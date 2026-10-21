Pertandingan antara Paris Saint-Germain dan Lyon, yang dijadwalkan berlangsung Minggu malam dalam rangkaian pekan kedelapan Liga Prancis, kini terancam ditunda atas keputusan Direktorat Kepolisian Paris, akibat tekanan keamanan yang tengah dihadapi ibu kota Prancis itu. Perkembangan ini berpotensi mengacaukan jadwal pertandingan klub asal Paris tersebut dan memengaruhi kehadiran para bintangnya di acara Ballon d'Or 2026.

Pertandingan itu semula dijadwalkan digelar di Stadion "Parc des Princes" pada Minggu malam, namun, sebagaimana dilaporkan situs "RMC Sport", pihak berwenang tengah mengkaji kemungkinan mengubah jadwalnya di tengah persiapan keamanan yang intensif menjelang akhir pekan yang diperkirakan akan diwarnai aksi demonstrasi baru di Paris.

Perkembangan ini terjadi bersamaan dengan Stade de France yang menjadi tuan rumah sebuah pertandingan dalam rangkaian musim reguler Liga Sepak Bola Amerika (NFL), sebuah acara yang juga membutuhkan pengerahan pasukan keamanan dalam jumlah besar untuk mengamankannya.

Berbagai kewajiban yang berlangsung bersamaan ini memberikan tekanan tambahan pada aparat keamanan, terutama setelah peristiwa kekerasan dan penjarahan yang terjadi di Paris pada Sabtu lalu, di sela-sela aksi protes menentang kenaikan biaya hidup.

Pertandingan berikutnya PSG Ligue 1 15.45 OL

Dilema acara Ballon d'Or

Dampak dari kemungkinan penundaan pertandingan ini tidak berhenti pada perubahan jadwal salah satu laga liga, melainkan meluas hingga kemungkinan berbenturan dengan acara Ballon d'Or 2026, yang dijadwalkan digelar hari Senin di ibu kota Inggris, London.

Skenario ini mengingatkan kembali pada apa yang terjadi tahun lalu, ketika penundaan laga El Clasico Prancis antara Olympique Marseille dan Paris Saint-Germain selama 24 jam menyebabkan jadwalnya berbenturan dengan acara Ballon d'Or, sehingga menghalangi sejumlah pemain klub asal Paris itu hadir pada penobatan Ousmane Dembele sebagai peraih penghargaan tersebut.

Dan apabila pertandingan melawan Lyon ditunda hingga hari Senin, para pemain Paris Saint-Germain mungkin kembali menghadapi benturan baru antara kewajiban olahraga dan kehadiran di acara yang dinanti-nantikan tersebut.

Rombongan Paris yang akan berangkat ke London diperkirakan akan menyertakan Ousmane Dembele, Marquinhos, dan Nuno Mendes, meskipun ketiganya mengalami cedera yang bagaimanapun akan menghalangi mereka tampil dalam laga melawan Lyon.

Adapun para pemain lain yang mungkin hadir di acara tersebut, posisi mereka akan bergantung pada jadwal akhir pertandingan, sebab kewajiban olahraga bisa saja menghalangi kepergian mereka ke London apabila laga diputuskan tetap digelar bersamaan dengan acara itu.

Penundaan lain di Liga Prancis akibat kondisi keamanan

Pertandingan antara Paris Saint-Germain dan Lyon bukan satu-satunya yang terdampak kondisi saat ini, sebab pekan kedelapan juga mengalami sejumlah perubahan lain dalam jadwal kompetisi.

Liga Prancis memutuskan memindahkan pertandingan Toulouse dan Troyes dari jadwal aslinya, Sabtu, ke hari Minggu. Selain itu, mereka juga mengumumkan penundaan laga Montpellier dan Red Star, dalam rangkaian divisi dua Prancis, hingga hari Senin.

Pertandingan antara Paris dan Lyon memiliki arti tambahan mengingat posisi kedua tim di klasemen; Lyon memuncaki kompetisi dengan koleksi 14 poin, unggul atas Paris Saint-Germain hanya berkat selisih gol.

Sebelum laga yang berpotensi digelar melawan klub asal Paris itu, Lyon akan menjalani pertandingan Eropa melawan Hoffenheim dari Jerman, besok Kamis, dalam rangkaian fase liga di Liga Europa, yang menambah sensitivitas setiap perubahan baru dalam jadwal pertandingannya.

Di antara pertimbangan keamanan, tekanan kalender Eropa, dan mendekatnya acara Ballon d'Or, nasib laga besar antara Paris dan Lyon masih tergantung pada keputusan otoritas Prancis, di tengah penantian untuk mengetahui apakah Saint-Germain akan terpaksa menyesuaikan kembali perhitungannya pada salah satu periode tersibuk sepanjang musim.