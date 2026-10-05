Kisah seputar Cristiano Ronaldo dan tim nasional Portugal masih belum berakhir. Sang superstar mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional setelah kepergiannya dari Portugal, tetapi federasi Portugal dan pelatih timnas tidak tinggal diam begitu saja.

Minggu malam, Portugal menang atas Norwegia di Nations League (2-1). Setelah laga itu, pelatih timnas Jorge Jesus berbicara tentang Ronaldo. "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang. Itu tergantung Cris sendiri untuk memutuskan soal hidupnya. Jika dia dipanggil pada jeda internasional berikutnya dan ingin bermain untuk tim nasional, kenapa tidak?", kata mantan pelatih Al-Nassr itu.

Kepada RTP, dia menjelaskan bahwa tidak ada hard feelings. "Dendam? Tidak, itu adalah kesalahpahaman yang menurut saya mudah diselesaikan." Kapan pembicaraan itu akan berlangsung, menurut Jesus, masih belum jelas.

"Saya belum berbicara dengannya. Sebenarnya tidak ada masalah. Sesuatu diciptakan dari ketiadaan, sebuah masalah yang mengarah pada situasi ini. Saya adalah pelatih timnas, tetapi pada akhirnya saya tidak mengambil keputusan."

"Dialah yang menentukan apa yang ingin dia lakukan dengan hidupnya", ujar pelatih berusia 72 tahun itu kepada Sport TV. "Sangat disayangkan. Saya bekerja bersama Cris selama satu tahun di Al-Nassr. Kami memiliki hubungan yang sangat kuat dan profesional", tutup Jesus.

Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) juga tidak tinggal diam. Pedro Proença, ketua federasi, ingin melakukan segalanya untuk mencapai rekonsiliasi. "Dia adalah pemain terbaik sepanjang masa. Sangat pantas Ronaldo masih berada di tim nasional, karena dia memiliki kualitas yang luar biasa. Itu tidak bisa disangkal."

Dia menambahkan bahwa situasi ini adalah kesalahpahaman yang harus diselesaikan secara internal. "Dia bisa saja mengakhiri kariernya setelah Piala Dunia, tetapi tidak melakukannya, karena cintanya kepada Portugal."

"Saya tahu seperti apa ikatannya dengan rakyat Portugal. Sekarang setelah empat pertandingan berlalu, kami punya waktu dan ketenangan untuk duduk bersama dan menyelesaikan kesalahpahaman ini. Cristiano adalah bagian dari warisan kami dan dia akan selalu ada ketika pelatih timnas membutuhkannya", pungkas Proença.