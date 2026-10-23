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Michael Carrick menolak menjamin Bruno Fernandes akan tetap menjadi kapten Manchester United setelah gelandang itu secara terbuka mempertanyakan keputusan taktisnya. Pelatih kepala tersebut mengelak dari pertanyaan mengenai kelanjutan posisi pemain asal Portugal itu di susunan pemain inti menjelang laga krusial melawan Bournemouth.

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Imbas kekalahan dari Como

Carrick menolak menjamin Fernandes akan tetap menjadi starter atau mempertahankan jabatan kapten United. Pelatih kepala itu menghadapi pertanyaan sulit menjelang lawatan Bournemouth ke Old Trafford pada Minggu. Ketidakpastian ini muncul setelah kekalahan telak 4-1 dari Como, yang memicu frustrasi gelandang asal Portugal itu secara terbuka.

Fernandes secara terbuka mempertanyakan penerapan taktik tim dalam wawancara televisi seusai pertandingan. Ia mengungkapkan bahwa Carrick dan staf pelatihnya memutuskan untuk tidak menekan tim Italia itu dengan sistem satu lawan satu. Fernandes menilai keputusan taktis tersebut berkontribusi langsung terhadap kekalahan telak itu.

Carrick fokus pada klub

Dalam konferensi pers prapertandingan pada Jumat, Carrick ditanya secara langsung apakah ia akan mempertimbangkan untuk mencadangkan Fernandes atau mencopot ban kaptennya. Pelatih United itu menghindari pertanyaan tersebut dan memilih menekankan komitmennya kepada skuad secara keseluruhan.

“Yang terpenting bagi saya adalah tim, pertama dan terutama,” jelas Carrick, seperti dikutip ESPN. “Ini tentang skuad, tentang dinamika di dalam skuad. Dan sekali lagi, ini tentang klub sepakbola ini. Saya akan selalu melakukan yang terbaik untuk klub.

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Ia menambahkan: “Saya hanya mengatakan bahwa apa pun situasinya, saya akan selalu melakukan yang terbaik untuk klub. Apakah saya sudah berbicara dengannya atau belum, saya rasa sekarang bukan saatnya untuk membahasnya terlalu rinci.”

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Bantah perpecahan di ruang ganti

Ketegangan antara kapten dan staf pelatih bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Fernandes merupakan pemain United kedua yang secara terbuka mengkritik sosok di klub dalam beberapa pekan terakhir.

Lisandro Martinez baru-baru ini meluapkan frustrasinya kepada direktur sepakbola Jason Wilcox dan jajaran petinggi klub. Dua luapan frustrasi berturut-turut ini memunculkan pertanyaan serius tentang kemungkinan perpecahan di ruang ganti Old Trafford. Namun, Carrick dengan tegas membantah anggapan bahwa ada gejolak internal.

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“Tidak ada perpecahan, tidak, tidak ada perpecahan,” tegasnya. “Kami hanya perlu kembali melakukan apa yang paling kami kuasai, dan kami akan melakukannya. Kami tentu harus bergerak maju ke arah yang benar. Kami perlu melakukan hal-hal yang memungkinkan kami untuk itu. Jadi, semuanya cukup jelas.”

Bangkit saat menghadapi Bournemouth

Manchester United kini harus segera mengesampingkan perbedaan pendapat soal taktik saat bersiap menjamu Bournemouth. Pertandingan pada Minggu di Old Trafford menjadi kesempatan penting untuk merespons hasil buruk melawan Como.

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Carrick bertekad membawa skuadnya kembali ke jalur yang tepat di tengah meningkatnya sorotan dari luar. Ia akan berupaya memastikan para pemainnya mampu mengatasi kemunduran yang baru-baru ini mereka alami dan tampil solid serta padu di lapangan.