedua tim mencetak gol 0/1

Afrika Selatan dan Kanada baru bertemu sekali dalam sejarah yang tercatat. Pertemuan tunggal tersebut terjadi dalam laga persahabatan pada 20 November 2007, di mana Afrika Selatan menang 2-0 di kandang sendiri. Pertandingan putaran

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di Los Angeles ini merupakan pertemuan kedua antara kedua negara tersebut.

Klasemen

Afrika Selatan menempati posisi kedua di Grup A, sedangkan Kanada menempati posisi kedua di Grup B.