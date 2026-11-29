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Laju Porto asuhan Francesco Farioli di liga belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Dari 12 pertandingan, mereka meraih 12 kemenangan tanpa hasil imbang atau kekalahan, mencetak 29 gol dan hanya kebobolan lima kali. Minggu malam, 29 November, mereka kembali memberi bukti penting atas awal musim yang mengesankan itu.

Porto menghadapi rival langsung, Sporting Lisbon, yang belum lama ini mulai ditangani mantan pelatih Milan, Paulo Fonseca. Namun, Porto tidak tersendat dan kembali menang meyakinkan 2-0 di kandang atas Sporting. Skornya bahkan bisa lebih besar seandainya gol ketiga dari Sainz pada menit-menit tambahan tidak dianulir.

GOL-GOL - Porto hanya membutuhkan 13 menit untuk mengarahkan jalannya laga lewat gol pembuka Gabri Veiga. Ia lebih dulu menyambar bola daripada semua pemain lain, termasuk rekan setimnya Froholdt, untuk menuntaskan rangkaian umpan apik yang membelah pertahanan Sporting. Bola diarahkan ke sudut bawah jauh, membuat Kaique Pereira tak berkutik.

Empat menit kemudian, Samu Agehowa mencetak gol yang memastikan hasil pertandingan. Mengandalkan kekuatan fisik dan melindungi bola dengan sangat baik, ia mengontrol bola di kotak penalti, lalu berputar seketika dan melepaskan tembakan keras yang menaklukkan kiper Sporting Lisbon, yang juga turut bersalah atas gol itu.

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KLASEMEN - Farioli pun bisa terus melaju di klasemen. Sporting kini tertinggal 12 poin, sementara Benfica, yang akan menghadapi Famalicao besok malam, bahkan jika menang hanya akan memangkas jarak menjadi lima poin dari puncak.

GIMENEZ KEMBALI TAK BERMAIN SELAMA 90 MENIT - Yang tidak bisa tersenyum adalah mantan penyerang tengah Milan yang kini dipinjamkan ke Porto, Santiago Gimenez. Penyerang asal Meksiko itu kembali menghabiskan 90 menit di bangku cadangan. Farioli sekali lagi lebih memilih André Silva sebagai pengganti pertama di lini serang. Masa depan di luar Oporto semakin menjadi kebutuhan baginya.