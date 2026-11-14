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Portugal menelan kekalahan menyakitkan di Nations League pada Sabtu malam. Tim asuhan pelatih Jorge Jesus dipermalukan Denmark 1-4 di Estádio Municipal, Braga. Malam itu sebagian besar diwarnai perpisahan Cristiano Ronaldo dengan timnas Portugal.

Sebelum pertandingan, Portugal menggelar acara perpisahan bagi Ronaldo, yang pada 5 November mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola internasional. Saat para pemain memasuki lapangan, sebelas orang yang mengenakan seragam mantan kapten itu turut masuk ke lapangan, lalu penghormatan datang dari tribune. CR7 juga mendapat penghormatan pada menit ketujuh: gambarnya muncul di layar besar, sementara penonton bertepuk tangan dan serentak meneriakkan namanya.

Portugal mengawali laga dengan menyerang dan menekan Denmark sejak menit-menit awal. Vitinha mendapat peluang serius pertama setelah sepuluh menit, tetapi tembakannya dari posisi yang menjanjikan tidak cukup bertenaga. Denmark pun tidak tinggal diam dan melancarkan serangan balik berbahaya, antara lain melalui Mohamed Daramy.

Setelah pertandingan berjalan lebih dari dua puluh menit, Portugal semakin sering mendapat peluang untuk membuka keunggulan. Tembakan Pedro Neto dengan mudah dihentikan Mads Hermansen, pengganti Filip Jörgensen. Umpan silang berbahaya Diogo Dalot juga tidak membuahkan hasil karena Pierre-Emile Højbjerg bergerak tepat waktu sebelum Neto dapat menuntaskan peluang.

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Denmark sempat mengira mereka unggul pada menit ke-38 ketika Rasmus Højlund menyundul bola dari skema bola mati yang telah dirancang. Namun, gol itu dianulir karena Joachim Andersen, yang memberikan umpan, melakukan pelanggaran. Beberapa menit kemudian, petaka benar-benar menimpa Portugal saat bola mengenai lengan Rúben Dias dan wasit menunjuk titik penalti setelah intervensi VAR.

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Højbjerg maju sebagai eksekutor pada menit ke-43 dan membuat Diogo Costa tak berkutik dari jarak sebelas meter. Meski kiper Portugal itu memilih arah yang tepat, ia tidak mampu menghentikan tendangan tersebut. Denmark pun memasuki jeda dengan keunggulan 0-1.

Selepas jeda, pertandingan segera berubah menjadi mimpi buruk bagi tuan rumah. Pada menit ke-50, Højlund menggandakan keunggulan Denmark lewat tendangan voli indah setelah Mikkel Damsgaard mencungkil bola melewati lini pertahanan Portugal. Sang penyerang langsung menyambarnya dan membuat Costa sama sekali tak berkutik: 0-2.

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Portugal kemudian berusaha bangkit, tetapi ketertinggalan mereka justru bertambah pada menit ke-57. Højlund melewati Renato Veiga dengan gerakan halus sebelum melepaskan tembakan terarah ke gawang. Gol keduanya malam itu mengubah skor menjadi 0-3, lalu suporter Denmark di tribune tim tamu meneriakkan nama Lionel Messi untuk memprovokasi.

Jesus mencoba membalikkan keadaan dengan melakukan tiga pergantian sekaligus pada menit ke-63. Carlos Forbs (yang mengenakan nomor punggung 7 ikonis milik Ronaldo), Francisco Trincão, dan João Palhinha masuk menggantikan Félix, Neto, dan Rúben Neves. Trincão hampir langsung mendapat peluang emas setelah menerima umpan apik Vitinha, tetapi tembakannya melebar dan peluang besar untuk memperkecil ketertinggalan pun terbuang.

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Pada menit ke-75, Portugal kian dipermalukan. Mathias Jensen, yang baru masuk, mengirim umpan silang yang disundul Andersen ke gawang: 0-4. Jauh memasuki waktu tambahan, Portugal masih sempat mencetak gol hiburan. Tembakan Joāo Félix dihentikan, lalu Bernardo Silva menyambar bola muntah dari jarak dekat: 1-4.

Meski kalah, Portugal tetap berada di puncak Grup A Liga A Nations League dan sudah dipastikan lolos ke perempat-final. Denmark, yang menempati peringkat kedua, membutuhkan satu poin melawan Norwegia pada pertandingan terakhir Selasa untuk turut lolos.