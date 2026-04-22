Potongan rambut Cucurella memicu kemarahan besar di kalangan staf teknis Chelsea

Penata rambut Marc Cucurella telah menimbulkan kekesalan besar di kalangan staf teknis Chelsea. Ia membocorkan informasi penting mengenai susunan pemain The Blues melawan Brighton & Hove Albion melalui platform media sosial X sehari sebelum pertandingan.

Chelsea saat ini sedang mengalami rentetan hasil dramatis di Liga Premier. Tim asal London ini telah kalah dalam lima pertandingan berturut-turut dan pada Selasa lalu tim ini kembali menelan kekalahan.

Saat bertandang ke Brighton, pasukan Liam Rosenior tidak memiliki peluang. Ferdi Kadioglou, Jack Hinshelwood, dan Danny Welbeck mengalahkan Chelsea dengan skor 3-0.

Menurut Daily Mail, para penggemar Chelsea tiba-tiba mengetahui absennya pemain bintang Cole Palmer dan penyerang João Pedro jauh sebelum susunan pemain resmi diumumkan.

Bocoran tersebut berasal dari akun X @Rileyeagles_, yang konon milik penata rambut pribadi bek asal Spanyol, Cucurella. Ia menulis: "Palmer dan João Pedro sama-sama cedera malam ini. Inilah berita eksklusifnya."

Postingan tersebut dibagikan bersama foto bagian belakang kepala saat sedang dipotong rambut, diduga milik Cucurella, meskipun wajah sang bek tidak terlihat.

Informasi tersebut ternyata benar, karena Palmer absen dalam pertandingan akibat cedera otot paha, sementara Pedro belum pulih dari cedera yang juga membuatnya absen saat kekalahan Chelsea melawan Manchester United (0-1). Setelah insiden tersebut, baik akun maupun tweet asli dihapus.