Portugal berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia dengan cara yang sensasional. Ivan Perisic, pemain PSV, membawa Kroasia unggul setelah babak kedua dimulai, sebelum Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah Piala Dunia dengan gol penyama kedudukan dari titik penalti. Di akhir masa tambahan waktu, pemain pengganti Gonçalo Ramos memastikan kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah bagi Portugal.

Bagi Portugal, hari itu memang sudah dipenuhi beban sejak awal. Tepat setahun yang lalu, pada 3 Juli, bintang Liverpool Diogo Jota tewas dalam kecelakaan mobil yang tragis bersama saudaranya, André Silva.

Babak pertama tidak banyak menampilkan aksi menarik, meski Portugal jauh lebih mengancam. Bruno Fernandes nyaris mencetak gol pembuka di awal pertandingan, sementara Ronaldo melihat peluang sundulan bebasnya melebar setelah kiper Dominik Livakovic salah mengantisipasi umpan silang dari Pedro Neto. Ronaldo gagal menyambut umpan tersebut. Renato Veiga juga mendapat peluang besar, namun sundulan sang bek dari tendangan sudut melambung jauh di atas gawang.

Kroasia bertahan dengan kokoh dan memulai babak kedua dengan sangat kuat. Hal itu segera membuahkan gol pembuka yang pantas. Josip Stanisic mengirim umpan silang rendah kepada Ivan Perisic, yang kemudian diselesaikan oleh penyerang berpengalaman PSV itu melalui kaki Diogo Costa untuk mengubah skor menjadi 0-1. Tak lama kemudian, Igor Matanovic sepertinya akan menggandakan keunggulan, namun golnya dianulir karena offside.

Portugal langsung merespons dan nyaris menyamakan kedudukan melalui Rafael Leão, namun tendangan jarak jauhnya membentur mistar gawang. Ronaldo pun seolah-olah akhirnya mencetak gol setelah menerima bola dengan indah, namun gol tersebut dianulir karena situasi offside sebelumnya. Tekanan terhadap pertahanan Kroasia pun semakin meningkat.

Di pertengahan babak kedua, Portugal akhirnya mendapat peluang emas untuk menyamakan kedudukan. Setelah tendangan sudut, Renato Veiga dijatuhkan oleh Nikola Vlasic di dalam kotak penalti. Wasit Espen Eskås awalnya membiarkan permainan berlanjut, tetapi setelah intervensi VAR, ia akhirnya menunjuk titik penalti.

Ronaldo tetap tenang dan mengeksekusi penalti ke tengah gawang: 1-1. Dengan gol tersebut, penyerang berusia 41 tahun itu mencetak gol pertamanya sepanjang karier di babak gugur Piala Dunia. Selain itu, ia mencatatkan sejarah sebagai pencetak gol tertua sepanjang masa di babak gugur Piala Dunia, pada usia 41 tahun dan 147 hari.

Fase akhir pertandingan tetap menegangkan. Petar Sucic sempat mengira Kroasia akan kembali unggul setelah menerima umpan terobosan brilian dari Mateo Kovacic, tetapi sekali lagi perayaan itu gagal karena offside yang sangat tipis. Tak lama setelah itu, pelatih kepala Roberto Martínez melakukan pergantian pemain terakhirnya di waktu normal: Rúben Neves secara mengejutkan masuk menggantikan Ronaldo, yang meninggalkan lapangan dengan raut kecewa dan menggelengkan kepala.

Ketika perpanjangan waktu tampaknya tak terhindarkan, Portugal justru mencetak gol pada menit keempat waktu tambahan. Rafael Leão memulai serangan dari posisi yang nyaris diam dan melepaskan umpan silang sempurna ke depan gawang, di mana pemain pengganti Gonçalo Ramos berhasil melepaskan diri di antara dua bek Kroasia dan mencetak gol 2-1 melalui sundulan yang apik.

Kroasia tampaknya berhasil menyamakan kedudukan pada menit ketiga belas masa tambahan waktu melalui Josko Gvardiol, berkat umpan silang dari Perisic dan sentuhan Mario Pasalic. Namun, setelah intervensi VAR, gol tersebut dianulir karena Pasalic berada dalam posisi offside. Akibatnya, skor tetap 2-1 dan Portugal lolos ke babak berikutnya setelah pertandingan yang menegangkan, di mana Spanyol sudah menanti.







