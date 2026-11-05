Portugal Sebelum dan Bersama Cristiano Ronaldo: Kisah Inspirasi yang Mengubah Wajah Sejarah

Sang legenda, Cristiano Ronaldo, mengejutkan para pencinta sepakbola pada hari Kamis ini dengan pensiun dari pentas internasional bersama timnas Portugal, setelah menjalani perjalanan bersejarah bersama tim berjuluk "Para Pelaut".

Keputusan pensiun dari timnas ini datang beberapa pekan setelah perselisihannya dengan pelatih kepala timnas Portugal, Jorge Jesus, yang membuatnya meninggalkan pemusatan latihan tim pada jeda internasional lalu.

Meski Ronaldo berkeinginan untuk melanjutkan kiprahnya bersama timnas Portugal dan mewujudkan impian mencetak gol ke-1000 dalam kariernya dengan seragam tim nasional, serta kesiapan Jesus untuk memasukkannya ke dalam daftar yang akan diumumkan besok, bintang Al Nassr itu justru lebih dulu mengumumkan pensiun dari timnas hari ini.

Dengan demikian, berakhirlah salah satu kisah paling menakjubkan tentang seorang pemain internasional bersama timnas negaranya, di mana Cristiano mempersembahkan perjalanan legendaris bersama timnas negaranya yang akan abadi dalam sejarah sepakbola.

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Awal Perjalanan Bersama Portugal

Pada mulanya, perlu ditegaskan bahwa Cristiano tidak datang untuk melengkapi apa yang telah dimulai orang lain, atau menambah gelar bagi raksasa besar yang sudah memiliki banyak piala di lemarinya. Namun, ia datang ke sebuah tim yang jauh dari jajaran timnas papan atas, yang ambisinya tidak lebih dari sekadar lolos ke turnamen internasional, lalu menempatkannya di peta sepakbola, membawanya ke panggung penobatan juara, dan menginspirasi satu generasi penuh bahwa tidak ada yang mustahil di dunia sepakbola.

Pada Agustus 2003, Cristiano Ronaldo baru berusia 18 tahun 6 bulan, tetapi ia telah mencuri perhatian setelah bersinar dengan seragam Sporting Lisbon, hingga Manchester United merekrutnya saat itu.

Penampilannya yang istimewa menarik perhatian pelatih timnas Portugal asal Brasil, Luiz Felipe Scolari, yang memasukkannya ke dalam tim meski ada nama-nama besar di sepakbola Portugal saat itu.

Scolari menurunkannya dalam pertandingan pertama langsung setelah pemanggilan, dan laga itu merupakan pertandingan persahabatan melawan Kazakhstan.

Lalu pemanggilan demi pemanggilan datang silih berganti untuk sang bintang muda, hingga ia ikut serta dalam persiapan Piala Eropa 2004, yang menjadi saksi gol internasional pertamanya pada pertandingan pembuka melawan Yunani.

Meski kalah dalam perebutan gelar dari Yunani di laga final, turnamen itu secara resmi mengumumkan kemunculan seorang bintang besar di barisan Portugal, yang kala itu Luis Figo menjadi bintang utamanya.

Portugal Sebelum Era Cristiano

Sebelum kemunculan Cristiano Ronaldo bersama timnas Portugal, tim berjuluk "Para Pelaut" ini bukanlah salah satu kekuatan besar sepakbola dunia seperti Brasil, Argentina, Jerman, Italia, dan lainnya.

"Brasil Eropa" dipandang sebagai timnas yang memiliki keterampilan individu luar biasa dan menyuguhkan sepakbola yang menghibur, tetapi bukan pesaing tetap dalam perebutan gelar, di mana kehadirannya di ajang dunia ditandai dengan "kilatan yang terputus-putus" lalu absen selama bertahun-tahun.

Di ajang Piala Dunia, kehadiran Portugal sebelum era Ronaldo hanya terbatas pada 3 kali keikutsertaan saja (1966, 1986, dan 2002).

Selama keikutsertaan yang langka ini, pencapaian paling menonjol kembali ke Piala Dunia Inggris 1966 di bawah kepemimpinan sang legenda Eusebio, ketika tim meraih peringkat ketiga, sedangkan dekade-dekade lainnya diwarnai absen yang nyaris total, diselingi kegagalan tersingkir lebih awal dari fase grup pada edisi 1986 di Meksiko dan 2002 di Korea Selatan dan Jepang.

Adapun di ajang Piala Eropa, Portugal tidak mengenal jalan menuju putaran final kecuali pada 3 kesempatan saja sebelum tahun 2003 (edisi 1984, 1996, dan 2000).

Meski sampai ke babak semifinal pada keikutsertaan pertama tahun 1984 dan mengulanginya lewat "Generasi Emas" di bawah kepemimpinan Luis Figo pada Piala Eropa 2000, catatan timnas tetap kosong sama sekali dari gelar kontinental apa pun.

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Perubahan Bersejarah di Era Ronaldo

Dapat dikatakan bahwa sejarah Portugal yang sesungguhnya di dunia sepakbola dimulai di era Cristiano Ronaldo, di mana timnas meraih apa yang oleh banyak orang dianggap sekadar mimpi.

