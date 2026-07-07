Portugal menunjuk sosok yang sudah tidak asing lagi bagi Cristiano Ronaldo sebagai pelatih kepala baru

Jorge Jesus akan menggantikan Roberto Martínez sebagai pelatih tim nasional Portugal, demikian dilaporkan oleh berbagai media Portugal. Pelatih tim nasional Spanyol itu langsung mengundurkan diri setelah timnya tersingkir dari Piala Dunia pada Senin malam.

Pada Senin malam, Spanyol dan Portugal tampaknya akan memasuki babak perpanjangan waktu di Dallas, hingga pada masa tambahan waktu Mikel Merino mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut.

Setelah pertandingan, Martínez langsung mengambil keputusan dan mengundurkan diri sebagai pelatih tim nasional Portugal. Penggantinya sudah siap, menurut laporan surat kabar di Portugal.

Jorge Jesus adalah sosok yang sudah tidak asing lagi bagi Cristiano Ronaldo. Pelatih berusia 71 tahun ini berhasil membawa Al-Nassr menjadi juara Saudi Pro League musim lalu.

Sebelumnya, Jorge Jesus pernah menangani sejumlah klub, antara lain Al-Hilal, Benfica, Fenerbahçe, Flamengo, Sporting Portugal, dan SC Braga.