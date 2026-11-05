Pensiunnya Cristiano Ronaldo bukan sekadar kerugian teknis bagi timnas Portugal, melainkan sebuah gempa komersial yang mengguncang fondasi Federasi Sepakbola Portugal, yang hari ini melepas aset investasi individual terbesar dan wajah internasional terpentingnya dalam dua dekade terakhir.

Pakar pemasaran olahraga Daniel Sa, direktur Institut Manajemen Pemasaran Portugal IPAM di Porto, mengakhiri perdebatan seputar besarnya kerugian ini, dengan menegaskan kepada kantor berita "EFE" Spanyol bahwa Portugal tidak kehilangan produknya, tetapi kehilangan aset individual terbesar yang pernah terkait dengannya.

Sa berkata dengan nada tegas: "Bobot merek Cristiano Ronaldo dalam promosi internasional timnas sangat luar biasa dan sulit ditiru oleh pemain Portugal lain mana pun dalam jangka pendek. Portugal tidak hanya kehilangan seorang pemain luar biasa, tetapi juga kehilangan salah satu penguat internasional terbesar bagi merek komersial Portugal."

Pakar tersebut mengungkap angka-angka mengejutkan yang membenarkan deskripsi ini, dengan merujuk pada sebuah studi yang dilakukan institutnya pada 2025 yang menaksir nilai pemasaran merek komersial CR7 saja sebesar 850 juta euro, dengan peningkatan besar mencapai 325% dibandingkan tahun 2020, serta meraih 88 poin dari total 100 dalam indeks reputasi olahraga, dan nilai sempurna pada aspek pendapatan dan kehadiran di media sosial, di mana Ronaldo melampaui batas satu miliar pengikut hingga berubah menjadi "platform komunikasi global tersendiri".

Meski angkanya besar, Sa mengesampingkan kemungkinan kepergian ini menyebabkan keruntuhan finansial langsung bagi federasi, dan menjelaskan bahwa dampaknya akan berbeda tergantung sumber pendapatan. Kontrak-kontrak sponsor yang ada saat ini tidak akan terpengaruh secara struktural, karena perusahaan-perusahaan berkontrak dengan hak timnas dan federasi sebagai institusi, bukan dengan hak individual pemain, selain itu keberlanjutan Portugal di turnamen-turnamen besar dan kehadiran bintang-bintang dunia lainnya akan menjaga daya tariknya.

Ia berkata: "Akan ada dampak, tetapi masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa ada penurunan besar dalam pendapatan federasi tanpa adanya data yang membuktikannya."

Sa mengidentifikasi dua titik lemah sesungguhnya: penjualan produk dan permintaan internasional. Jersey nomor 7 yang terkait dengan Ronaldo telah berubah menjadi aset global yang tidak dapat digantikan secara langsung, selain itu penjualan tiket di dalam Portugal akan terpengaruh secara terbatas karena ikatan para suporter dengan timnas melampaui sosok individu, sementara di pasar-pasar internasional kehadiran Ronaldo sendiri sudah cukup untuk menciptakan permintaan dan meningkatkan nilai komersial.

Untuk melewati fase ini, sang pakar memberikan nasihat berharga kepada Federasi Portugal: "Jangan mencari Ronaldo berikutnya." Ia menegaskan bahwa merek sebesar ini adalah buah dari perpaduan yang tak dapat ditiru antara performa, gelar, panjangnya karier, kepribadian, dan jangkauan global selama lebih dari dua dekade, dan bahwa solusinya terletak pada membangun narasi kolektif yang bertumpu pada satu generasi penuh serta nilai-nilai kompetitif, pembinaan, dan ambisi.

Sa menutup dengan menyatakan bahwa tantangan sesungguhnya kini bersifat ganda: "Tantangan terbesar bagi federasi bukanlah menggantikan Cristiano Ronaldo, melainkan mengubah kekuatan luar biasa dari sebuah merek individual menjadi warisan bagi merek kolektif. Setelah lebih dari dua dekade saling meningkatkan nilai, sang Don harus membuktikan bahwa mereknya dapat terus tumbuh tanpa timnas, dan timnas harus membuktikan bahwa ia mampu mempertahankan kekuatan komersialnya tanpa bergantung pada CR7."