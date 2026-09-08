Marino Pusic, pelatih asal Belanda yang menangani Al Ahli, menganggap cuaca menjadi salah satu penyebab kekalahan dari Al Qadsiah di Liga Roshn Saudi.

Al Ahli kalah dari Al Qadsiah dengan skor 2-3, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada hari Selasa di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd, Dammam, pada pekan keenam Liga Roshn Saudi.

Pusic mengatakan dalam pernyataannya pada konferensi pers seusai pertandingan, seperti dikutip surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat": "Kami memulai pertandingan dengan baik, dan kami berbagi penguasaan bola dengan Al Qadsiah, tetapi kami kebobolan tiga gol."

Ia menambahkan: "Pada babak kedua, kami menekan dengan kuat untuk menyamakan kedudukan, dan kami mencetak dua gol. Kami sebenarnya bisa mengejar hasil pertandingan, tetapi kami tidak beruntung, dan ada beberapa catatan kecil pada aspek perwasitan."

Ia melanjutkan: "Cuaca memiliki peran (dalam kekalahan ini). Kami memulai dengan baik, tetapi seiring berjalannya waktu, khususnya pada menit-menit akhir babak pertama, Al Qadsiah mencetak gol."

Ia meneruskan: "Karena itu, kami harus memperbaikinya pada babak kedua. Cuaca memberikan dampak negatif, tetapi itu bukan alasan yang bisa saya jadikan satu-satunya penyebab yang membuat kami tertinggal tiga gol."

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Ia menyambung: "Kami memiliki beberapa peluang yang tidak kami konversi menjadi gol, dan kita tidak boleh lupa bahwa Al Qadsiah adalah tim yang kuat dan stabil."

Pelatih asal Belanda itu juga mengomentari perselisihan yang terjadi antara penyerang asal Inggris Ivan Toney dan bek kanan asal Saudi Mohammed Abdulrahman pada pertengahan babak kedua, saat keluar untuk jeda minum air.

Ia menjelaskan: "Ini adalah hal-hal yang wajar terjadi di antara para pemain, dan merupakan cerminan dari hasil pertandingan. Terkadang hal itu justru positif, karena menanamkan semangat yang lebih dalam pada tim. Apa yang terjadi setelah itu pada babak kedua, dan usaha keras untuk bangkit dalam hasil pertandingan, adalah bukti dari dampak positif tersebut."

Ia menutup: "Saya senang antusiasme ini tercermin pada tim. Pada akhirnya, ini adalah sesuatu yang terjadi, dan saya telah menyaksikannya di banyak pos kepelatihan saya."

Perlu diketahui bahwa kekalahan ini merupakan yang ketiga dialami Al Ahli dalam 6 pekan pertama Liga Roshn, sehingga poin mereka berhenti di angka 9, menempatkan mereka di posisi ketujuh pada klasemen.