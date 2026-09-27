Portugal menghukum blunder besar kiper dan meraih kemenangan atas Norwegia

Dalam duel yang sangat menghibur, Portugal menundukkan Norwegia (1-2). Pertandingan dimainkan dengan tempo tinggi, tetapi Portugal yang ditangani Jorge Jesus keluar sebagai pemenang. Berkat kemenangan ini, Portugal mengoleksi enam poin dari dua laga Nations League.

Di kubu Portugal, Cristiano Ronaldo mengawali laga dari bangku cadangan. Pelatih timnas Jorge Jesus memilih memainkan dua penyerang dan posisi itu diisi oleh Gonçalo Ramos serta João Félix. Nama terakhir sudah mencetak gol pembuka sejak awal laga.

Meski Norwegia lebih dominan, Portugal yang justru memukul lebih dulu. Nuno Mendes merangsek dari sisi kiri dan mengalirkan bola kepada Pedro Neto, yang kemudian menemukan Félix. Dengan tembakan cerdik yang dilepaskan secara samar, ia menaklukkan kiper Ørjan Nyland: 0-1.

Setelah itu, Norwegia mengambil inisiatif. Penguasaan bola dalam fase-fase panjang dan kombinasi yang lancar diharapkan bisa membuat tim asuhan pelatih timnas Ståle Solbakken segera menyamakan kedudukan.

Setelah jeda, akhirnya Erling Haaland mencetak gol. Pada babak pertama ia masih menyia-nyiakan sejumlah peluang, tetapi kali ini ia berdiri di posisi yang tepat untuk menceploskan bola hasil sundulan Patrick Berg, setelah tendangan bebas Ødegaard: 1-1.

Hanya beberapa menit kemudian, Portugal kembali unggul. Kiper Nyland menggeser bola tepat ke kaki Ramos, yang mampu mengecoh kiper Norwegia itu dengan sebuah cungkilan. Skor pun dengan sangat cepat kembali menjadi 1-2.

Pada menit ke-58, Nyland kembali melakukan kesalahan dan Ramos lagi-lagi bisa memanfaatkannya. Bola panjang dari Diogo Costa dibaca dengan baik oleh sang penyerang. Kiper Norwegia itu berada di wilayah tak bertuan dan gagal menjangkau bola, sehingga pemain AC Milan itu bisa mendorong bola ke gawang kosong. Kiper RB Leipzig itu pada akhirnya lolos dari blunder, karena gol tersebut dianulir akibat offside.

Serangan ofensif Norwegia pada akhirnya tidak lagi menghasilkan gol. Norwegia masih sempat mendapatkan beberapa peluang, tetapi Costa menjaga gawangnya tetap tidak kebobolan pada babak kedua. Ronaldo tetap berada di bangku cadangan sepanjang pertandingan dan tidak bisa melanjutkan perburuannya atas gol ke-1000.







