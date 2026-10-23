Klub Al Ahli menghadapi pertanyaan yang kian meningkat dari para pendukungnya, terkait pilihan-pilihan yang tersedia di posisi penjaga gawang, setelah periode absennya kiper asal Senegal Edouard Mendy kembali memicu perdebatan tentang sejauh mana kesiapan pelapis-pelapis lokal untuk memikul tanggung jawab menjaga gawang dalam pertandingan-pertandingan penting.

Menurut surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat", penampilan yang ditunjukkan kiper Abdulrahman Al-Sabni dalam beberapa kesempatan terakhirnya memicu reaksi beragam di kalangan pendukung Al Ahli, di tengah kekhawatiran akan dampak absennya Mendy terhadap stabilitas pertahanan tim, khususnya dalam laga-laga yang menuntut kehadiran mental yang tinggi serta pengalaman dalam menghadapi tekanan.

Kekhawatiran itu tidak berhenti pada penilaian penampilan kiper pelapis, melainkan meluas hingga sejauh mana kemampuan tim dalam menghadapi absennya pemain yang berulang atau mendadak di posisi yang dianggap sebagai salah satu posisi paling sensitif dan berpengaruh terhadap hasil pertandingan.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Mendy memiliki kedudukan teknis yang penting di dalam tim, berkat pengalaman internasional yang dimilikinya serta kemampuannya menghadapi laga-laga besar, hal yang membuat absennya menjadi tantangan bagi tim pelatih, terutama bila menyangkut laga-laga krusial.

Pertandingan berikutnya AHL Saudi Pro League 14.00 ALK

Sebaliknya, dimainkannya para kiper pelapis memberi tim pelatih kesempatan untuk mengetahui level mereka yang sebenarnya serta menilai kemampuan mereka memikul tanggung jawab, hanya saja tekanan kompetisi dan tingginya ekspektasi para pendukung membuat ruang kesalahan menjadi terbatas.

Para pendukung Al Ahli khawatir tim akan terpengaruh dalam sejumlah laga akibat tidak adanya stabilitas di posisi ini, terlebih karena persaingan merebut gelar menuntut adanya pelapis yang mampu menampilkan level yang berdekatan, serta agar kesiapan tim tidak bergantung pada keberadaan satu pemain betapapun pentingnya ia.

Dengan mendekatnya bursa transfer musim dingin, muncul kemungkinan merekrut seorang penjaga gawang lokal sebagai salah satu opsi yang mungkin dipertimbangkan oleh tim pelatih bersama manajemen olahraga, dengan tujuan memperketat persaingan di posisi tersebut dan menyediakan pelapis yang memiliki pengalaman serta kemampuan untuk tampil saat dibutuhkan.

Hingga kini belum ada indikasi pasti mengenai diambilnya keputusan resmi untuk merekrut kiper baru, akan tetapi penampilan yang terlihat selama periode absennya Mendy mungkin mendorong tim pelatih untuk menilai kembali kebutuhan tim, khususnya di tengah berlanjutnya kompetisi domestik dan kontinental.

Merekrut seorang kiper lokal bisa menjadi opsi yang tepat dari sisi teknis, jika tim pelatih memandang bahwa tim membutuhkan elemen tambahan yang memiliki pengalaman memadai, tanpa perlu melakukan perubahan pada daftar pemain asing.