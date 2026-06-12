Posisi Lamine Yamal di Barcelona terancam... Masalah baru yang mengkhawatirkan Flick

Lamine Yamal tidak akan kembali ke Barcelona setelah Piala Dunia berakhir dan menemukan jalan yang mulus menuju titik penalti seperti musim lalu.

Setelah setahun menjadi penendang utama tim Catalan, sang sayap muda kini harus bersaing dengan spesialis yang tak pernah gagal dari titik penalti: Anthony Gordon dari Inggris, rekrutan pertama Barcelona di bursa transfer musim panas.

Yamal secara bertahap menjadi pilihan utama Hans Flick di momen-momen krusial, di mana ia mencetak dua tendangan penalti di La Liga musim ini, berkontribusi langsung pada raihan 70 poin Barcelona, sebelum ia gagal untuk pertama kalinya dengan seragam tim utama saat tendangannya membentur tiang gawang saat melawan Girona.

Kegagalan itu tidak menghalangi Yamal untuk naik peringkat internal di atas Raphinha dan Robert Lewandowski, namun membuka pintu bagi perdebatan yang belum pernah muncul beberapa minggu lalu; siapa yang akan menjadi eksekutor musim depan?

Jawabannya mungkin datang dari Newcastle; Jordan mengakhiri musim 2025-2026 dengan rekor sempurna dari titik penalti, setelah mencetak semua dari sepuluh tendangan penalti yang dieksekusinya, sebuah angka yang menarik perhatian media Catalan yang sudah menjulukinya sebagai "sayap baru Barcelona".

Setelah pertandingan persahabatan Inggris melawan Kosta Rika Rabu lalu, Gordon mengatakan kepada stasiun ITV: "Saya sangat antusias saat Kane keluar, saya melihat ke sekeliling untuk mencarinya, ketika saya tahu dia sudah keluar, saya ingin menendang, saya suka tendangan penalti dan suka tekanan yang menyertainya, jadi saya senang melihat bola masuk ke gawang."

Gordon mengeksekusi tendangan penalti pada menit ke-68 setelah Daryl Araja melakukan handball, dan melepaskan tendangan keras ke sudut kiri atas gawang kiper pengganti Abraham Madres.

Bersama Newcastle, Gordon menunjukkan ketenangan yang menonjol di Liga Inggris dan Liga Champions, yang membuat para pengamat menganggapnya sebagai spesialis sejati, bukan sekadar kebetulan angka.

Menurut "Marca", Flick akan dihadapkan pada persamaan baru; Yamal memberikan Barcelona solusi serangan dari sayap kanan, serta kemampuan untuk membuat perbedaan di ruang sempit, namun ia baru pulih dari cedera yang dialaminya saat mengeksekusi tendangan penalti melawan Celta Vigo musim lalu, sehingga manajemen beban fisik menjadi prioritas.

Di sisi lain, Gordon mahir bermain sebagai sayap kiri murni, posisi yang biasanya ditempati oleh Raphinha, dan ia juga bisa beralih menjadi penyerang kedua, yang memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pelatih asal Jerman itu dalam rotasi pemain.

Persaingan tidak hanya terbatas pada nama-nama, di ruang ganti, tendangan penalti dipandang sebagai hak istimewa yang diperoleh melalui angka, bukan reputasi, dan Yamal, yang membangun kepercayaan dirinya selangkah demi selangkah, kini akan menghadapi rekan setim yang tidak pernah gagal dalam satu pun upaya sepanjang musim penuh, dan secara terbuka menegaskan bahwa ia "mencintai tekanan".

Kembalinya Yamal ke latihan akan lebih dari sekadar rutinitas biasa; ia harus mempertahankan posisinya di hadapan pemain yang tiba di Camp Nou dengan rekor 10 dari 10, serta keinginan yang jelas untuk merebut bola dan menempatkannya di titik putih.