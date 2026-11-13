Prajurit tak dikenal di balik berakhirnya mimpi buruk cedera di Real Madrid

Bagikan Ikuti GOAL di Google

José Mourinho, pelatih asal Portugal yang menangani Real Madrid, mengungkap perkembangan menarik dalam urusan cedera di tubuh tim Los Blancos, setelah klub berhasil mengurangi jumlah cedera secara signifikan berkat sistem kerja fisik terpadu yang dipimpin oleh Antonio Diaz, penanggung jawab persiapan fisik.

Iklan

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Diaz, yang merupakan spesialis latihan kekuatan eksentrik, menjadi salah satu sosok paling berpengaruh di balik peningkatan besar dalam kondisi fisik para pemain Real Madrid, setelah tim mengalami 123 cedera dan masalah fisik lainnya selama dua musim terakhir.

Mourinho sebelumnya telah menyinggung perkembangan ini dalam konferensi pers usai kemenangan Real Madrid atas Villarreal pada 9 Oktober, dalam laga pertama dari rangkaian delapan kemenangan beruntun tim Los Blancos.

Pelatih asal Portugal itu berkata: "Apakah kalian ingin sebuah cerita? Akan saya sampaikan. Ini adalah kali pertama dalam sepuluh tahun terakhir Real Madrid sampai di pertengahan Oktober tanpa ada satu pun pemain yang cedera."

Ia menambahkan: "Para pemain yang saat ini cedera, cedera mereka berasal dari musim lalu, yaitu Militao, Rodrygo, dan Asensio, yang menjalani operasi pada musim ini akibat cedera yang berasal dari Januari lalu, serta Mendy. Ini cerita yang bagus, bukan?"

Iklan Iklan

Situasinya kini bahkan lebih baik dari itu, setelah Militao kembali ke lapangan dan Mendy mendapatkan izin medis, meski ia belum masuk dalam daftar pemain untuk pertandingan apa pun hingga kini, sehingga absen yang masih berlanjut hanya tersisa pada Rodrygo dan Asensio.

Topik Terkait

Perkembangan ini mencerminkan perbaikan nyata dalam urusan cedera, yang sempat berubah menjadi sumber kekhawatiran besar di dalam klub Los Blancos, setelah banyaknya jumlah cedera dan masalah fisik yang menerpa tim selama dua musim sebelumnya.

Mourinho tidak terlalu mengkritik pekerjaan yang dilakukan para pelatih sebelumnya, tetapi ia membela sistem yang berjalan saat ini, dengan berkata: "Saya tahu angka-angka di masa lalu, tetapi saya tidak tahu detail pekerjaan yang dilakukan saat itu. Kami di sini bekerja berdasarkan rencana yang menyeluruh, alami, dan profesional, yang berdiri di atas kerja sama yang sangat baik antara semua pihak."

Iklan

Ia menjelaskan: "Ada para pemain, dan ada divisi teknis yang mencakup para spesialis di bidang ilmu olahraga yang memiliki kemampuan untuk mencegah, meningkatkan kekuatan, serta menyusun latihan individual ketika muncul indikasi kecil yang dapat dideteksi sebelum berubah menjadi masalah, di samping divisi medis yang terlibat secara besar dalam sistem ini dan melakukan banyak pekerjaan yang tidak terlihat."

Nama Antonio Diaz menonjol sebagai sosok terpenting di balik perubahan ini, karena ia memiliki kisah profesional yang menarik, setelah memulai kariernya dalam peran yang menyerupai penerjemah, persis seperti yang terjadi pada Mourinho di Barcelona ketika ia bekerja di bawah kepemimpinan Bobby Robson.

Iklan

Diaz, yang lahir pada 1982, memulai pekerjaan sebagai penerjemah untuk Luigi Del Neri, yang menangani Porto sebagai pengganti Mourinho, setelah pengetahuannya tentang bahasa Italia membantunya, kemampuan yang ia peroleh selama masa studinya di Italia dalam program pertukaran pelajar.

Diaz bekerja bersama Nuno Espirito Santo pada periode akhir kariernya sebagai pemain di Porto, dan ketika Nuno memulai perjalanan kepelatihannya, ia membawa Diaz bersamanya untuk bekerja dalam tim pelatihnya.

Iklan

Keduanya bekerja sama di klub Rio Ave, Valencia, Porto, Wolverhampton, Tottenham, Al Ittihad, dan Nottingham Forest, sebelum Diaz menerima panggilan dari Mourinho pada 2025, untuk bergabung dengannya dalam perjalanan kepelatihan di Turki bersama Fenerbahce, lalu di Benfica.

Ketika Mourinho sedang bernegosiasi dengan Real Madrid, klub Los Blancos mengisyaratkan bahwa mereka sudah memiliki Antonio Pintus dalam tim yang bertanggung jawab atas persiapan fisik, tetapi pelatih asal Portugal itu bersikeras untuk mendatangkan Diaz, dengan menegaskan bahwa ia adalah sosok yang ingin diandalkannya.

