"Poros perebutan Maroko-Jerman": Bayern Munich bersaing dengan 3 klub demi "fenomena baru Bundesliga"

Sebuah laporan media pada hari Selasa ini memuji bakat muda "Maroko-Jerman" yang tengah menanjak dan mencuri perhatian di liga sepak bola Jerman pada musim ini.

Menurut situs "Foot Mercato", awal musim Borussia Mönchengladbach sangat menegangkan. Setelah berada di dasar klasemen Bundesliga dengan enam kekalahan beruntun, pada hari Jumat tim yang diasuh pelatih Alexander Blessin akhirnya meraih kemenangan pertamanya atas Stuttgart dengan skor 3-2, berkat penampilan gemilang Wael Mohya.

Pemain berusia 17 tahun berdarah Maroko itu mencetak satu gol dan menyumbang satu assist untuk Shuto Machino, membuktikan bahwa gelandang serang muda tersebut menjadi pemain sentral di timnya. Dengan tiga gol dan satu assist dalam delapan pertandingan yang ia jalani musim ini, Wael diam-diam mengukuhkan statusnya sebagai pemain inti tim di usianya yang baru 17 tahun, dan musim ini bisa jadi merupakan musim lepas landasnya yang sesungguhnya.

Fenomena baru Bundesliga

Wael Mohya bergabung dengan Borussia Mönchengladbach pada usia delapan tahun. Ia adalah bakat luar biasa dengan kematangan dini yang menonjol. Berkat keterampilan teknisnya yang tinggi, titik berat tubuhnya yang rendah, kontrol bolanya yang sangat baik, kemampuannya menggunakan kedua kaki dengan terampil, serta efisiensinya yang menakjubkan, ia mampu memikat semua orang di klub.

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Pada usia 16 tahun, 9 bulan, dan 28 hari, ia dengan layak menjadi pemain termuda dalam sejarah tim utama Borussia Mönchengladbach.

Setelah menjadi pemain pengganti yang berharga pada musim lalu (mencetak dua gol dan satu assist dalam 17 pertandingan), kini ia naik ke level yang sama sekali baru.

Direktur olahraga Roland Virkus mengatakan: "Ia menjalankan perannya sebagai salah satu bakat muda yang paling menonjol di Borussia Mönchengladbach dengan sempurna. Ia memiliki akhlak yang mulia, berasal dari keluarga yang luar biasa, dan tentu saja, kami memantau dari dekat bagaimana ia menyikapi situasi ini. Kami tidak khawatir. Ia menjadi teladan bagi setiap orang yang datang setelahnya, menunjukkan kepada mereka bagaimana menjaga kerendahan hati."

Sementara itu, manajemen klub Jerman tersebut berupaya memperpanjang kontraknya yang berakhir pada Juni 2028.

Empat raksasa berebut bakat muda

Roland Virkus menambahkan: "Kami berkomunikasi dengannya, dengan orang tuanya, dan dengan agennya. Wael benar-benar tenang dan, boleh dikatakan, merasa dirinya sebagai bakat muda yang menjanjikan. Namun ada satu hal yang jelas: ia tidak akan bermain seumur hidup di Borussia Mönchengladbach."

Ia melanjutkan: "Meraih pemasukan dari transfer adalah hal yang tak terhindarkan. Dan ini bukan sesuatu yang selalu ingin didengar para suporter."

Memang, situasi ini mendorong banyak klub besar untuk menunjukkan ketertarikan kepada sang pemain. Menurut jaringan "Sky Sport Germany", Bayern Munich secara khusus mengaguminya.

Meski demikian, perburuan terhadap pemain ini tidak hanya datang dari sang juara bertahan, karena Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, dan Leipzig juga menunjukkan ketertarikan terhadapnya.

Kesepakatan ini kemungkinan kecil akan rampung pada musim dingin ini, tetapi bisa jadi menjadi salah satu transfer paling menonjol di bursa musim panas.

Timnas Jerman U-21 juga berupaya merekrut Wael Mohya, sementara timnas Maroko telah berusaha meyakinkannya sejak beberapa bulan terakhir. Dalam sebuah wawancara dengan majalah "Kicker" pada Maret lalu, Mohya menyatakan: "Ya, ada kontak, tetapi saya tidak bisa mengungkapkan lebih banyak. Saya belum mengambil keputusan, dan saya masih mempertimbangkannya."