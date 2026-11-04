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Polisi Prancis tengah menyelidiki dugaan perdagangan orang dalam setelah serangkaian taruhan berhasil memprediksi urutan persis lima besar Ballon d'Or putra bulan lalu. Harry Kane, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Rodri, dan Lionel Messi finis sesuai urutan yang didukung oleh 12 akun di pasar prediksi, sementara penyelenggara France Football menegaskan bahwa pemenangnya ditentukan melalui pemungutan suara independen.

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Polisi Prancis selidiki taruhan Ballon d'Or di Polymarket

Polisi Prancis sedang menyelidiki dugaan perdagangan berdasarkan informasi orang dalam setelah 12 akun di pasar prediksi Polymarket berhasil menebak urutan persis lima besar kategori pria pada Ballon d'Or bulan lalu. Kane dinobatkan sebagai pemenang, mengungguli Mbappe, Yamal, Rodri, dan Messi, sementara Alexia Putellas memenangi penghargaan kategori wanita.

Seperti pertama kali dilaporkan media Prancis Upside dan kemudian diverifikasi oleh The Athletic, total €250.000 dipertaruhkan melalui akun-akun tersebut, dengan keuntungan hampir €200.000. Seorang sumber di lembaga penegak hukum Prancis menambahkan bahwa cara para petaruh mengelola posisi taruhan mereka di pasar tersebut juga mengindikasikan kemungkinan perdagangan berdasarkan informasi orang dalam.

Penyelenggara Ballon d'Or diperingatkan sebelum hasilnya dikonfirmasi

France Football, penyelenggara Ballon d'Or, telah diperingatkan mengenai kejanggalan taruhan sebelum hasilnya dikonfirmasi. Setelah pengumuman tersebut, France Football memulai penyelidikannya sendiri dan menghubungi SCCJ (Layanan Pusat Balap dan Perjudian), unit kepolisian Prancis yang bertanggung jawab atas perjudian.

Menurut Upside, akun-akun tersebut dibuat antara 1 dan 20 Oktober. Tujuh di antaranya tidak memasang taruhan di pasar lain, sementara enam akun memasang taruhan dalam waktu 15 menit setelah dibuat. Salah satu akun, kraben006, membeli posisi taruhan Kane sebagai pemenang pada harga 37 sen, menjualnya pada harga 67 sen, lalu menginvestasikan kembali dananya di pasar taruhan untuk posisi akhir yang tepat, termasuk Yamal di posisi ketiga.

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France Football tegaskan integritas Ballon d'Or adalah 'prioritas mutlak'

France Football menegaskan bahwa pemenang penghargaan ditentukan secara independen. "Integritas Ballon d'Or adalah prioritas mutlak bagi France Football," kata seorang juru bicara Ballon d'Or kepada The Athletic. "Kami ingin menegaskan kembali bahwa pemenang dipilih melalui pemungutan suara yang independen.

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"Yakinlah bahwa kami menanggapi tuduhan kebocoran hasil dan kemungkinan taruhan curang ini dengan sangat serius. Penyelidikan sedang berlangsung untuk memastikan fakta dan menentukan siapa pun yang mungkin bertanggung jawab. Kami sedang dalam proses mengajukan laporan kepada pihak kepolisian yang berwenang. Karena penyelidikan masih berlangsung, belum ada rincian lebih lanjut yang dapat kami sampaikan pada tahap ini."

Apa langkah selanjutnya dalam penyelidikan taruhan Ballon d'Or?

France Football kini akan mengajukan laporan kepada polisi, sementara SCCJ dan Polymarket telah dihubungi untuk dimintai komentar.

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Kasus ini menambah sorotan yang semakin besar terhadap pasar prediksi seperti Polymarket dan Kalshi, yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap perdagangan berdasarkan informasi orang dalam karena kurangnya pengawasan regulasi. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat telah mengambil langkah hukum terhadap keduanya, dalam perkara-perkara yang kemungkinan akan sampai ke Mahkamah Agung.