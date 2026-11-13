Portugal Beri Penghormatan kepada Cristiano Ronaldo: Semua Mengenakan Seragam Bernomor 7

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Portugal bersiap kembali berlaga setelah Cristiano Ronaldo meninggalkan tim nasional, tetapi akan melakukannya dengan mengenakan nomor 7 yang identik dengannya. Menjelang pertandingan melawan Denmark di Braga pada matchday kelima Nations League, seluruh pemain Portugal akan turun ke lapangan mengenakan jersey bernomor 7, simbol perjalanan panjang CR7 bersama tim nasional Portugal.

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Penghormatan itu disepakati dalam pertemuan pada Kamis yang dihadiri presiden federasi Pedro Proença, pelatih tim nasional Jorge Jesus, serta tiga kapten tim: Bernardo Silva, Rúben Dias, dan Bruno Fernandes. Keputusan bersama itu diambil untuk merayakan kontribusi salah satu tokoh terbesar dalam sejarah sepak bola Portugal, yang pertama kali mengenakan seragam tim nasional Portugal pada Agustus 2003.

Penghormatan itu tidak hanya akan berlangsung saat para pemain memasuki lapangan. Dengan persetujuan UEFA, federasi juga telah menyiapkan momen penghormatan pada menit ketujuh pertandingan. Saat itu, para suporter di Estádio Municipal de Braga dapat memberikan tepuk tangan kepada mantan kapten tersebut, seperti yang sudah dilakukan di Lisabon beberapa hari lalu.

Dalam pertandingan Sporting melawan Moreirense, penonton di Estádio José Alvalade menyanyikan nyanyian dukungan untuk Ronaldo, termasuk seruan "Siu" yang terkenal, serta membentangkan spanduk untuknya. Layar-layar besar stadion juga memberi penghormatan kepada sang bintang dengan menampilkan seragam bernomor 28, yang dikenakan pemain Portugal itu pada musim pertamanya bersama tim utama Sporting.