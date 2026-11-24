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Pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, yang menukangi Al Nassr asal Arab Saudi, mengungkapkan rasa frustrasinya meski timnya meraih kemenangan atas wakil Qatar, Al Sadd, di Liga Champions Asia Elite.

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Al Nassr menaklukkan tamunya, Al Sadd, dengan skor 2-1 dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Selasa malam di Stadion Al-Awwal Park, ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada matchday kelima fase liga Liga Champions Asia Elite.

Dalam konferensi pers usai pertandingan, seperti dikutip surat kabar Arab Saudi, Al Riyadiyah, Postecoglou mengatakan: "Menang itu penting. Kami sudah meraih tiga kemenangan di turnamen ini, dan saya rasa kami mengawali laga dengan baik serta mampu menciptakan peluang."

Ia menambahkan: "Mungkin kami seharusnya bisa lebih disiplin dan lebih menguasai jalannya pertandingan, tetapi memenangi laga Liga Champions adalah hal yang luar biasa, ditambah gol indah dari João (Félix) yang duduk di samping saya."

Ia melanjutkan: "Saya senang. Saya tidak tersenyum karena merasa sedikit lelah dan ada banyak masalah yang harus saya pikirkan. Persoalan kontrak João (Félix) bukan untuk ditanyakan kepada saya. Salah satu hal yang saya sukai dari pekerjaan ini adalah menjadi bagian dari kisah pemain-pemain istimewa seperti João Félix."

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Pelatih asal Australia itu menyinggung soal kontrak João Félix bersama Al Nassr yang akan berakhir pada akhir musim ini. Situasi tersebut mengancam kepergiannya dari tim setelah dua musim sejak bergabung pada musim panas 2025, mengingat kontraknya hingga kini belum diperpanjang.

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Postecoglou kemudian kembali membahas pertandingan: "Kebobolan dari bola mati itu mengecewakan. Yang terpenting adalah cara kami bermain, menciptakan peluang, dan menyuguhkan permainan yang enak ditonton, selama kami terus melakukannya dan bertahan sebagai satu unit yang terorganisasi."

Ia menambahkan: "Saya rasa kami bekerja dengan baik dan terus berkembang. Sayangnya, beberapa pemain mengalami cedera, (Kingsley) Coman cedera hari ini. Namun, kami memainkan sepak bola yang bagus, para pemain selalu terdorong untuk berkembang, dan kami masih bersaing di 4 kompetisi serta memiliki peluang di semuanya. Tentu saja kami akan terus bekerja."

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Coman terjatuh ketika laga melawan Al Sadd baru berjalan 3 menit setelah berbenturan dengan salah satu pemain tim asal Qatar tersebut. Ia pun harus meninggalkan lapangan karena cedera dan digantikan oleh penyerang asal Arab Saudi, Abdullah Al-Hamdan.

Cedera pemain sayap asal Prancis itu terjadi hanya beberapa menit dalam penampilan perdananya sebagai starter bersama Al Nassr, setelah cedera parah yang membuatnya absen dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai kondisi fisiknya dan kesiapannya untuk kembali bermain.

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Pelatih asal Australia itu melanjutkan: "Jumlah pemain di skuad kami sedikit, tetapi semuanya bersaing, dan kami berusaha mengembangkan para pemain muda seperti Rakan dan Saad Haqawi. Ini hal yang positif bagi tim."

Postecoglou menutup pernyataannya dengan membahas kekalahan 1-3 yang dialami timnya dalam laga klasik sebelumnya melawan rival tradisional, Al Ahli, pada Jumat lalu di pekan kesembilan Liga Roshn.

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Ia menegaskan: "Ya, kami kecewa dengan kekalahan dari Al Ahli, tetapi yang terpenting, ketika kalah, kami mampu memberikan reaksi di laga berikutnya dan memenanginya."