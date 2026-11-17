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Timnas Portugal kembali ke jalur kemenangan usai menundukkan tuan rumah Wales dengan skor 3-2 dalam laga sulit dan menegangkan yang mempertemukan kedua tim pada Selasa (hari ini), di matchday terakhir fase grup UEFA Nations League.

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Di laga lain dalam grup yang sama, Norwegia membalikkan keadaan saat menghadapi Denmark dan menang dengan skor 3-2, sekaligus merebut tiket ke perempat final dari tangan lawannya itu.

Portugal memuncaki grup dengan koleksi 15 poin, disusul Norwegia dengan sembilan poin yang unggul head-to-head atas Denmark yang mengoleksi poin sama, sementara Wales menempati posisi juru kunci dengan 3 poin.

Kemenangan Sulit Portugal

Portugal mengalami kesulitan besar untuk meraih kemenangan atas Wales, tim juru kunci grup, tetapi akhirnya berhasil membawa pulang tiga poin untuk mempertahankan posisi teratas.

Gol-gol Portugal dicetak oleh Bruno Fernandes (menit ke-11), Pedro Neto (menit ke-43), dan Carlos Forbes (menit ke-70).

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Adapun dua gol Wales dicetak oleh David Brooks (menit ke-13) dan Sorba Thomas (menit ke-40).

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Portugal memasuki era baru pada jeda internasional kali ini, era yang belum pernah mereka alami dalam lebih dari dua puluh tahun terakhir, karena absennya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah, Cristiano Ronaldo.

Di era baru ini, Portugal tampak kesulitan. Tim asuhan Jorge Jesus terlihat kehilangan arah sepanjang laga di Cardiff, dan hanya kesalahan fatal lini belakang tuan rumah yang akhirnya membuat neraca berpihak kepada Portugal.

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Tanda-tanda era baru di Portugal memang mulai terlihat, tetapi sejauh ini keadaan tampaknya belum membaik.

Norwegia Lolos di Detik-Detik Akhir

Sementara itu, Norwegia merebut tiket kedua dari grup ini pada detik-detik terakhir laga melawan Denmark.

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Norwegia sempat tertinggal 1-2 hingga menit ke-82, tetapi kemudian mencetak dua gol untuk merebut posisi runner-up dari Denmark lewat keunggulan head-to-head.

Norwegia memenangi pertemuan pertama dengan skor 3-2, sebelum mengulangi hasil yang sama malam ini.

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Gol-gol Norwegia dicetak oleh Erling Haaland (menit ke-37 dan 90+6 lewat penalti) serta Martin Ødegaard (menit ke-83).

Sementara gol-gol Denmark dicetak oleh Rasmus Højlund (menit ke-11) dan Pierre Højbjerg (menit ke-14).

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Erling Haaland tampil gemilang dan bersama Martin Ødegaard menyelamatkan Norwegia dari ambang tersingkir. Ia mencetak gol penalti di masa injury time untuk membawa timnya ke perempat final dan menyingkirkan Denmark, mewujudkan keajaiban yang sebelumnya tampak mustahil.