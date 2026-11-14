Portugal mendapat izin untuk memberikan penghormatan "ilegal" kepada Cristiano Ronaldo

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Portugal akan memberikan penghormatan khusus untuk melepas Cristiano Ronaldo pada Sabtu malam. Megabintang berusia 41 tahun itu mengakhiri kariernya bersama tim nasional pekan lalu setelah 23 tahun dan akan mendapat penghormatan istimewa sebelum pertandingan Nations League melawan Denmark. Bukan hanya mantan rekan-rekan setimnya, Federasi Sepak Bola Portugal dan para suporter juga akan berperan penting dalam penghormatan tersebut.

Seluruh pemain tim nasional Portugal akan mengenakan nomor punggung 7 pada Sabtu malam. Hal itu biasanya tidak diperbolehkan dalam pertandingan resmi, tetapi UEFA telah memberikan izin untuk penghormatan yang disebut "ilegal" tersebut. Pertandingan melawan Denmark dimulai pukul 20.45 dan dimainkan di Estádio Municipal, Braga.

Gagasan istimewa itu muncul pada Kamis dalam pembicaraan antara Pedro Proença, ketua Federasi Sepak Bola Portugal, pelatih tim nasional Jorge Jesus, serta para kapten Bernardo Silva, Rúben Dias, dan Bruno Fernandes. Mereka bersama-sama memutuskan untuk berterima kasih kepada Ronaldo dengan cara yang unik atas pengabdiannya selama bertahun-tahun kepada tim nasional.

Penghormatan itu tidak berhenti di sana. Federasi Sepak Bola Portugal juga mengambil keputusan yang mencolok. Federasi mengumumkan bahwa nomor punggung 7 pada seragam tim nasional mulai sekarang akan memiliki desain berbeda, dengan sebuah garis melintasi angka tersebut. Dengan demikian, desain aslinya akan selamanya dikaitkan dengan periode ketika Ronaldo mengenakan seragam Portugal.

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Menurut Federasi Sepak Bola Portugal, perubahan itu dimaksudkan untuk mengabadikan makna nomor punggung istimewa tersebut. "Ini adalah cara lain untuk mengabadikan makna nomor yang begitu istimewa dan menghormati warisan yang diwakilinya bagi kami," kata federasi.

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Federasi menegaskan bahwa kenangan tentang Ronaldo akan tetap memiliki tempat dalam sepak bola Portugal. "Ada kisah, kenangan, prestasi, dan emosi yang akan selamanya terhubung dengan Cristiano Ronaldo," bunyi pernyataan resmi tersebut. Dengan itu, Portugal menegaskan betapa berharganya warisan sang penyerang bagi mereka.

Federasi Sepak Bola Portugal juga menjelaskan desain baru nomor punggung tersebut. "Mulai hari ini, ada nomor 7 yang berbeda pada seragam kami, dengan esensi dan kebanggaan yang sama. Kami menyimpan desain sebelumnya untuk mengabadikan kisah yang tidak akan pernah terlupakan. Terima kasih, Cristiano!" kata federasi.

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Selain penghormatan melalui seragam, Ronaldo juga akan menjadi pusat perhatian di tribune pada Sabtu malam. UEFA telah memberikan izin untuk tepuk tangan sambil berdiri pada menit ketujuh pertandingan melawan Denmark. Dengan begitu, para suporter yang hadir mendapat kesempatan untuk sekali lagi berterima kasih secara bersama-sama kepada mantan kapten mereka.

Ronaldo meninggalkan tim nasional Portugal dengan catatan yang mengesankan. Dalam 23 tahun, sang penyerang mencatatkan 234 penampilan bersama tim nasional dan mencetak 146 gol. Ia juga membawa negaranya menjuarai Piala Eropa 2016 serta dua kali memenangi Nations League, pada 2019 dan 2025.

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Kepergian Ronaldo mengakhiri sebuah era istimewa dalam sepak bola Portugal. Bagi pelatih tim nasional Jorge Jesus dan para pemainnya, periode baru dimulai pada Sabtu malam, ketika tim nasional harus bermain tanpa sosok yang selama bertahun-tahun menjadi wajah mereka. Melalui perubahan nomor punggung tersebut, Federasi Sepak Bola Portugal memastikan kenangan tentang Ronaldo tetap terlihat.