Iklan

Berbeda dengan Xabi Alonso, Mourinho tidak menutup pintu bagi masuknya Pintus ke dalam tim pelatih, karena ia menyadari bahwa pelatih fisik asal Italia itu mendapatkan penghargaan besar di dalam lingkungan Real Madrid, serta menyadari nilai pengalaman dan pengetahuannya di bidang ini.

Diaz dan Pintus berbagi tugas dalam urusan fisik, tetapi kata akhir dalam urusan ini berada di tangan Diaz, sebagaimana yang dipandang Mourinho, yang menemukan dalam hasil-hasil tersebut hal yang mendukung keputusannya.

Iklan

Real Madrid mencetak 16 gol dari total 44 gol yang mereka buat selama musim ini setelah menit ke-75, dengan persentase mencapai 36,4%, hal yang mencerminkan kemampuan tim untuk menuntaskan pertandingan dengan kekuatan fisik yang besar.

Tim Los Blancos memanfaatkan keunggulan ini untuk meraih banyak kemenangan dan comeback penting, seperti yang terjadi melawan Roma, AEK, dan Barcelona.

Iklan

Hal ini merupakan salah satu aspek utama dalam sistem persiapan fisik Real Madrid, sementara aspek lainnya tercermin dalam keberhasilan tim akhir-akhir ini dalam menjaga kesiapan mayoritas pemainnya dan ketersediaan mereka untuk tampil.

Sejak awal periode persiapan untuk musim baru, para pemain Real Madrid hanya mengalami sepuluh cedera, dengan jumlah yang menurun secara bertahap seiring berjalannya musim, di mana Oktober hanya mencatat dua cedera, salah satunya adalah cedera Thibaut Courtois berupa keluhan menyerupai flu.

Iklan

Sebagian besar dari perbaikan ini berkaitan dengan spesialisasi yang menjadi keunggulan Diaz, yang merupakan salah satu pakar paling menonjol di tingkat dunia dalam bidang olahraga, yaitu latihan kekuatan eksentrik.

Penurunan cedera hingga mencapai 70%

Metode ini dibahas oleh Paulino Granero, pakar persiapan beban fisik asal Spanyol yang sebelumnya pernah bekerja bersama CSKA Moskow dan timnas Rusia, serta saat ini bekerja di klub Al Shamal Qatar, dengan menjelaskan kepada surat kabar "AS" bagaimana penerapan jenis latihan ini.

Iklan

Granero berkata: "Kekuatan dapat dilatih dengan tiga cara; yang pertama konsentrik, ketika otot memendek, yang kedua statis, ketika otot tidak bergerak, dan yang ketiga eksentrik, ketika otot meregang dan bertambah panjang."

Ia menambahkan: "Dari sisi fisiologis, penelitian terkini mendukung bahwa metode terbaik untuk pelatihan neuromuskular dengan tujuan pencegahan cedera adalah dengan melatih otot melalui latihan kekuatan eksentrik."

Iklan

Granero, yang memiliki hubungan persahabatan pribadi dengan Diaz di samping pekerjaan mereka di bidang yang sama, memberikan contoh praktis dari metode ini, dengan merujuk pada apa yang ia saksikan usai pertandingan melawan Roma.

Ia berkata: "Setelah pertandingan melawan Roma, saya memperhatikan bahwa para pemain cadangan tetap berada di lapangan untuk melanjutkan latihan, dan mereka melakukan sebuah latihan yang disebut Nordic hamstring curl, di mana pemain berlutut sementara orang lain memegang kedua kakinya, lalu pemain menggerakkan tubuhnya ke depan dan kembali ke posisi semula."

Iklan

Ia menjelaskan: "Ini adalah latihan kekuatan eksentrik yang menargetkan otot hamstring, dan ini hanyalah satu contoh dari sekumpulan latihan lain, yang mencakup otot quadriceps dan otot adduktor paha."

Ia menutup: "Ini adalah metode latihan yang memberikan manfaat besar pada level otot, dan sudah jelas bahwa Real Madrid mengerjakan aspek ini dengan sangat baik."

Iklan

Diaz merupakan salah satu spesialis paling menonjol dalam latihan kekuatan eksentrik, dan tampaknya filosofinya mulai membuahkan hasil di dalam Real Madrid, terlebih karena filosofi itu bersandar pada landasan ilmiah yang kuat.

Sebuah analisis yang dipublikasikan oleh jurnal kedokteran olahraga Amerika, yang bersandar pada 108 studi berbeda, menyimpulkan bahwa program latihan eksentrik berkontribusi dalam menurunkan tingkat cedera hamstring dengan persentase yang berkisar antara 56,8% dan 70%.

Iklan

Sebuah studi lain yang dipublikasikan oleh jurnal kedokteran olahraga Inggris juga menemukan bahwa latihan Nordic hamstring curl mengurangi cedera pada otot-otot ini dengan persentase hingga mencapai 51%.