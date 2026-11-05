Pemain asal Brasil, Raphinha, berada di ambang penandatanganan kontrak baru dengan klubnya, Barcelona, yang berlaku hingga 30 Juni 2030. Hal ini bisa memberinya kesempatan untuk menulis babak baru dalam sejarah para pemain Brasil bersama Barcelona, sebab jika kontrak tersebut tuntas, ia akan mencapai delapan musim dengan seragam Blaugrana, dan menjadi pemain Brasil kedua dengan masa tinggal terlama dalam sejarah klub, di belakang rekan senegaranya, Dani Alves, yang menghabiskan sembilan musim dalam dua periode berbeda.

Para pemain Brasil menempati posisi istimewa dalam sejarah Barcelona, setelah 46 pemain berkebangsaan ini mengenakan seragam tim Catalan tersebut, dimulai dari kiper Jaguare Bezerra pada tahun 1931, hingga Gabriel Jesus pada tahun 2026. Daftar itu mencakup nama-nama legendaris seperti Romario, Ronaldo Nazario, Rivaldo, Ronaldinho, dan Neymar.

Perjalanan Raphinha bersama Barcelona semakin menegaskan nilainya yang terus meningkat di dalam tim, setelah ia melewati awal yang sulit menyusul kedatangannya pada musim panas 2022. Secara bertahap ia berhasil membuktikan diri berkat tekad dan kerja kerasnya yang tiada henti, hingga menjadi salah satu pemimpin tim, dan saat ini menjalani musim kelimanya bersama klub, menyamai jumlah musim yang dihabiskan oleh Evaristo de Macedo, Rivaldo, dan Ronaldinho, menurut surat kabar "Mundo Deportivo".

Dalam 190 pertandingan resmi dengan seragam Barcelona, Raphinha telah mencetak 94 gol dan memberikan 62 assist, sehingga mendekati angka sejumlah legenda Brasil milik klub. Ia menyamai Ronaldinho dalam jumlah gol, yang mencetak 94 gol dalam 207 pertandingan, sementara Rivaldo memiliki 130 gol dalam 235 pertandingan, dan Evaristo 181 gol dalam 237 pertandingan.

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Keinginan Barcelona untuk mempertahankan Raphinha tampaknya tidak hanya terkait dengan catatan golnya, tetapi juga kemampuannya beradaptasi dengan kebutuhan tim, terutama setelah staf teknis yang dipimpin Hansi Flick mengusulkan untuk memainkannya di posisi ujung tombak, menyusul gagalnya kesepakatan dengan Julian Alvarez. Pemain itu pun mencatatkan angka mencolok dalam peran ini, dengan mencetak 19 gol dan menciptakan 3 gol dalam 13 pertandingan.

Meskipun ada tawaran finansial menggiurkan yang mungkin diterima Raphinha, terutama dari klub-klub Liga Saudi, kelanjutannya bersama Barcelona tampaknya menjadi pilihan yang paling mungkin mengingat posisinya dalam proyek olahraga klub. Jika ia menuntaskan kontrak barunya hingga 2030, ia akan mencapai usia ketiga puluh tiga tahun dan delapan musim dengan seragam tim, sehingga mendekati sebuah pencapaian bersejarah, meskipun rekor Dani Alves dalam jumlah penampilan, yakni 410 pertandingan, masih berada jauh dari jangkauannya hingga saat ini.