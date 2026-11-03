Unit Investigasi Pembunuhan dari Kepolisian Nasional Spanyol membuka penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian Jesus de Miguel, penyerang klub Tenerife, yang mengembuskan napas terakhir pada Selasa pagi, setelah mengalami henti jantung dan pernapasan saat laga timnya melawan FC Andorra di Divisi Dua Liga Spanyol.

Penyelidikan bertujuan untuk mengetahui detail benturan keras yang terjadi antara sang pemain dengan kiper Andorra, Jesus Owono, pada menit-menit akhir pertandingan, serta menentukan kondisi yang menyebabkan cedera penyerang tersebut dan proses pemindahannya ke rumah sakit sebelum kematiannya.

Insiden itu terjadi ketika de Miguel mencoba melancarkan serangan balik, lalu Owono keluar dari gawangnya dalam upaya menghentikan serangan itu, sebelum kedua pemain berbenturan dengan keras dan penyerang Tenerife tersebut terjatuh ke tanah, sehingga memerlukan tindakan medis darurat di dalam lapangan.

Sang pemain menjalani upaya resusitasi jantung paru setelah mengalami henti jantung dan pernapasan, sebelum dibawa dengan ambulans ke Rumah Sakit Universitas "Nuestra Señora de la Candelaria", tempat ia dimasukkan ke unit perawatan intensif untuk mendapatkan pengobatan.

Tenerife pada awalnya mengumumkan bahwa kondisi penyerangnya stabil meski dalam keadaan serius, tetapi kondisi kesehatannya memburuk pada jam-jam berikutnya, sebelum klub memastikan kematiannya tepat pukul delapan pagi hari Selasa, setelah kondisi neurologisnya memburuk.

Kematian pemain berusia 30 tahun itu memicu gelombang duka yang luas di dunia sepak bola Spanyol. Sejumlah klub, pemain, dan pejabat menyampaikan belasungkawa kepada keluarga mendiang dan klub Tenerife, sementara Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol memutuskan untuk menunda sejumlah pertandingan Piala sebagai tanda belasungkawa atasnya.

Pembukaan penyelidikan ini dilakukan dalam rangka menentukan penyebab dan kondisi yang melingkupi insiden tersebut, dan tidak berarti adanya tuduhan terhadap kiper Andorra atau terbuktinya tanggung jawabnya atas kematian sang pemain, karena hasil penyelidikan dan bukti-bukti yang akan dikumpulkan polisi tetap menjadi penentu dalam memastikan apa yang terjadi.