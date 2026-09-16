Manuel Pellegrini, pelatih Real Betis, membela dengan tegas pemainnya asal Maroko, Abdessamad Ezzalzouli, setelah serangan yang dialaminya melalui media sosial terkait keikutsertaannya dalam sebuah inisiatif untuk mendukung penduduk kota Ceuta, seraya menekankan pentingnya memisahkan sepakbola dari perselisihan politik.

Villarreal dan Real Betis memasuki lapangan Stadion "La Ceramica" pada hari Senin dengan mengenakan kaus bertuliskan "Kita Semua Warga Ceuta", dalam sebuah inisiatif solidaritas dengan penduduk Ceuta.

Kemunculan Ezzalzouli dengan kaus tersebut menyebabkan sang pemain, yang lahir di Maroko dan tumbuh besar di kota Elche, Spanyol, menerima banjir kritik, hinaan, dan ancaman dari para pengikut asal Maroko melalui media sosial, yang mendorongnya menghapus satu-satunya foto yang ia unggah melalui akun "Instagram" miliknya dalam upaya menghentikan gelombang serangan tersebut.

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Beberapa jam kemudian, pemain timnas Maroko itu mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan sikapnya terhadap insiden tersebut, menegaskan bahwa inisiatif itu tidak bersifat politis dan tidak mengandung penghinaan apa pun terhadap Maroko.

Ezzalzouli mengatakan: "Saya ingin menjelaskan satu hal terlebih dahulu, kaus terkait penduduk kota Ceuta itu sama sekali tidak digunakan dengan tujuan politik atau untuk menghina rakyat saya, rakyat Maroko. Kaus ini memiliki sifat sosial untuk mendukung penduduk kota dan warganya, terlepas dari kebangsaan mereka, setelah mereka mengalami kondisi yang sulit."

Ia menambahkan: "Ini bukanlah permintaan maaf kepada siapa pun, dan siapa saja yang ingin memanfaatkan hal ini untuk meragukan cinta saya kepada negara saya, ia bebas melakukannya. Saya akan terus menjalani setiap hari dengan kepala tegak, dan saya akan terus mewakili akar saya dengan penuh kebanggaan dan pengorbanan."

"Politik memecah belah dan sepakbola menyatukan"

Dalam konferensi pers yang digelarnya hari Rabu ini menjelang pertandingan melawan Getafe, Pellegrini menyampaikan pendapatnya mengenai krisis tersebut, menegaskan bahwa ia telah berbicara dengan Ezzalzouli, sebelum menyampaikan pesan yang lebih luas terkait hubungan antara sepakbola dan politik.

Pelatih asal Chili itu mengatakan sebagaimana disorot oleh surat kabar Spanyol "Marca": "Saya telah berbicara dengan Abdessamad, dan saya berbicara dengan semua pemain. Hal ini tidak mudah, tetapi saya rasa Abdessamad memberikan jawaban yang sangat penting."

Ia menambahkan: "Saya akan memberikan pendapat saya bukan hanya karena insiden ini, melainkan karena apa yang dilambangkan oleh sepakbola dan politik. Sepakbola adalah salah satu unsur pemersatu. Tidak ada seorang pun yang peduli dengan ideologi politik orang yang berdiri di sampingnya, karena semuanya mendukung tim yang sama."

Pellegrini melanjutkan: "Sepakbola tidak boleh sama sekali menjadi penyebab perpecahan, melainkan harus menjadi sarana pemersatu. Politik memecah belah, dan sepakbola menyatukan."

Ia menutup pembicaraannya dengan mengatakan: "Kita harus berusaha memisahkan sejumlah komentar yang tidak pantas. Telah terjadi sebuah insiden yang dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang, maka biarkan para politisi yang menganalisisnya, dan biarkan para atlet terus menyatukan semua negara melalui klub-klub mereka."

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