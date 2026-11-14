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Kekalahan timnas Portugal dari tamunya Denmark dengan skor 4-1, Sabtu malam, pada matchday kelima babak fase grup UEFA Nations League di Stadion Municipal de Braga, mencatatkan rekor negatif yang mencolok terkait absennya legenda Portugal, Cristiano Ronaldo.

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Ini menjadi kekalahan terbesar yang dialami timnas Portugal dalam pertandingan tanpa sang kapten bersejarahnya, dalam kurun lebih dari 23 tahun.

Terakhir kali timnas Portugal kalah dengan selisih lebih dari satu gol tanpa keikutsertaan Ronaldo adalah pada 6 September 2003, ketika mereka takluk dari Spanyol dengan skor tiga gol tanpa balas, beberapa pekan setelah penampilan internasional perdana sang "Don", yang terjadi saat menghadapi Kazakhstan pada 20 Agustus di tahun yang sama.

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Gawang Portugal kebobolan 4 gol dalam satu pertandingan untuk pertama kalinya sejak kekalahan dari Jerman (4-2) di Piala Eropa pada 19 Juni 2021.

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Yang lebih menyakitkan, timnas Portugal tertinggal dengan selisih 4 gol dalam pertandingan resmi di kandang sendiri untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, sebelum Bernardo Silva mencetak gol di akhir pertandingan yang memperkecil skor menjadi (1-4).

Terakhir kali Portugal kebobolan 4 gol di kandang sendiri adalah pada 3 September 2010, ketika mereka bermain imbang dengan Siprus dengan skor (4-4) di kota Guimaraes.

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Namun kekalahan dari Denmark membawa catatan negatif lainnya, yaitu kekalahan terbesar yang pernah dialami timnas Portugal di kandang sendiri dalam pertandingan resmi sepanjang sejarah.

Hasil ini juga menjadi kekalahan terbesar Portugal sejak takluk dari Belanda dengan skor tiga gol tanpa balas, dalam pertandingan persahabatan pada 26 Juni 2018.

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Timnas Denmark memaksakan keunggulannya atas tuan rumah di babak kedua, setelah Pierre-Emile Hojbjerg membuka keunggulan melalui tendangan penalti pada menit ke-43, menyusul handball dari Ruben Dias.

Rasmus Hojlund menggandakan keunggulan pada menit ke-50, sebelum pemain yang sama kembali menambah gol ketiga 7 menit berselang.

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Penderitaan Portugal berlanjut, ketika Joachim Andersen mencetak gol keempat untuk Denmark pada menit ke-75, membuat tuan rumah tertinggal secara historis dengan empat gol dalam pertandingan resmi di kandang sendiri.

Bernardo Silva, pemain Real Madrid, mencetak gol penyelamat muka bagi tuan rumah pada menit ketiga masa tambahan waktu.

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Kekalahan ini datang pada pertandingan pertama Portugal setelah Cristiano Ronaldo mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional, mengubah malam yang menyaksikan penghormatan kepada mantan kapten timnas itu menjadi malam yang sulit bagi tim dan para pendukungnya.

Ronaldo mengakhiri perjalanan internasionalnya setelah menjalani 234 pertandingan dan mencetak 146 gol, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Portugal, serta membawanya meraih gelar Piala Eropa pada 2016 dan UEFA Nations League dua kali pada 2019 dan 2025.

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Meski menelan kekalahan telak, timnas Portugal tidak kehilangan puncak klasemen Grup 4 Liga A UEFA Nations League, karena telah memastikan lolos ke babak perempat final sebelum laga ini, dan tetap mengumpulkan 12 poin, sementara timnas Denmark menambah koleksinya menjadi 9 poin, menjaga peluang mereka menjelang jornada terakhir.