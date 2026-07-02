Portugal memamerkan senjata-senjata beratnya... Ronaldo dan Leão memimpin serangan untuk menembus pertahanan Kroasia

Tim nasional Portugal akan berhadapan dengan tim nasional Kroasia dalam laga puncak Eropa yang seru di babak 32 besar Piala Dunia 2026, di Stadion "BMO Field".

Pertandingan ini tidak mengenal hasil seri; pemenangnya akan melanjutkan perjalanan impiannya di Piala Dunia untuk menghadapi tim nasional Spanyol di babak 16 besar, sementara yang kalah akan tersingkir dari turnamen ini pada babak penyisihan pertama.

Pelatih timnas Portugal, Roberto Martínez, mengumumkan susunan pemain menyerang yang dipimpin kapten Cristiano Ronaldo, didampingi oleh Rafael Leão dan Bruno Fernandes, serta mengandalkan Vitinha dan João Neves di lini tengah untuk mengatur ritme permainan.

Susunan pemain timnas Portugal adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Diogo Costa.

Pertahanan: Ruben Dias - Renato Vega - João Cancelo - Nuno Mendes.

Lini tengah: Bruno Fernandes - João Neves - Vitinha.

Penyerang: Cristiano Ronaldo - Rafael Leão - Pedro Neto.

Sedangkan susunan pemain timnas Kroasia adalah sebagai berikut:

Penjaga gawang: Dominik Livaković.

Pertahanan: Josip Stanišić - Marin Bongračić - Josip Sotaló.

Lini tengah: Mateo Kovačić - Luka Modrić - Nikola Vlašić - Martin Baturina - Petar Sučić.

Penyerang: Ante Budimir - Ivan Perišić.