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Potensi laga puncak: Al Ahly dan Zamalek berada di jalur yang sama dalam undian Piala Mesir

Zamalek SC
Al Ahly SC
Pyramids FC
ZED FC
Al Masry SC
Cup
Mesir

Simak hasil lengkap undian

Hasil undian babak 32 besar Piala Mesir musim 2026-2027, yang digelar hari Kamis ini di kantor Federasi Sepak Bola Mesir, menempatkan Al Ahly dan Zamalek dalam satu jalur, sehingga membuka peluang pertemuan antara dua raksasa sepak bola Mesir di babak-babak gugur.

Prosesi undian menentukan pertandingan babak 32 besar, selain jalur klub-klub di babak-babak berikutnya hingga partai final, di tengah penantian para suporter terhadap perjalanan tim-tim besar dalam turnamen yang menghadirkan persaingan ketat antara klub-klub Liga Utama dan tim-tim divisi bawah.

Al Ahly akan memulai perjalanannya di turnamen dengan menghadapi pemenang antara El Nasr dan El Sekka El Hadid, sementara Zamalek akan bertemu pemenang antara Misr Lel Tameen dan Pharco, sedangkan Pyramids, juara edisi lalu, akan menghadapi pemenang antara El Dakhleya dan El Tersana.

Pada sisa pertandingan yang dinantikan untuk klub-klub besar, El Masry El Port Saidy akan bertemu Misr El Makkasa, sementara Zed akan menghadapi pemenang antara Samanoud dan Baladiyet El Mahalla, dan Ceramica Cleopatra akan bermain melawan Abou Qir Fertilizers dalam pertandingan-pertandingan yang di dalamnya setiap tim berupaya memesan tiket lolos ke babak 16 besar dan melanjutkan persaingan memperebutkan gelar.

Babak-babak pendahuluan turnamen menyaksikan tersingkirnya sejumlah klub bersejarah, terutama Ismaily, yang berpamitan dari kompetisi pada babak pendahuluan ketiga setelah kalah dari El Rabta Wal Anwar (1-0).

Perlu dicatat bahwa Pyramids adalah pemegang gelar Piala Mesir, setelah mereka dinobatkan sebagai juara pada musim lalu usai mengalahkan Zed dengan skor 2-1 di partai final, sehingga tim berjuluk Si Langit itu merebut gelar untuk kali kedua dalam sejarahnya.

Berikut hasil lengkap undian:

Jalur Pertama

Pyramids × Pemenang El Dakhleya dan El Tersana

Al Bank Al Ahly × Pemenang El Rabta Wal Anwar dan Port Fouad

El Masry × Misr El Makkasa

Tala'ea El Gaish × Petrol Assiut

Zed × Pemenang Samanoud dan Baladiyet El Mahalla

Smouha × Pemenang El Minya dan Tahta

Wadi Degla × Pemenang Tanta dan Kahraba El Ismailia

Ceramica Cleopatra × Abou Qir Fertilizers

Jalur Kedua

Zamalek × Pemenang Misr Lel Tameen dan Pharco

ENPPI × Pemenang Proxy dan Diamond FC

El Gouna × Pemenang El Aluminium dan Ittihad El Shorta

Al Ittihad Al Sakandary × Ghazl El Mahalla

Al Ahly × Pemenang El Nasr dan El Sekka El Hadid

Petrojet × Pemenang Delphi dan Mega Sport

El Mokawloon El Arab × Pemenang Negoom Misr dan El Masria Lel Ittisalat

Modern Sport × El Qanah


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