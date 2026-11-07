Sebuah maskapai penerbangan Belanda menunjukkan niatnya untuk menghormati bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr Saudi, dengan cara yang tidak biasa dan belum pernah dilakukan oleh timnas Portugal sendiri, setelah pensiunnya dari sepak bola level internasional.

Ronaldo mengumumkan, dua hari lalu pada hari Kamis, pensiunnya dari sepak bola di level internasional, setelah 23 tahun bersama timnas Portugal, yang selama itu ia meraih gelar "Euro 2016", serta UEFA Nations League pada 2019 dan 2025.

Sekitar 24 jam setelah pengumuman pensiunnya, maskapai penerbangan Belanda Transavia memutuskan untuk menonaktifkan kursi nomor "7C" pada penerbangan menuju kota Funchal di Portugal, tempat kelahiran Ronaldo.

Maskapai Belanda itu memposting, melalui akun resminya di situs "Instagram", sebuah foto dari dalam salah satu pesawat miliknya, dan di salah satu kursinya terdapat jersey Ronaldo nomor 7 bersama timnas Portugal.

Pertandingan berikutnya POR UEFA Nations League A 14.45 DEN

Maskapai itu mengatakan dalam pernyataannya: "CR7 menggantung sepatunya, dan kursi kami nomor 7C juga telah dinonaktifkan dari penerbangan kami menuju Funchal".

Funchal dianggap sebagai salah satu dari sekitar 110 destinasi di seluruh dunia yang diterbangi oleh pesawat maskapai "Transavia", dan maskapai itu mengambil keputusan ini untuk mengabadikan kenangan pensiunnya Ronaldo di level internasional melalui penerbangan menuju tempat kelahirannya.

Perlu dicatat bahwa timnas Portugal tidak mengambil langkah tersebut, mengingat keterikatannya pada regulasi FIFA dan UEFA, yang melarang penonaktifan jersey pemain mana pun, siapa pun namanya.