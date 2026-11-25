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Dalam Voetbalpraat pada Rabu, dibahas kemungkinan menempatkan Frenkie de Jong sebagai bek di timnas Belanda. Gelandang itu bermain di jantung pertahanan FC Barcelona saat menghadapi FC Sabah, dalam laga yang dimenangi Barcelona 1-4.

"Saya selalu menganggap itu sebagai salah satu opsi," kata Bram van Polen. "Hanya saja, saya berharap dia lebih sering menggiring bola maju daripada yang dia lakukan malam ini."

"Di situlah letak keunggulan besarnya," lanjut mantan bek kanan PEC Zwolle itu. "Namun, malam ini dia bermain aman. Pertandingannya nyaris terlalu mudah. Kalau Barcelona sedikit menaikkan tempo, mereka bisa menembus pertahanan lawan."

"Dia pemain yang sangat cerdas. Itu benar-benar bisa menjadi posisinya," ujar Van Polen, yang melihat nilai tambah De Jong di lini belakang Belanda. "Bersama Van Dijk. Saya bisa membayangkannya."

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"Biarkan dia sesekali menggiring bola maju dan bertahan dengan bergerak ke depan. Misalnya, maju untuk menjaga pemain nomor 10 lawan," kata analis itu, menggambarkan kemungkinan peran De Jong di masa depan.

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Arnold Bruggink memiliki keraguan. "Kalau melihat cara Xavi memandang sepak bola. Lalu kalau melihat Frenkie de Jong dan Joey Veerman bermain berdampingan."

"Namun, Frenkie de Jong juga bisa dipasang sebagai bek kiri. Di sana pun dia akan tampil bagus," kata Bruggink, yang terkesan dengan keserbagunaan pemain yang pada dasarnya seorang gelandang itu.

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Van Polen melanjutkan. "Frenkie benar-benar bisa memberi nilai tambah dari lini belakang. Di sana dia bisa menghadirkan sesuatu yang mengejutkan. Saya selalu teringat masa ketika dia bermain bersama De Ligt di Ajax. Dia tampil sangat luar biasa saat itu."