Selama 23 tahun masa perjalanan internasional Ronaldo, Portugal tidak pernah absen dari Piala Dunia maupun Piala Eropa.

Cukuplah dikatakan bahwa Portugal dalam puluhan tahun sebelum Ronaldo ikut serta dalam 3 edisi Piala Dunia, tetapi tampil 6 kali berturut-turut di era sang Don.

Hal yang sama juga berlaku di ajang Piala Eropa, yang hanya pernah ia ikuti sebanyak 3 kali sepanjang sejarahnya, tetapi mencapai dua kali lipat dari angka tersebut dengan kehadiran Cristiano.

Portugal sebelum Ronaldo juga tidak meraih gelar apa pun, sementara kini memiliki 3 gelar, yaitu gelar Piala Eropa serta dua gelar UEFA Nations League.

Di level peringkat dunia, cukuplah dikatakan bahwa Portugal tidak pernah keluar dari sepuluh besar di era Cristiano Ronaldo, kecuali satu kali pada tahun 2008, ketika berada di peringkat ke-11.

Portugal mencapai peringkat terbaik dalam sejarahnya setelah memenangi Piala Eropa 2016, di mana mereka menembus peringkat ketiga dunia, sesuatu yang dianggap khayalan pada dekade-dekade sebelumnya.

Angka-angka Bersejarah Cristiano Bersama Portugal

Selama 23 tahun, Cristiano berhasil mencatatkan banyak rekor bersejarah dengan seragam Portugal, di antaranya ia adalah pemain dengan penampilan terbanyak di level internasional dengan raihan 234 pertandingan.

Sang Don juga merupakan pemain tersubur sepanjang sejarah bersama timnas negaranya dengan raihan 146 gol dan 45 assist, selain itu ia adalah satu-satunya pemain dalam sejarah yang mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia.

Ronaldo menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Eropa dengan raihan 14 gol, dan ia juga merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Portugal di Piala Dunia dengan raihan 11 gol.

Ronaldo Mengubah Mentalitas Portugal

Cristiano Ronaldo tidak hanya mencetak gol, tetapi pernyataan-pernyataannya sejak awal kariernya bersama timnas Portugal tentang keharusan meraih gelar telah mengubah ambisi Portugal sepenuhnya.

Setelah lolos ke Piala Dunia dan Piala Eropa menjadi impian bagi Portugal, hal itu berubah menjadi lolos sebagai sesuatu yang biasa dan targetnya kini adalah meraih gelar.

Meski sebagian orang mencibir Ronaldo ketika dulu ia menyatakan bahwa impian terbesarnya adalah menjadi pemain terbaik di dunia di samping meraih gelar untuk Portugal, ia menepati janjinya dan membawa "Para Pelaut" naik ke panggung penobatan juara sebanyak 3 kali, sesuatu yang tidak pernah terbayang di benak para pendukung sebelumnya.

Kehadiran Cristiano di timnas Portugal juga memaksakan banyak hal kepada lawan dan mengangkat ambisi seluruh rakyat Portugal, dan hal ini diakui oleh banyak bintang Portugal maupun lainnya di masa lalu.

Dalam pesan-pesan perpisahan hari ini, banyak mantan bintang Portugal, bahkan klub-klub, menyampaikan pesan terima kasih kepada Cristiano, menegaskan bahwa ia menginspirasi mereka untuk sukses dan mencoba mewujudkan apa yang mungkin dianggap sebagian orang mustahil.

Cristiano dan Pengaruh Abadi bagi Portugal

Perlu ditegaskan bahwa Cristiano tidak bergabung pada usia 18 tahun 6 bulan ke salah satu timnas raksasa sepakbola dunia, melainkan Portugal adalah tim medioker yang mampu memainkan peran kuda hitam dan menyuguhkan sepakbola yang menghibur, tetapi tidak pernah menjadi kandidat luar biasa untuk meraih gelar.

Dengan pensiunnya Ronaldo dari pentas internasional, perannya dalam sepakbola Portugal tidak akan berakhir, sebab apa yang telah ia raih bersamanya, apa yang ia ubah dalam benak para pemain muda, dan apa yang ia tanamkan dalam jiwa mereka akan tetap berdampak selama beberapa dekade mendatang.

Kini banyak orang di Portugal, bahkan di luarnya, berbicara bahwa Ronaldo adalah sumber inspirasi bagi mereka untuk berkeras meraih sukses dan tidak menyerah di hadapan apa yang bisa disebut mustahil.

Sebagai penutup, apa yang telah dipersembahkan Cristiano untuk Portugal dapat diringkas dalam pernyataan Menteri Ekonomi Portugal, Manuel Castro Almeida, yang menegaskan bahwa "banyak orang tidak mengenal Portugal kecuali karena Cristiano Ronaldo", seraya menunjukkan bahwa pentingnya bintang Portugal ini jauh melampaui batas-batas sepakbola dan dianggap sebagai nilai ekonomi serta peradaban yang besar bagi negara.