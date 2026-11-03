"Saya rasa saat ini kami berada dalam fase ketika dia agak jarang bermain sebagai penyerang tengah. Saya ingin dia lebih sering berada di kotak penalti," kritik Hummels menjelang pertandingan Liga Champions Bayern di kandang Atletico Madrid pada Selasa malam saat bertugas sebagai pengamat untuk Prime Video.

Yang dimaksud mantan pemain timnas Jerman itu adalah: Kane sangat sering turun ke belakang pada musim ini untuk menggerakkan permainan timnya dari posisi nomor 10, atau bahkan dari area yang lebih dalam. "Dia tidak mendapat banyak peluang mencetak gol karena tidak sepenuhnya berada di ujung tombak. Mungkin itu karena belakangan dia banyak bergerak di lini tengah," jelas Hummels.

Dalam urusan mencetak gol, Kane saat ini belum menyamai catatan luar biasanya dari musim lalu. Pada 2025/26, ia mencetak 61 gol dalam 51 pertandingan kompetitif. Sementara pada 2026/27, penyerang itu sejauh ini "baru" mencetak sepuluh gol dalam 14 penampilan. Namun, Kane sudah menyumbang delapan assist musim ini, sedangkan sepanjang musim lalu ia hanya membuat tujuh assist.

Mengapa Mats Hummels tidak menyukai cara bermain Harry Kane?

Meski begitu, Hummels, seperti banyak orang lainnya, tetap mengagumi permainan Kane. "Dia melakukannya dengan luar biasa, hampir tidak ada pemain lain yang bisa melakukannya seperti dia," puji pria berusia 37 tahun itu. Namun, ia kembali menegaskan: "Sebagai penggemar penyerang tengah dengan kualitas dan kemampuan penyelesaian akhir seperti dia, saya ingin lebih sering melihatnya di kotak penalti. Dan mungkin itu karena dalam penyelesaian akhir, keyakinannya belum sepenuhnya ada."

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Kane, yang pindah dari Tottenham Hotspur ke Bayern pada 2023, baru saja dianugerahi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik dunia berkat penampilan luar biasanya musim lalu. Dalam hampir tiga setengah tahun bersama FCB sejauh ini, ia telah mencetak 156 gol dalam 161 pertandingan.

Hummels membandingkan cara bermain Kane dengan Kroos

Saat jeda babak pertama pertandingan di kandang Atletico, Hummels menguraikan kritiknya terhadap Kane. "Dia suka bergerak di area kiri dalam. Itu pada dasarnya seperti penyerang nomor sembilan yang turun ke belakang. Dia sedikit mengambil peran Toni Kroos sebagai penyerang tengah," kata mantan bek Bayern itu mengenai penampilan pemain berusia 33 tahun tersebut dalam 45 menit pertama. Hummels ingin Kane "sedikit saja lebih sering berada di kotak penalti. Dengan begitu, dia akan mendapat beberapa peluang lagi dalam pertandingan. Dan saya pun, yang tentu sangat penting baginya, akan kembali puas," ujarnya sambil tertawa.

Namun, ia juga melihat dampak negatif dari cara bermain Kane yang turun ke belakang terhadap rekan-rekan setimnya. "Lennart Karl sangat sering dikawal dua atau tiga pemain karena bek-bek tengah Atletico bisa maju untuk bertahan secara agresif, sementara Harry Kane kerap tidak berada di kotak penalti saat ada peluang mengirim umpan silang," jelasnya. Meski demikian, Hummels menekankan: "Ini hanya kritik kecil karena dia benar-benar penyerang kelas dunia."