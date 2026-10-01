Portugal yang produktif tidak membutuhkan Cristiano Ronaldo untuk mengalahkan Denmark; Norwegia secara mengejutkan tumbang

Portugal pada Kamis juga mengubah laga ketiganya di Nations League menjadi kemenangan. Sehari setelah kepergian Cristiano Ronaldo, mereka menang 4-2 di kandang Denmark. Bruno Fernandes menjadi penentu bagi Portugal dengan dua assist. Sementara itu, Norwegia secara mengejutkan takluk 2-1 di markas Wales.

Denmark - Portugal 2-4

Di kubu Portugal, pembahasan sebelum laga hampir sepenuhnya hanya soal Cristiano Ronaldo. Sang superstar memutuskan meninggalkan tim nasional setelah konflik dengan pelatih Jorge Jesus. Nomor punggung ikonik 7 milik CR7 langsung diberikan kepada Rafael Leão, sementara ban kapten melingkar di lengan Bruno Fernandes.

Tanpa Ronaldo, Portugal bahkan tidak butuh seperempat jam untuk membuka skor di Parken Stadion. Setelah Gonçalo Ramos mengarahkan bola ke tiang, serangan sempat terlihat akan terhenti. Namun, kenyataannya justru berbeda. Cancelo merebut bola, melakukan umpan satu-dua dengan Ramos, lalu mencungkil bola melewati Mads Hermansen ke dalam gawang: 0-1.

Denmark, yang menurunkan eks-Ajax Mohamed Daramy dan Rasmus Kristensen sebagai starter serta pemain Ajax saat ini Anton Gaaei di bangku cadangan, segera memberi jawaban. Joakim Maehle mengantarkan bola kepada Mikkel Damsgaard, yang tembakan melengkungnya ke sudut jauh tak mampu dibendung Diogo Costa: 1-1.

Portugal pada gilirannya juga menunjukkan daya juang dan hanya dua menit kemudian kembali unggul di ibu kota Denmark. Ramos memberi umpan tumit yang indah kepada Fernandes, berlari menusuk ke ruang kosong, lalu menerima bola kembali dengan sempurna dari gelandang Manchester United itu. Ramos kemudian menaklukkan Hermansen dari jarak dekat tanpa ampun: 1-2.

Portugal membawa keunggulan tipis itu hingga turun minum, tetapi tak lama setelah jeda mereka untuk kedua kalinya harus kebobolan gol penyama. Damsgaard mengirim umpan terobosan brilian kepada Rasmus Højlund, waarna penyerang Napoli itu memilih menuntaskan sendiri peluangnya dan mengecoh Costa: 2-2.

Namun sekali lagi, tim Skandinavia itu tidak bisa lama menikmati gol penyeimbang tersebut. Di pertengahan babak kedua, Portugal kembali unggul dan kali ini Vitinha yang mencatatkan namanya di papan skor. Bintang PSG itu menanduk umpan silang Fernandes ke sudut dekat dan sekaligus mencetak gol internasional pertamanya: 2-3.

Gol penyama ketiga tak lagi mampu dicetak Denmark, yang pada fase akhir laga bahkan masih harus kebobolan satu gol lagi. João Félix menjadi titik akhir serangan balik dan melepaskan tembakan kaki kanan dengan rapi untuk menjadi gol: 2-4.

Wales - Norwegia 2-1

Norwegia memulai duel di Cardiff City Stadium sebagai favorit, tempat para pemain bintang seperti Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, dan eks-Feyenoord Fredrik Aursnes tampil sejak menit awal.

Norwegia memulai dengan sangat baik dan unggul setelah seperempat jam lewat Oscar Bobb, yang menerima umpan sempurna dari Ødegaard lalu melepaskan penyelesaian ke sudut dekat: 0-1.

Wales menyamakan kedudukan sekitar sepuluh menit sebelum turun minum. Sorba Tomas mendapat terlalu banyak waktu dan ruang untuk melepaskan umpan silang, dan umpannya berubah menjadi assist berkat Dan James, yang dengan mudah mencocor bola masuk: 1-1.

Keadaan memburuk bagi Norwegia, yang bahkan belum genap semenit setelah jeda harus melanjutkan laga dengan sepuluh pemain. Torbjørn Heggem mendapat kartu merah langsung atas pelanggarannya terhadap James yang lolos. Dari tendangan bebas setelahnya, Neco Williams melepaskan tembakan keras terarah ke sudut jauh: 2-1.



