Pada November 2022, bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, melakukan wawancara panas dengan jurnalis Piers Morgan, di mana ia melancarkan serangan terhadap klubnya saat itu, Manchester United, yang berujung pada pemutusan kontraknya.

Salah satu hal paling menonjol yang membuat Ronaldo marah dalam wawancara tersebut adalah kondisi buruk fasilitas klub Inggris itu, sehingga ia meninggalkan seluruh "Premier League" dan memulai perjalanan bersejarah di Kerajaan Arab Saudi, bersama klub Al Nassr.

Dan setelah 3,5 tahun dari langkah tersebut, Ronaldo menemukan apa yang dulu ia cari di Manchester United kini tersedia, namun kali ini di markas rival tradisional, Al Hilal yang baru, di ibu kota Saudi, Riyadh.

Klub Al Hilal, hari ini Jumat, menggelar acara pembukaan markas latihan tim utama yang baru, yang bernama "Pusat Olahraga Al Majdiah", di Universitas Putri Nourah binti Abdulrahman di Riyadh.

Klub Saudi tersebut menjelaskan bahwa pembukaan Pusat Olahraga Al Majdiah bertujuan untuk mengembangkan infrastrukturnya, menyediakan lingkungan profesional yang terintegrasi untuk meningkatkan performa para pemain, serta mengikuti praktik terbaik dunia di bidang persiapan dan pemulihan atlet.

Pusat baru ini terbentang di atas lahan seluas lebih dari 56 ribu meter persegi, dan mencakup dua lapangan berumput, satu pusat performa olahraga terpadu, serta fasilitas khusus untuk pemulihan.

Pusat ini juga mencakup klinik medis, ruang rapat dan ceramah, serta sejumlah fasilitas pendukung yang dirancang untuk menyediakan lingkungan kerja profesional yang mendukung aspek teknis, fisik, dan medis tim utama, di samping kamp hotel, markas administrasi, dan pusat media.

Klub Saudi itu memublikasikan foto-foto markas baru tersebut, yang memperlihatkan adanya sebuah mural bertuliskan seluruh gelar yang telah dimenangkan tim utama sepanjang sejarahnya, dan mural lain yang memuat foto-foto dari penobatan gelar tersebut, serta sebuah kolam renang dan ruang kebugaran.

Al Hilal juga mengungkap teknologi-teknologi yang digunakan untuk pertama kalinya di klub-klub sepak bola di Kerajaan, seperti ruang oksigen bertekanan tinggi, alat lari anti-gravitasi, sauna tradisional yang dilengkapi garam Himalaya, dan pemulihan dengan cahaya merah.

Pusat ini juga mencakup ruang latihan "hipoksik", yang memungkinkan simulasi ketinggian dan berbagai kondisi iklim melalui pengendalian kadar oksigen, suhu, dan tingkat kelembapan, untuk menjalankan berbagai program latihan yang menyimulasikan lingkungan dan iklim yang berbeda-beda.

Tim utama Al Hilal akan berlatih di pusat ini untuk pertama kalinya, hari ini Jumat, dalam latihan pertama di ibu kota Saudi, Riyadh, setelah kembali dari pemusatan latihan di luar negeri, di Austria.

Perlu dicatat bahwa Al Hilal akan memulai musim baru pada Jumat mendatang, yaitu ketika menghadapi Al Faisaly, di pekan pertama Liga Roshn.