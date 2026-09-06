Politik internal di Feyenoord memainkan peran besar dalam gagalnya transfer Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa melihat transfer impiannya ke Ittihad Club gagal pada Minggu. Klub Saudi itu tidak ingin memenuhi tuntutan Feyenoord untuk memberikan jaminan bank, dan dengan bursa transfer di negara tersebut yang ditutup pada Minggu ini, tidak ada lagi waktu untuk tetap mencapai kesepakatan penuh. Kini, lebih banyak detail di balik layar telah terungkap.

Ittihad Club, sama seperti Al-Hilal, Al-Nassr, dan Al-Ahli, dimiliki oleh Public Investment Fund (PIF) yang dikelola negara. Jaminan bank merupakan hal yang asing bagi klub-klub tersebut, karena semua pembayaran dijamin oleh PIF. Nilai aset dana itu berada di kisaran 900 miliar hingga 1,15 triliun euro.

Tidak ada lagi perdebatan soal nilai transfer. Ittihad Club menawarkan 37,5 juta euro ditambah 5 juta euro dalam bentuk bonus, yang akan membuat Feyenoord bisa mewujudkan transfer termahal dalam sejarah klub. Namun, kesepakatan itu gagal karena Feyenoord tetap menginginkan jaminan bank. Secara teori, kesepakatan masih bisa tercapai, tetapi sudah tidak ada waktu lagi untuk melakukan pemeriksaan medis terhadap Hadj Moussa.

Ittihad Club dalam beberapa tahun terakhir kerap menuntaskan kesepakatan bernilai jutaan euro dengan klub-klub luar negeri. Klub itu, misalnya, membayar 21 juta euro kepada Ajax untuk Steven Bergwijn, 60 juta euro kepada Aston Villa untuk Moussa Diaby, 47 juta euro kepada Liverpool untuk Fabinho, dan 33 juta euro kepada AS Monaco untuk George Ilenikhena.

"Di Ittihad Club mereka terpukul," tulis Algemeen Dagblad. "Bukan hanya karena mereka gagal mendapatkan penyerang tersebut, tetapi juga karena di Arab Saudi jarang sekali mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan itu gara-gara jaminan bank."

Surat kabar itu mengetahui bahwa pengalaman buruk Feyenoord pada 2025 turut berperan dalam gagalnya transfer tersebut. "Klub itu menjual bek Dávid Hancko ke Al-Nassr lebih dari setahun lalu, tetapi pada akhirnya klub tersebut tetap membatalkan kedatangan pemain Slovakia itu ketika sang bek sudah mengenakan pakaian latihan di lobi hotel pemain."

"Feyenoord kemudian melihat Atlético Madrid datang merebut Hancko dengan nilai yang jauh lebih rendah. Transfer baru benar-benar selesai jika memang sudah benar-benar selesai. Dengan atau tanpa jaminan bank."

De Telegraaf menulis: "Bagi sang pemain, ini adalah kekecewaan terbesar dalam kariernya, karena ia bisa menghasilkan lebih dari 50 juta euro dalam lima musim. Ittihad Club kini beralih ke target lain dan mundur dari Feyenoord."

Pakar transfer Ben Jacobs menunjuk pada 'politik internal' di De Kuip. "Itu memainkan peran di Feyenoord. Sumber-sumber meyakini bahwa Vrienden van Feyenoord akan meninggalkan Dewan Komisaris jika Hadj Moussa dijual. Vrienden van Feyenoord memainkan peran kunci dalam penunjukan (direktur umum, red.) Eenhoorn."

"Ini adalah persoalan serupa dengan transfer Givairo Read ke AS Roma yang gagal," simpul jurnalis itu pada akhirnya. Direktur teknik Dévy Rigaux sebelumnya menyatakan bahwa bertahannya Read dan penolakan terhadap puluhan juta euro yang bersedia dibayarkan AS Roma untuk bek tersebut adalah pilihan olahraga.

Ittihad Club mungkin masih akan mendekati PSV untuk Esmir Bajraktarevic atau Zenit St. Petersburg untuk Luiz Henrique, yang menjadi alternatif di belakang Hadj Moussa. Klub itu juga hampir mendapatkan Georginio Wijnaldum, meski tidak ada urgensi dalam hal itu karena sang gelandang berstatus bebas transfer.



