Campur tangan politik dalam drama seputar Cristiano Ronaldo dan Jorge Jesus bisa membawa konsekuensi besar bagi Portugal. FIFA tidak mengizinkan federasi sepak bola nasional dipengaruhi oleh pemerintah atau pihak ketiga lainnya. Di masa lalu, negara-negara bahkan pernah dijatuhi skorsing karena campur tangan semacam itu.

Drama seputar Ronaldo dan Jesus mencapai puncaknya pekan ini. Setelah Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan Portugal menyusul konflik dengan pelatih tim nasional, politik Portugal disebut kini ikut mencampuri situasi tersebut. Dari kalangan politik, disebut ada dorongan untuk mendamaikan dua tokoh utama itu.

Hal itu memunculkan pertanyaan apakah Portugal melanggar aturan FIFA. Dalam statuta badan sepak bola dunia itu disebutkan bahwa federasi-federasi anggota harus bisa mengatur urusannya secara independen dan harus memastikan bahwa kebijakan mereka tidak dipengaruhi oleh pihak ketiga. Pelanggaran atas kewajiban itu dapat berujung pada sanksi.

Skorsing bukanlah skenario yang mustahil. FIFA menjatuhkan skorsing kepada federasi sepak bola Albania pada 2008 karena ‘campur tangan politik yang berat’. UEFA juga mengikuti skorsing tersebut. Akibatnya, Albania tidak diizinkan memainkan laga resmi maupun persahabatan dan negara itu tidak bisa ambil bagian dalam aktivitas UEFA.

Dalam beberapa tahun yang lebih baru, situasi serupa juga pernah terjadi. Pada 2021, federasi sepak bola Chad diskors FIFA setelah pemerintah mencabut kewenangan federasi, membentuk badan pengurus sementara, dan mengambil alih kendali atas kantor-kantor federasi sepak bola. Pada 2025, Congo juga mendapat skorsing setelah situasi serupa. Skorsing itu baru dicabut setelah federasi sepak bola kembali memegang kendali penuh atas organisasinya sendiri dan campur tangan tersebut dihentikan.

Meski begitu, situasi Portugal tidak otomatis berarti negara itu kini harus takut terancam dicoret dari Piala Eropa atau Piala Dunia. Ada perbedaan penting antara tekanan politik atau pengambilalihan kekuasaan secara nyata di dalam federasi sepak bola.

Jika politik Portugal hanya mencoba menjadi penengah antara Ronaldo dan Jesus, itu berbeda dengan jika pemerintah mulai memaksakan keputusan kepada federasi sepak bola Portugal atau menarik kendali federasi ke tangannya sendiri. Justru jenis campur tangan yang terakhir itulah yang dalam kasus-kasus sebelumnya berujung pada skorsing.

Bagi Portugal, skorsing tampaknya belum menjadi isu saat ini. Selama federasi sepak bola tetap beroperasi secara mandiri, tidak ada alasan langsung untuk memperkirakan bahwa tim nasional akan dicoret dari pertandingan internasional. Pertanyaannya baru akan berbeda jika campur tangan politik melampaui sekadar upaya mendamaikan Ronaldo dan Jesus.