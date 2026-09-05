Posisi kaki Bartra menentukan keputusan pengulangan: apa kata aturan soal penalti Mbappe?

Keputusan wasit untuk tidak mengulang tendangan penalti yang gagal dieksekusi Kylian Mbappe menghadapi Real Betis pada menit ke-94 memicu kontroversi luas, akibat keraguan seputar masuknya bek tim Andalusia itu, Marc Bartra, ke dalam kotak penalti sebelum tendangan dilakukan.

Real Madrid menelan kekalahan pertamanya di Liga Spanyol musim ini setelah takluk di kandang tuan rumah Real Betis dengan skor 0-1 pada malam kemarin, Jumat, dalam pekan keempat.

Wasit Jose Maria Sanchez Martinez meninjau kembali situasi tersebut, bekerja sama dengan asisten wasit video, dan nyaris mengulang tendangan itu, namun pada akhirnya ia mengambil keputusan untuk melanjutkan permainan.

Berdasarkan penjelasan komite wasit Spanyol dan aturan Federasi Sepak Bola Internasional "IFAB" yang disahkan untuk musim 2026-2027, keputusan tersebut sesuai dengan bunyi hukum.

Apa itu pelanggaran maju terlalu dini?

Pelanggaran maju terlalu dini, yang dikenal dengan istilah "Encroachment", terjadi ketika seorang pemain, selain eksekutor tendangan penalti dan penjaga gawang, masuk ke dalam kotak penalti atau busurnya sebelum tendangan dilakukan, atau berada lebih dekat ke bola.

Namun, sekadar majunya pemain ke dalam kotak tidak serta-merta berarti pelanggaran diberikan, sebab hal itu mensyaratkan bahwa ia telah memengaruhi secara langsung eksekusi tendangan atau ikut serta setelahnya dalam kelanjutan permainan.

Apabila pemain yang maju itu adalah seorang bek, pelanggaran dihitung jika majunya jelas memengaruhi eksekutor tendangan, atau ia memainkan bola atau berebut bola setelah memantul, sehingga mencegah terciptanya gol, upaya tembakan, atau terciptanya peluang.

Sementara itu, jika yang maju terlalu dini adalah pemain penyerang, pelanggaran dihitung ketika posisinya secara jelas memengaruhi penjaga gawang, atau ia ikut serta dalam permainan setelah bola memantul lalu mencetak gol, mencoba mencetak gol, atau menciptakan peluang.

Bagaimana masuknya pemain ke dalam kotak ditentukan?

Aturan menyatakan bahwa penilaian keberadaan pemain di dalam kotak penalti pada saat tendangan dilakukan bergantung pada posisi kedua kakinya, atau bagian tubuh mana pun yang menyentuh tanah, pada saat bola ditendang.

Pelanggaran dihitung jika salah satu atau kedua kaki berada di dalam kotak penalti atau pada garis yang membatasinya, termasuk busur kotak penalti.

Sebaliknya, bagian tubuh yang berada di udara serta proyeksi vertikalnya ke atas lapangan tidak diperhitungkan, kecuali dalam satu keadaan, yaitu ketika seluruh tubuh terpisah dari tanah.

Aturan yang disahkan untuk musim 2026-2027 menyatakan bahwa "proyeksi vertikal di udara hanya berlaku ketika seluruh tubuh tidak menyentuh tanah".

Dengan demikian, keberadaan salah satu kaki Bartra yang menyentuh tanah di luar kotak penalti pada saat Mbappe mengeksekusi tendangan penalti menjadi faktor penentu tidak dianggapnya posisi bek Real Betis itu sebagai pelanggaran yang mengharuskan pengulangan tendangan, sesuai penafsiran yang tercantum dalam hukum permainan.

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