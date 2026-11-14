Portugal Hadirkan Penghormatan Unik untuk Cristiano Ronaldo, Carlos Forbs Berperan Besar

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Portugal mengumumkan penghormatan khusus untuk Cristiano Ronaldo. Federasi Sepak Bola Portugal memutuskan untuk mengubah desain nomor punggung ikonis 7 sebagai penghormatan kepada penyerang berusia 41 tahun itu. Carlos Forbs akan menjadi pemain pertama yang mengenakan nomor dengan desain baru tersebut dalam laga Nations League melawan Denmark.

Ronaldo mengakhiri kiprahnya bersama timnas Portugal pekan lalu setelah 23 tahun. Kepergiannya menutup era ketika sang penyerang menjadi wajah tim nasional. Selama periode itu, nomor punggung 7 yang dikenakannya memiliki makna khusus.

Federasi Sepak Bola Portugal ingin menjaga makna tersebut setelah kepergian Ronaldo. Karena itu, federasi memutuskan untuk mengubah tampilan nomor punggung 7 pada seragam tim nasional. Dengan demikian, desain aslinya tetap terkait dengan sejarah yang ditorehkan Ronaldo bersama Portugal.

"Ini adalah cara lain untuk mengabadikan makna nomor yang begitu istimewa dan menghormati warisan yang diwakilinya bagi kami," kata Federasi Sepak Bola Portugal. Federasi menegaskan bahwa keputusan ini lebih dari sekadar perubahan pada seragam.

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Menurut federasi, nomor punggung itu dan Ronaldo telah menjadi dua hal yang tak terpisahkan setelah sekian tahun. "Ada kisah, kenangan, pencapaian, dan emosi yang akan selamanya terkait dengan Cristiano Ronaldo," demikian bunyi pernyataan tersebut. Federasi Sepak Bola Portugal ingin memastikan sejarah istimewa itu tidak hilang.

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"Mulai hari ini, kami memiliki nomor 7 dengan desain berbeda pada seragam, tetapi dengan esensi dan kebanggaan yang sama. Kami mempertahankan desain sebelumnya untuk mengabadikan kisah yang tak akan pernah dilupakan. Terima kasih, Cristiano!" tutup federasi. Dengan keputusan itu, nomor punggung yang dikenakan Ronaldo selama bertahun-tahun akan memiliki makna simbolis yang abadi.

Kehormatan mengenakan nomor punggung 7 dengan desain baru jatuh kepada Carlos Forbs. Mantan penyerang Ajax itu akan menjadi satu-satunya pemain timnas Portugal yang tampil dengan nomor tersebut di punggungnya saat menghadapi Denmark pada Sabtu malam. Ia pun menjadi pemain pertama yang mengenakan desain baru itu dalam pertandingan internasional.

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Para suporter di tribune juga akan mengenang perpisahan Ronaldo pada Sabtu malam. Menurut De Telegraaf, UEFA telah memberikan izin untuk melakukan tepuk tangan sambil berdiri pada menit ketujuh pertandingan. Para suporter di Estádio Municipal di Braga pun mendapat kesempatan untuk berterima kasih kepada mantan kapten mereka.

Ronaldo mengakhiri karier internasionalnya dengan statistik yang mengesankan. Mantan penyerang Ajax itu mencatatkan 234 penampilan dan mencetak 146 gol untuk Portugal selama 23 tahun. Bersama negaranya, ia juga menjuarai Piala Eropa pada 2016 serta memenangkan Nations League pada 2019 dan 2025.

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Kepergian Ronaldo membuka babak baru bagi timnas Portugal. Pelatih timnas Jorge Jesus kini harus melanjutkan langkah tanpa sosok yang bertahun-tahun menjadi kapten, sementara Forbs mengambil alih nomor punggung ikonis 7. Namun, berkat keputusan khusus federasi sepak bola tersebut, desain aslinya akan selamanya terkait dengan sejarah Ronaldo.