Potensi skandal: Polisi Prancis selidiki dugaan kecurangan dalam pemungutan suara Ballon d'Or

Kepolisian Prancis membuka penyelidikan terkait dugaan manipulasi dan kebocoran informasi menyangkut hasil penghargaan Ballon d'Or 2026.

Laporan media mengungkap bahwa 12 akun di sebuah platform prediksi berhasil menebak urutan akhir lima pemain teratas dalam perebutan Ballon d'Or dengan akurasi penuh, dimulai dari pemain Inggris Harry Kane, lalu pemain Prancis Kylian Mbappe, kemudian pemain Spanyol Lamine Yamal, Rodri, hingga pemain Argentina Lionel Messi.

Menurut yang dilansir situs "Tribuna", nilai keuntungan dari akun-akun ini mencapai hampir 200 ribu euro bersih, sesuatu yang mendorong para penyelidik untuk mencurigai kemungkinan para pemiliknya memperoleh informasi yang belum diumumkan sebelumnya.

Majalah "France Football", pihak penyelenggara penghargaan tersebut, telah diberitahu mengenai dugaan ini, sehingga mereka mengajukan pengaduan resmi dan membuka penyelidikan internal bekerja sama dengan unit kepolisian Prancis yang berwenang.

Dugaan tersebut berpusat pada kemungkinan pemanfaatan informasi internal terkait hasil pemungutan suara, terutama karena 12 akun itu tidak hanya menebak nama-nama lima besar, tetapi juga menentukan urutan akhir mereka secara tepat.

Perkembangan ini terjadi setelah sebuah insiden yang menuai kontroversi pada malam acara, setelah situs resmi Ballon d'Or secara tidak sengaja menerbitkan artikel-artikel yang mengumumkan kemenangan sejumlah nominasi atas penghargaan tersebut beberapa jam sebelum dimulainya acara di gedung London Palladium.

Insiden itu kembali memunculkan pertanyaan mengenai prosedur yang diterapkan untuk melindungi hasil dan mencegah kebocorannya sebelum pengumuman resmi, terutama karena proses pemungutan suara ditetapkan melalui sebuah komite tertutup beberapa hari sebelum jadwal acara.

Di sisi lain, "France Football" menegaskan bahwa integritas penghargaan merupakan prioritas mutlak, dengan menekankan bahwa pemilihan pemenang dilakukan melalui pemungutan suara yang independen.

Seorang juru bicara majalah tersebut mengatakan: "Integritas Ballon d'Or merupakan prioritas mutlak bagi France Football. Kami menegaskan bahwa pemenang dipilih melalui pemungutan suara yang independen, dan kami menanggapi dengan sangat serius tuduhan-tuduhan terkait kebocoran hasil."