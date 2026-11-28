Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pelatih asal Australia Ange Postecoglou, yang menangani Al Nassr, meluapkan emosinya kepada para wartawan meski timnya meraih kemenangan atas Al Hazem di Liga Roshn Saudi.

Iklan

Al Nassr menang 1-0 atas tuan rumah Al Hazem dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Sabtu ini di Stadion King Abdullah Sport City, Buraidah, dalam pekan ke-13 Liga Roshn.

Pelatih asal Australia itu berbicara mengenai pertandingan seusai laga dalam konferensi pers, sebagaimana dikutip surat kabar Arab Saudi "Al-Riyadiyah".

"Meraih kemenangan selalu menyenangkan. Tentu saja ini adalah pertandingan yang penuh tantangan, dan sangat baik bisa menang tanpa kebobolan satu gol pun," ujar Postecoglou.

Namun, pelatih asal Australia itu terpancing emosinya oleh pertanyaan seorang wartawan mengenai sulitnya kemenangan yang diraih Al Nassr sejak kekalahan 1-3 dari Al Ahli pada Jumat dua pekan lalu, dalam laga tunda pekan kesembilan Liga Roshn.

Iklan Iklan

Sejak saat itu, Al Nassr mengalahkan klub Qatar Al Sadd dengan skor 2-1 pada matchday kelima fase liga Liga Champions Asia Elite, lalu menundukkan Al Hazem dengan skor tipis 1-0 pada pekan ke-13 Liga Roshn Saudi.

Topik Terkait

Menanggapi hal tersebut, Postecoglou berkata: "Di laga melawan Al Ahli kami tidak beruntung. Anda menyebut dua kemenangan kami atas Al Hazem dan Al Sadd sebagai kemenangan yang sulit, tetapi kembalilah ke ponsel Anda dan tonton kedua pertandingan itu, maka Anda akan melihat bahwa kami layak menang di kedua laga tersebut."

Ia melanjutkan: "Saya merasa kalian tidak menyukai saya. Kerja kami jelas dan bagus, dan hasil kami membuktikannya. Sejauh ini kami sudah menjalani 17 pertandingan. Memang benar kami tidak berada di posisi pertama, tetapi hanya selisih gol yang memisahkan kami dari puncak klasemen."

Iklan

Al Nassr kini menempati posisi kedua klasemen Liga Saudi dengan 31 poin, hanya kalah selisih gol dari pemuncak klasemen Al Qadsiah. Namun, Al Hilal berpeluang merebut kembali posisi puncak dengan keunggulan dua poin jika mampu mengalahkan Al Ettifaq di Stadion Ego, Dammam, pada pekan ke-13 kompetisi tersebut.

Pelatih asal Australia itu menutup pernyataannya dengan mengomentari pencapaian bersejarah Al Nassr, yang menjadi klub pertama di dunia yang mencetak gol dalam 100 pertandingan beruntun di sebuah kompetisi liga domestik.

Iklan

"Ini pencapaian besar bagi klub. Saya tidak hadir di semua pertandingan itu, tetapi ini hal positif yang mencerminkan keinginan para pemain yang tak pernah padam untuk mencetak gol," pungkas Postecoglou.

Satu-satunya gol Al Nassr dicetak gelandang asal Portugal Samu Costa pada menit ke-25, setelah bola sampai kepadanya di dalam kotak penalti di depan gawang yang kosong menyusul situasi kemelut.

Iklan

Nilai sebenarnya dari gol tersebut melampaui sekadar urusan hasil pertandingan. Opta, penyedia data statistik sepak bola, mengungkapkan bahwa Al Nassr menjadi tim pertama dalam sejarah Liga Pro Saudi yang berhasil mencetak gol dalam 100 pertandingan beruntun, sebuah rekor yang belum pernah dicapai klub mana pun di kompetisi tersebut.

Menurut statistik Opta, rentetan gol bersejarah Al Nassr dimulai pada Desember 2023 saat menghadapi Al Riyadh, dan tim tersebut terus menjebol gawang lawan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya hingga mencapai laga ke-100 melawan Al Hazem.