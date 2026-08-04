Postecoglou Sampaikan Permintaan Mendesak kepada Manajemen Al Nassr

Ange Postecoglou, direktur teknik Al Nassr, menempatkan manajemen klub di hadapan kebutuhan mendesak pada bursa transfer saat ini, di mana pelatih asal Australia itu melihat celah teknis yang harus ditutup sebelum musim dimulai, guna memastikan kesiapan tim untuk bersaing di level domestik maupun kontinental.

Menurut yang diungkapkan surat kabar Saudi "Al Yaum", Postecoglou menegaskan perlunya mempercepat proses kontrak dengan seorang bek kanan, dengan menganggap posisi ini sebagai salah satu prioritas utama di bursa transfer saat ini.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa pelatih Australia tersebut melihat adanya kekurangan yang jelas di posisi bek kanan, terutama dengan ketergantungan utama pada Nawaf Boushal di sisi kiri, sehingga kebutuhan untuk menambah opsi yang kuat dan tepercaya di sisi kanan menjadi hal yang mendesak demi menjaga keseimbangan pertahanan dan kemampuan merotasi pemain selama laga-laga yang padat.

Postecoglou ingin menuntaskan transfer ini secepat mungkin, agar ia dapat memadukan pemain baru itu ke dalam rencana latihannya dan persiapan awal untuk musim mendatang, baik di level Liga Saudi maupun turnamen lain yang diikuti tim.

Hal ini terjadi saat manajemen Al Nassr berhasil menuntaskan transfer pemain Samu Costa dalam beberapa jam terakhir. Pemain asal Portugal itu menandatangani kontrak yang berlaku selama empat musim penuh, setelah tercapai kesepakatan akhir mengenai seluruh poin finansial dan kontraktual, dalam sebuah langkah yang mencerminkan keinginan manajemen untuk mendukung rencana teknis pelatih dan memperkuat lini tengah pertahanan tim.

Rangkaian pergerakan ini menegaskan bahwa manajemen Al Nassr terus melanjutkan rencananya yang bertujuan membangun tim yang seimbang dan mampu bersaing dengan kuat di musim baru, sembari mendengarkan secara serius tuntutan tim kepelatihan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan utamanya di bursa transfer.